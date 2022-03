Maru, en buen plan

El pasado viernes, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, presentó en esta frontera el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 en las instalaciones del Gimnasio del Colegio de Bachilleres, en la zona del Parque Central donde, por cierto, el lugar estuvo repleto de invitados a su máxima capacidad, pese a las restricciones que aun impone la pandemia, y en donde también se pudieron apreciar discretos operativos de movilización de personas, comúnmente conocido como “acarreo”.

El documento como tal, ya había sido presentado en la capital del estado, el pasado 2 de marzo, también en otro gimnasio, el Manuel Bernardo Aguirre, en un evento igual de multitudinario dentro de la Primera Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) que por cierto moderó el Delegado del gobierno de México, el Ing. Juan Carlos Loera de la Rosa. Es evidente que la intención estratégica para difundir el PED es a través de grandes eventos con mucha afluencia de invitados, y se entiende que así sea, ya que el documento contiene las principales y más importantes directrices de lo que será su gobierno los próximos años, hasta su conclusión.

PUBLICIDAD

A partir de esa presentación y aprobación, la gobernadora ha hecho lo propio en Delicias y aquí en Juárez, si bien presentando el documento como tal, en su dimensión global, las presentaciones regionales tienen la clara intencionalidad de focalizar los programas y obras específicos que contiene el PED para cada región del estado.

Durante la presentación en Delicias, el secretario General de Gobierno, el Lic. César Jauregui Moreno, explicó que el PED se construyó con base a un modelo exitoso que ha utilizado por muchos años la gobernadora en sus distintos encargos anteriores, un modelo que reconoce la importancia de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, pero, sobre todo, destacó el funcionario, con una muy activa participación ciudadana en las decisiones de gobierno.

El PED incluye 50 objetivos, 140 estrategias y 593 líneas de acción integrados en cinco ejes. Y fue elaborado con la participación activa de los chihuahuenses mediante 260 buzones físicos, 350 propuestas en el buzón electrónico y 779 participantes en foros temáticos, sumando un total de mil 389 propuestas ciudadanas. Por lo tanto, se asegura que contiene las propuestas y demandas más sentidas de los chihuahuenses y sus problemáticas más particulares.

Los ejes son: Eje 1 Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua compuesto de 10 objetivos trazados, 10 estrategias y 133 líneas de acción; Eje 2: Crecimiento Económico Innovador y Competitivo compuesto de 15 objetivos, 39 estrategias y 118 líneas de acción. Eje 3: Ordenamiento Territorial Moderno y Sustentable compuesto de 6 objetivos, 17 estrategias y 80 líneas de acción; Eje 4: Seguridad Humana y Procuración de Justicia compuesto de 12 objetivos, 34 estrategias y 147 líneas de acción; Eje 5: Buen Gobierno Cercano y con Instituciones Sólidas compuesto de 7 objetivos, 17 estrategias y 17 líneas de acción.

La misma gobernadora califica el PED como participativo, incluyente, transparente, retador, evaluable, y con visión de largo plazo para alcanzar metas importantes para todos los chihuahuenses.

“Hoy estamos aquí para poner un fin contundente a la indolencia. Basta de traer a la discusión pública los errores del pasado. Adiós a la simulación y las malas decisiones. El gran legado de este gobierno será la cercanía y el trabajo conjunto”, dijo la gobernadora.

En el evento de presentación en la capital, Luis Serratos, coordinador de Gabinete estatal, afirmó que: “Esta administración ha asumido un modelo humanista que debe de ir acompañado de los medios para hacer de Chihuahua un mejor lugar para vivir, un lugar más próspero, con servicios e infraestructura que mejoren la calidad de vida de las personas y les permita desenvolverse en un entorno libre de violencia”.

Aquí en Juárez, el viernes pasado, la gobernadora se vio contenta y con un discurso bastante fluido, haciendo hincapié en los temas propios de la frontera y reconfirmando lo que ofreció desde su toma de protesta: hacer justicia a esta ciudad.

