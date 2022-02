Mala idea lo de la doble circulación

Insistir en que la avenida 16 de Septiembre debe ser de doble circulación no es una buena idea. No se requiere ser experto en la materia para darse cuenta de que el espacio de la calle a lo ancho no será suficiente para una adecuada circulación del enorme parque vehicular que en gran medida circula por la principal avenida de Ciudad Juárez. Solo hay que circular por la avenida 16 de Septiembre para constatar que los dos carriles que van de oriente a poniente con el intenso tráfico que se genera en horas pico y así como en fines de semana no serán suficientes. A diferencia de la Paseo Triunfo de la República o la Tecnológico, la 16 de Septiembre no tiene el mismo ancho a pesar de ser la misma arteria con distintos nombres.

En estos momentos ya se pueden apreciar cuellos de botella en al menos dos cruceros donde se reduce el espacio por culpa de los paraderos. A la salida de las maquiladoras ya se ven largas filas de autos en la 16 de Septiembre en sus intersecciones con la calle Francisco I Madero y con Colombia donde se encuentran paraderos. Y eso que hasta ahora no se ha puesto en marcha este sistema de transporte, incierta herencia de la administración estatal anterior, porque cuando eso ocurra, será un carril habilitado solamente para el BRT2. Es decir se reducirá en 50 por cierto el espacio para que transiten los demás vehículos.

Será entonces un solo carril de oriente a poniente y otro en sentido contrario. De averiarse algún vehículo, de inmediato se generaría un caos y para poder avanzar los autos tendrían forzosamente que invadir el carril confinado para el BRT2. Es obvio que los paraderos le restan bastante espacio a esta importante y legendaria avenida. Es un carril lo que ocupan los paraderos que se encuentran en la avenida 16 de Septiembre con Ramón Corona, otro se encuentra en la intersección con 5 de Mayo. Y un paradero más en el cruce con calle Colombia. Son más de cuatro metros de ancho las dimensiones de los paraderos. Así que cuando el autobús se encuentre en alguno de estos tres paraderos, el espacio para el carril de la extrema derecha tendrá un espacio reducido cuando pasen otros autobuses, camiones, y camionetas grandes.

Solo hay que medir el ancho de los camiones para darse cuenta que invaden una parte del carril de la extrema derecha. Entonces cuando el autobús del BRT2 se encuentre detenido en los paraderos el tráfico avanzara lento forzosamente debido a lo reducido del espacio. Y es en el túnel vehicular de la 16 donde el espacio se reduce aún más por lo que resulta ilógico que pretendan crear circulación en doble sentido y además darle cabida al BRT2. Los cuellos de botella no es difícil imaginárselos en horarios de salida de empleados de maquiladoras y estudiantes.

Y hablando de la salida del túnel que conectaba con la avenida Juárez, ésta ya no será necesaria. Porque si desean evitar más congestionamientos subterráneos deben clausurarla y desviar el tráfico que va a El Paso, Texas hacía otras calles. Se debe recordar que el parque vehicular rebasa los 600 mil vehículos, muchos de los cuales transitan diariamente por la 16 de Septiembre. Además la cifra aumentará en breve con los 80 mil autos que pueden ser regularizados con el decreto del Gobierno federal. Se tiene que revisar detenidamente la idea de hacer de dos sentidos la 16 y en general todo el proyecto de transporte. Porque todavía no se pone en funcionamiento el BRT2 y ya hay muchos cuestionamientos. Lo que es peor, el BRT1 sigue sin funcionar adecuadamente desde hace meses y el servicio que brinda deja mucho que desear. Esto pone el panorama más incierto en materia de transporte público para los juarenses.