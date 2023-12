Más allá del cambiador de pañales

“Entonces, ¿estamos realmente apoyando este cambio en los roles de familiares? ¿Nuestros espacios públicos reflejan y facilitan estos cambios?”

Este día, en esta columna, vamos a sumergirnos en una reflexión que parece surgir de la cotidianidad, pero que en realidad nos habla de cambios profundos en nuestra sociedad. Me refiero al cambio de los roles familiares, una transformación que va mucho más allá de quién cambia los pañales.

Durante años, la crianza de los hijos fue vista casi exclusivamente como responsabilidad de las mujeres, mientras que los hombres eran los proveedores. Esta división de roles, aunque funcional en su momento, ha ido cambiando, especialmente desde los años 90m con la incursión de la maquiladora en nuestra ciudad.

Este cambio tiene múltiples caras. Por un lado, las mujeres han logrado una mayor independencia económica, y los hombres han comenzado a disfrutar más activamente de la paternidad. Pero no todo es tan sencillo. Este cambio también ha generado debate, con algunos viéndolo como un deterioro de los valores familiares, mientras otros lo ven como una evolución positiva.

Pero aquí surge una realidad ineludible: el aspecto económico. En el pasado, el ingreso de un solo miembro de la familia solía ser suficiente. Hoy, mantener un estilo de vida digno generalmente requiere de dos ingresos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿es este cambio en los roles es una elección o una imposición del sistema económico actual?

Ahora, pensemos en algo aparentemente menor, pero significativo: la falta de cambiadores para bebés en baños masculinos. Esta carencia refleja cómo nuestras infraestructuras y servicios aún no se han adaptado completamente a los cambios en los roles familiares. La ausencia de cambiadores en baños para hombres no es solo una cuestión de comodidad, es un reflejo de cómo la sociedad aún no reconoce plenamente la participación activa de los padres en el cuidado de los hijos.

Entonces, ¿estamos realmente apoyando este cambio en los roles de familiares? ¿Nuestros espacios públicos reflejan y facilitan estos cambios? Implementar servicios como cambiadores en baños masculinos puede parecer un detalle menor, pero es un paso hacia el reconocimiento de que la crianza es una responsabilidad compartida.

Para concluir, este cambio en los roles no es solo una cuestión de libertad económica o disfrute de la paternidad. Es un cambio más profundo en nuestra estructura social y familiar. La inclusión de cambiadores en baños masculinos es un símbolo de reconocimiento a la paternidad activa. Como sociedad, debemos continuar adaptándonos y evolucionando para reflejar estos cambios, no solo en nuestras actitudes y políticas, sino también en nuestra infraestructura y servicios públicos. Esta evolución es un reflejo de nuestra madurez y empatía como comunidad, mostrando que estamos dispuestos a reconocer y facilitar los roles cambiantes en nuestra sociedad.