Debo reconocer que al menos en estos primeros siete meses de gobierno, Maru Campos ha tenido presente a Juárez, sus visitas han sido constantes se han continuado algunas obras pendientes pese a las precarias finanzas estatales, se ha reforzado la coordinación en seguridad pública con algunos buenos resultados, incipientes, pero buenos al fin como la reducción en los homicidios dolosos que concluyó febrero con 84, cuando traíamos un promedio arriba de 100 por mes.

Sumado a lo anterior está el anuncio de trasladar a esta frontera la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mismo que ratificó durante su presentación del viernes pasado, indicó que dicho cambio se estaría concretando en mayo o junio de este año.

En la presentación del PED en Juárez el pasado viernes, Maru Campos afirmó: “El reto como gobernadora está en Juárez”, reivindicando su compromiso de hacer justicia a esta frontera.

“Estoy aquí en Juárez, que ha sufrido una historia de olvido e indolencia, y sé que todos aquí tienen el derecho a no creer más en los gobiernos, pero estamos aquí como en el primer día de gobierno, y no vengo a traer ocurrencias, sino a atender la realidad de los juarenses. Yo sé que el camino va a estar lleno de retos y estamos decididos a cambiar esa realidad, porque sí se puede soñar con un Juárez al que le vaya mejor”, dijo Campos Galván.

En esa presentación la gobernadora anunció también una ampliación presupuestal para Juárez por 2 mil millones de pesos, que si bien no se trata de una gran inversión, considerando que las finanzas estatales están bastante afectadas, sí se trata sin duda de un buen esfuerzo para brindarle a la ciudad obras y programas que beneficien a los juarenses.

“Es para ustedes los juarenses, llegó el momento de terminar los proyectos a medias y poner a funcionar aquello que nunca funcionó. Basta del olvido de las calles, basta de seguir tratando a las personas inhumanamente, queremos poner un fin contundente al olvido”, afirmó la gobernadora.

“El reto de mi gobierno, como mujer, como gobernadora, está aquí en Juárez. El reto no es hacer más obras, sino iniciar un cambio profundo para Juárez, y este dinero que viene serán ustedes quienes nos van a decir cómo y en qué se va gastar”, agregó Maru Campos.

Y es verdad, Juárez siempre ha sido un reto no resuelto para los gobernantes estatales, en incluso los federales, que no han atinado a resolver una serie de importantes rezagos de la ciudad en materia de infraestructura urbana, desarrollo social y sobre todo seguridad pública, condenándonos a un doble centralismo de las más importantes decisiones de gobierno, que se toman desde un escritorio ya sea en la CDMX o en Palacio de Gobierno en la capital del estado, pero que no han respondido a las verdaderas necesidades de los juarenses.

Es precisamente esa característica de ciudad fronteriza, la que no han sabido o no han querido entender bien los gobernantes en el pasado, y por eso cobra especial relevancia que ahora Maru Campos nos visualice correctamente y eso se refleje en políticas públicas, en voluntad de gobierno, pero sobre todo en presupuesto suficiente para empezar a combatir algunos de los grandes rezagos que tenemos. Eso hay que reconocerlo. Es un buen principio.

Sin embargo, un Plan de Desarrollo no es más que eso finalmente, un documento que contiene una serie de acciones y decisiones proyectadas a futuro, que por sí mismo no cambiará nada por más bien hecho que esté, lo que hará la diferencia es que, precisamente, cada una de esas acciones pensadas y escritas en el Plan, se lleven a cabo, se concreten, y eso depende no solo de la gobernadora sino de todo un equipo de trabajo que la acompañan en su gestión.

Nada me gustaría más que en dos o tres años, pudiera estar escribiendo en este mismo espacio sobre las metas alcanzadas, sobre los logros y resultados obtenidos, sobre los cumplimientos al PED, y diciendo que Maru logró vencer el reto de gobernar para Juárez, por el bien de los juarenses y de los chihuahuenses espero que así sea.