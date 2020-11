Maradona: un ídolo bastante terrenal

Odiado por unos, idolatrado por otros, Diego Armando Maradona fue alguien que no conoció puntos medios, siempre vivió al límite. Pero no se puede negar que hizo historia en el mundo del deporte a nivel mundial, y que en muchos otros aspectos de su vida fue lo que hoy los millenials llamarían un influencer, por irreverente, porque siempre tenía a mano una respuesta incómoda para quien lo interpelara.

Sus éxitos en materia deportiva no están a discusión, a tal grado que disputó por muchos años con el gran astro brasileño Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, el título del mejor jugador de fútbol de la historia.

Originario de Buenos Aires, desde muy pequeño la vida de “El Pelusa” estuvo unida a un balón. Con apenas nueve años, entró a un equipo que dirigía su padre, situación que generó recelos entre sus compañeros, pero Maradona demostró que merecía el puesto y se convirtió en el goleador del equipo.

Con apenas 15 años, en 1976 debutó en primera división con el Argentinos Juniors y el futbol se convirtió para él en una forma de vida. En 1979 ganó el Mundial Juvenil y dos años más tarde firmó para Boca Juniors; ese mismo año llevó al equipo al campeonato de liga.

En 1983 dio el salto a Europa. Fue el F.C. Barcelona el que lo fichó por mil 200 millones de pesetas, una gran cantidad de dinero para esa época, pero Maradona demostró que la inversión de los catalanes valió la pena y, no obstante que solo estuvo dos años con los blaugranas, ganó la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

En 1984 fue fichado por el Nápoles y siguió ganando trofeos, incluyendo dos campeonatos de Liga, la copa UEFA y la Supercopa de Italia. Volvió a España para jugar una temporada con el Sevilla y ahí culminó su aventura europea. Ya de regreso en Argentina jugó con el Newell’s Old Boys y con el Boca Juniors, y se retiró en 1997.

La historia de Maradona con la selección de Argentina estuvo llena de éxitos. Jugó cuatro mundiales de los 21 a los 33 años, llevando a su país al subcampeonato en Italia 1990 y al campeonato en México 1986, país con el que su carrera y éxitos estuvieron relacionados por siempre. Aquí se consagró en la historia del futbol al marcar en el Estadio Azteca el considerado por especialistas como el mejor gol del siglo XX, anotó un tanto con la mano (La Mano de Dios) y se coronó campeón mundial.

Dieciséis años después, en 2002, Maradona vino a México para jugar en la despedida de Carlos Hermosillo. Pasaron otros 16 años y, en septiembre de 2018, los Dorados de Sinaloa, que jugaban en la Liga de Ascenso, lo contrataron como director técnico. Su llegada a Culiacán ocasionó revuelo a nivel nacional, pero realmente se veía venir el final de sus días en el deporte. Al frente de Dorados dirigió 36 partidos, ganó la mitad y su salida del equipo fue complicada, se despidió de la afición a través de sus redes sociales.

Gracias a su paso por el equipo sinaloense, Maradona visitó Juárez en una ocasión para dirigir el juego donde Dorados enfrentó a los Bravos en la semifinal del Apertura 2018. En estas páginas se reseñó que un 23 de noviembre de 2018 “El Pelusa” llegó a esta frontera con su equipo para el duelo de la semifinal.

El duelo entre Bravos y Dorados se jugó a las 18:00 horas del sábado 24 de noviembre en el estadio Benito Juárez y, no obstante que los juarenses se llevaron el triunfo 1-0, no les alcanzó porque los sinaloenses llegaron con ventaja de dos goles anotados en el juego de ida.

Pero Maradona fue más que un ídolo deportivo. Su vida estuvo ligada a la política, quizás de manera tangencial, pero en lo particular considero importante por su relación con personajes ligados a la izquierda de Latinoamérica. Fue admirador confeso de la Revolución Cubana y de su líder Fidel Castro, apoyó el proyecto socialista de Hugo Chávez en Venezuela y fue simpatizante de los Kirchner en Argentina y de Evo Morales en Bolivia. Pero el lazo más fuerte lo estableció con Castro, a quien conoció un 28 de julio de 1987, al ser premiado como mejor deportista del año por la agencia cubana Prensa Latina. Maradona no era entonces un hombre de izquierda y hubo necesidad de que lo convencieran para que acudiera a recibir el premio. Lo hizo y nació así una relación que se extendería hasta la muerte del líder cubano.

Maradona vivió cuatro años en Cuba y en esa temporada Fidel le llamaba incluso en la madrugada para platicar de política y deporte. En el aniversario de los 30 años de la muerte del Che Guevara, Diego se tatuó en el brazo su imagen, y después grabó con tinta indeleble en su pierna izquierda una imagen de Castro. Al morir Fidel, en 2016, Maradona asistió a sus funerales y declaró que había muerto “el más grande”, al que en determinado momento calificó como su “segundo padre”. Cosas de la vida, Diego Armando falleció el mismo día que el líder cubano, pero cuatro años después.

También fue amigo del líder venezolano Hugo Chávez. Durante la IV Cumbre de las Américas, que sesionó en la ciudad argentina de Mar del Plata en noviembre de 2005 y en la que los presidentes latinoamericanos impidieron la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por el mandatario estadounidense George W. Bush, miles de militantes, entre ellos Maradona, llenaron un estadio de Mar del Plata. El “10” estuvo al lado de Chávez durante todo el acto. También en ese evento estuvo Evo Morales, quien poco después sería electo presidente de Bolivia. Luego de ese encuentro con Chávez, Maradona fue invitado varias veces a Caracas y solo tuvo palabras de elogio para “el comandante”. “Estoy con Chávez a muerte”, decía. El respaldo del futbolista se extendió al presidente Nicolás Maduro.

Al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva Maradona le demostró apoyo cuando el 7 de abril de 2018 fue injustamente encarcelado. Publicó la siguiente frase: “Lula querido, el Diego está contigo!”. Tras 19 meses preso, Lula fue liberado y Maradona señaló públicamente: “Hoy se hizo justicia”.

En marzo de 2008, Maradona aceptó una invitación del presidente de Bolivia, Evo Morales, para disputar en La Paz un partido amistoso con la finalidad de respaldar el derecho de Bolivia a jugar en los tres mil 600 metros de altitud de La Paz, situación que la FIFA quería impedir. El duelo entre un combinado de exjugadores argentinos y el equipo del presidente Evo Morales tuvo lugar en el estadio Hernando Siles el día 16 de ese mes. Posteriormente y fiel a su amistad con el líder boliviano, el “10” lamentó el golpe de Estado orquestado en Bolivia en 2019 al considerar a Evo una buena persona que trabajó siempre por los más humildes. “#EvoElMundoEstaContigo”, expresó entonces. A la muerte de Diego, Evo declaró a la televisión argentina su agradecimiento por el apoyo que Maradona siempre dio a los pueblos del mundo como un verdadero antiimperialista. “Bolivia no lo olvidará, Maradona es para siempre”, dijo.

Maradona no fue un santo, eso está claro, y creo que nadie lo describió mejor que Eduardo Galeano, periodista y editor que tenía el poder de escribir sobre problemas sociales y presentarlos al lector como una cuestión personal. De Maradona dijo en su libro “Cerrado por Futbol”, publicado de manera póstuma en 2017: “Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero, lo condenó a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la ‘exitoína’. Los análisis, de orina o de sangre, no delatan esta droga”.

Podremos odiarlo o idolatrarlo, qué más da. El hecho es que Maradona dejó huella.