-Más amenazas de los sicarios a los doctores

-Por lo pronto Morena ya amacizó

-Video: Envidia por aguinaldazos de 150 mil pesos

-Desbocados en Morena por los 15 estados

“La semana pasada los sicarios se apoderaron de las propiedades que aún tienen en Gómez Farías. Solo les avisaron que ya no se pararan en esa región. Que no los quieren ver...”.

Ese mensaje fue enviado como SOS el pasado fin de semana a un diputado del Congreso del Estado por personas muy cercanas a los doctores Godínez, padre e hijo.

Ambos profesionistas de la salud han encarnado la tragedia misma como víctimas del crimen organizado desde finales de noviembre del 2017. Blas padre fue secuestrado supuestamente para atender a heridos después de una balacera. Nada se ha vuelto a saber de él.

Su hijo, de nombre también Blas, contendió por las siglas de Morena para la alcaldía en el 2018. Ganó. No recibió ninguna medida cautelar de protección. Antes de tomar protesta fue atacado a balazos en el mismo consultorio de donde se llevaron a su padre. Duró mucho tiempo en coma. Sufre aún fuertes secuelas por uno de los disparos que le impactó en la cabeza.

El cargo fue tomado por el suplente, Allen Muñoz, a quien vemos en la fotografía presentada en versión digital de La Columna junto al gobernador, Javier Corral, quien estuvo precisamente la semana pasada en Gómez Farías.

No hizo ninguna referencia del caso ni mucho menos de las investigaciones. Sigue la impunidad.

Más aún, las gentes cercanas a los médicos han lanzado el SOS tras la visita de Corral allá porque se enteraron de las nuevas amenazas y del despojo de propiedades.

Literalmente lejos de la justicia.

***

Ni sábado, ni domingo ni lunes fueron suficientes para agotar las múltiples hipótesis sobre el arribo del independiente alcalde, Armando Cabada, a Morena. No descansaron los cafetólogos.

Hablaron del presidente municipal juarense como eventual candidato guinda, de su alianza con Juan Carlos Loera; o jugada inclusive de personeros de Javier Corral... Búsqueda de una diputación, posibilidad de contender nuevamente y seguirse de frente por la alcaldía...

Esas y muchas más siguen como conjeturas en el sano deporte de la especulación ejercido esta vez, por la sorpresa, más lejos de la clase política. Se introdujo el tema por todos los hogares fronterizos y de muchos otros puntos del estado.

¿Cabada candidato a gobernador por Morena? Específicamente así quedó manifiesta su intención al acudir en tiempo y forma a registrar su postulación el sábado.

Falta lo que digan las encuestas y “otras” definiciones internas en las que participan poderosos contrincantes como Juan Carlos Loera, Cruz Pérez Cuéllar y Rafael Espino, entre los principales.

Queda claro, sin embargo, que de manera automática el gran ganador de entrada es Morena y quienes luego sean formalmente cobijados como candidatos por ese partido.

El capital electoral de Cabada ronda el 12 por ciento entre algunas encuestas y brinca hasta el 17 en otras; si muy conservadoramente lo dejamos en 10 por ciento es más que suficiente para que Morena arrase el año próximo.

Y más para como ha enlodado Corral las aguas del PAN.

***

Durante la votación virtual de alguna de tantas intrascendentes iniciativas, al coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga, se le quedó abierto el micrófono y pasó así al anecdotario de las nuevas formas de convivencia que nos ha traído el virus.

“(...) son 150 mil pesos de aguinaldo para los diputados federales”, se quejó el morenista mientras mostraba su envidia con una sonrisa, se tocaba la nuca con ambas manos y se echaba hacia atrás en una cómoda silla reclinable. Sacó la garra, como algunos dicen, con alguien que lo acompañaba, porque nada tenía que ver el tema para comentarlo en sesión.

“Pasa una lana para acá, ¿no?”, respondió con una sonrisa de oreja a oreja el panista Jesús Villarreal. “Móchate, Colunga”, gritó otro de los legisladores presentes. “Sí, verdad”, les contestó el morenista.

La sesión, realizada el pasado jueves por medios electrónicos, siguió su curso unos instantes y cuando un secretario pidió la votación al profesor Arturo Parga, de Movimiento Ciudadano, el legislador remató con un: “A favor... ¡a favor de Colunga!”, lo que regresó las risas a la reunión. El video de medio minuto puede verse en la edición digital de La Columna.

Los diputados locales que este año prácticamente se fueron en blanco, porque el Congreso del Estado ha estado semiparalizado desde el 23 de marzo, van a embolsarse 40 días de aguinaldo sobre un sueldo y compensación que oficialmente es de poco más de 65 mil pesos.

Así, en estos días tendrán en sus carteras cerca de 90 mil pesos como premio anual, sin contar el pago mensual constante, que no les ha dejado de fluir; también sin contar los apoyos por otros 60 mil pesos para sus distritos, de los que no rinden cuentas. Pueden gastarlos en ellos mismos o en las gestorías, pero eso queda a su muy personal criterio.

Si la hincada de diente que los de San Lázaro le dan al presupuesto público les provoca envidia a los diputados locales, ¿cómo estará la gente que apenas sobrevivió el año de la pandemia sin ingresos fijos, sin poder trabajar o con sueldos precarizados a causa de la crisis?

Seguramente algunos de los legisladores estatales merecerán eso y más por su incansable labor, pero ojalá tomen en cuenta la situación que vive Chihuahua a la hora en que voten un paquete económico 2021 que podría hipotecar al Estado hasta el próximo siglo.

***

Los ocho precandidatos a la gubernatura de Chihuahua por Morena no son muchos si se compara el estado con otros como Michoacán, Guerrero o Sinaloa, donde se apuntaron 29, 18 y 14, respectivamente. El fenómeno de los desbocados fue generalizado.

El reporte de la Comisión Nacional de Elecciones (puede verse en nuestra versión digital) muestra que en seis entidades hay menos precandidatos que en Chihuahua, pero en otros seis son muchos más. Otros dos están empatados en ocho.

La lectura que mandan los delegados morenistas designados por el dirigente Mario Delgado es que las encuestas reales, esas que no se difunden, favorecen por mucho al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no, no serían 150 los aspirantes registrados en los 15 estados, un promedio de 10 por entidad.

No es una cifra para espantarse ni tampoco señal de que le faltan operadores eficientes al morenismo para lograr acuerdos y candidaturas de unidad. Eso parecería, ciertamente, pero en Morena ven con optimismo la cantidad de registros. Es señal de que están más vivos de lo que pudieran presentar encuestas pagadas que ponen a panistas, priistas o independientes como candidatos invencibles.