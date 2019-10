¿Por qué maltratan las personas a los animales? La reciente noticia sobre la primera sentencia por dicho delito emitida durante la presente administración en un juzgado local del fuero común marca un parteaguas en la prolongada lucha juarense por el bienestar de las otras especies que han formado parte de la historia humana. Representa, asimismo, la oportunidad de analizar las razones del maltrato animal.

Veamos los hechos reportados por El Diario en el curso de los últimos días.

Un hombre pateó en la calle a un perro de cinco meses, fracturándole una pata. Los vecinos llamaron a la Policía. El agresor fue detenido, el cachorro rescatado y trasladado para recibir atención médica. La Dirección de Ecología denunció al hombre de 30 años. Una juez la dictó sentencia de seis meses de trabajo comunitario.

Lo novedoso no es que alguien pateara a un animal, como tampoco extrañaría la posible intervención de otras personas para intentar detenerlo. Pero sí llama la atención todo lo demás. Por ejemplo, considerar digno de castigo penal los golpes a un perro es una idea que aún tiene numerosos detractores.

En cuanto a llamar a la Policía y que ésta acuda y realice una detención por un delito estipulado por la Ley de Bienestar Animal es todo un avance. En gobiernos previos ya se habían impuesto sanciones por la misma razón, tengo entendido, mas la falta de reglamento municipal ex profeso durante mucho tiempo impidió la aplicación plena de una ley estatal con décadas de antigüedad. ¡Bien por la sentencia!

Y, aunque sigo lamentando que se encuentre en terrenos de El Chamizal, esta vez el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente cumplió su función. Las autoridades no nada más resguardaron al cachorro, sino que se dispusieron a curarlo, no sólo a ofrecerlo en adopción o sacrificarlo. “¡Así fueran para atender los casos de personas víctimas de la violencia!”, dirán algunos. Yo creo, en cambio, que todos son importantes y si no se consignan los casos relativamente sencillos menos podrán llevarse a debido proceso los más serios.

Es una de las razones por las cuales se agrede con tanta frecuencia a los animales: el mensaje de impunidad, de falta de consecuencias por un delito, el mensaje social —repetido en tantas ocasiones a nivel familiar, grupal, comunitario y mediático— de que dañar a otras especies carece de importancia.

Dicho motivo se relaciona con la justificación del consumo y explotación de los animales como derecho natural de una especie presuntamente superior, con el efecto secundario del dominio del hombre sobre la Naturaleza. Es decir, siglos y siglos de adoctrinamiento cultural para aceptar sin remordimientos nuestra participación en el ciclo de la vida. Pero mientras en otras culturas y épocas la culpa originada por matar para comer se expurgaba mediante ritos, hoy en día nosotros optamos por acallarla descalificando a la Naturaleza y negando nuestro vínculo con ella —nos hemos otorgado el título de dueños absolutos, nos pensamos los únicos seres sentientes o que cuentan—. No tengo que mencionar las graves consecuencias de eso para el medio ambiente del cual dependemos.

Está también la glorificación de la violencia como medio de autoafirmación, de reconocimiento y de resolución de conflictos, sumada a la ausencia cada vez mayor de elementos reguladores de la conducta. Faltando los códigos sobre ética impuestos por los lazos familiares o comunitarios sólidos, la información seria, las creencias religiosas o el Estado de Derecho de una nación con confianza en sus instituciones, ¿qué podemos esperar de una persona iracunda o frustrada si quienes protestan contra la violencia destruyen cuanto encuentran a su paso?

Es muy fácil abusar de otros seres en un mundo donde los ciudadanos parecen estar exigiendo sus derechos y olvidando sus obligaciones en grado sumo. La vida ajena — inclusive humana— da la impresión de ir perdiendo valor.

Sin siquiera darse cuenta ni cometer delito alguno, hasta la persona más tranquila y responsable puede llegar a maltratar a un animal por imitación, presión social o desinformación.

Paradójicamente, como en el caso de la rickettsiosis, es protegiendo, conociendo y respetando a los animales como mejor nos protegemos de ellos también nosotros mismos.