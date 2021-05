Más de lo mismo…

Desde 2018 se veía venir en caso de un desencanto popular el punto en el que estamos en cuanto a las elecciones, la atípica elección –abrumadora y contundente- del partido Morena desataría muchos “demonios” para la percepción pública, para la ambición de personajes hasta ese momento ilustres desconocidos y por supuesto, traería la proliferación de posturas polarizadas.

Hoy estamos a unos cuantos días de acudir a las urnas y basta cualquier situación para tratar de sacarle raja política, desde las graves tragedias hasta los curiosos casos bien documentados en las redes sociales; de las propuestas poco y nada se ha visto, la polémica ha sido vasta y generosa. Estimado lector, con la información que tiene usted en la actualidad, ¿se siente seguro de su preferencia de voto? ¿Piensa usted que los esfuerzos que han hecho los candidatos le ha dado claridad a su razonamiento político? Esta temporada electoral –como la bautizo AMLO en sus marañeras- ha dejado ver claramente que muchos políticos como entraron a la disputa tendrían que irse después de la elección, algunos siguen con la vieja práctica de atacar a los adversarios, otros a defenderse, pero muy pocas veces en delinear cómo vamos a rehacer a nuestro entorno una vez que la pandemia ha dado una ligera tregua y que la recuperación económica se volverá el tema a tratar en la agenda, el de inseguridad es ya un tema recurrente que nunca debe ser olvidado.

Y para rematar, las llamadas encuestas de preferencia de voto que no cesan desde principios de 2021 a circular y que en estos días se vuelven oro puro para algunos candidatos que buscan posicionarse a punta de repetir constantemente que van en primer lugar o que ya van en segundo, pero que en unos cuantos días ya estarán en primero…y es que ser candidato en tiempos de pandemia, violencia, crisis económica y berrinches presidenciales pues no ha sido cosa fácil. Y como siempre, el ciudadano es quien se queda sin la oportunidad real de conocer para ejercer un voto responsable. También –y como nunca- hemos sido testigos de la aparición de asociaciones cuya encomienda es impulsar el voto ciudadano, nomás que algunas han terminado por estar en contra de uno u otro partido olvidándose de su primer enfoque, que la gente salga a votar.

Así dentro de este contexto quedan pocos días y habrá que ir pensando en los diferentes escenarios que pueden darse para nuestra ciudad, un presidente municipal diferente al que quede en la gubernatura y que a su vez sea diferente del Gobierno federal. Ese quizá sería un escenario caótico y que puede complicar desde el punto de vista político lo que se debe de hacer en la frontera. Otro escenario es municipal y federal del mismo color con estatal diferente, hay altas probabilidades y quizá sería favorable ver esos contrapesos en la cooperación de las tres instancias. El escenario que en el papel debería ser el más atractivo sería que los tres mandatarios fueran del mismo color, pero no se puede fiar uno de esa combinación porque ya sabes quien siempre tiene otros datos. En el escenario político las fichas se están moviendo a velocidades vertiginosas y hay preguntas que pudieran tener respuesta este 6 de junio…

¿Perderá el PAN Chihuahua y sus principales cabeceras? ¿Morena podrá afirmar su concepto que tanto éxito ha dado en el sur y que en el norte del país aún no termina de cuajar? ¿El PRI regresará para encarar el 2024? ¿Y qué partido emergerá como alternativa? También ojalá y que por el bien de la democracia aquellas opciones que no son votadas salgan del presupuesto y dejen de ser rémoras de otros proyectos, los recursos no están para desperdiciarse.

Por donde se le vea, la elección en sí aunque ha sido más de lo mismo, no deja de ser sumamente atractiva por todo lo que implica.