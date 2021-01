Mal estado emocional en cosas de gobierno

ES MI VOLUNTAD O NADA. Bajo esta premisa miserable está llegando a sus últimos siete meses de travesía el régimen que falló ruidosamente a su lema de inicio, el nuevo amanecer.

Se dirige hacia el final sin oxígeno en los pulmones tras cuatro años y medio de un extenuante maratón de desatinos y barbaridades; de ignorancia total e incapacidad para el cargo desempeñado.

El martes próximo se presentará Javier Corral Jurado ante el Congreso del Estado para entregar a los diputados su cuarto y último “informe de gobierno”. Hablar de resultados no le llevaría más allá de una cuartilla a doble espacio, la autocrítica rebosaría varias docenas de tomos.

Perdón y adiós adelantado merecerían del gobernador los chihuahuenses. Sería ese el acto genuinamente valiente y hasta lúcido que como acto postrero dejara en legado digno de monumento.

A cambio tendremos solo ese fatal cuarto y último informe que, aun antes de ser presentado, ya es profuso en mentiras, medias verdades y la infaltable egolatría, sello por excelencia en la personalidad de Corral.

Mi voluntad o nada integra precisamente una de las vertientes en la conducta, en el temperamento corralista, que ha derivado en fracaso no únicamente para sus propios proyectos personales, sino en mal, pésimo, gobierno para los chihuahuenses.

Al arranque de su administración, el fallido portaestandarte del nuevo amanecer se apropió del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal, también del Tribunal Estatal Electoral; quiso apoderarse del Instituto de Transparencia; buscó el control directivo de todos los partidos políticos desde el Congreso del Estado, manipuló perversamente y casi de cabo a rabo a los 33 diputados de ese órgano legislativo.

Durante los cuatro años y medio transcurridos de régimen solo escaparon a sus directrices en el Congreso el intento de una reforma electoral y de un crédito financiero de largo plazo por casi dos mil millones de pesos.

Abusó terriblemente de los diputados panistas afines e inclusive de aquellos legisladores con escondidos procesos penales por su relación con el duartismo.

El pliegue a sus órdenes o nada; ley del hielo, regateo de presupuestos obligados, entre los castigos. Si nos vamos más lejos, deberemos incluir a las universidades Autónoma de Juárez y de Chihuahua.

USA Y DESECHA A SUS AMIGOS. Otra característica personal de Corral llevada al terreno de gobierno, con todo y sus consecuencias funestas para la administración pública, ha sido la contratación de amigos como funcionarios a los que muy pronto debió dar las gracias, varios de ellos no en los mejores términos.

Uno de los primeros que desde luego no recibirá ni una mención, ni un pedazo de hoja de laurel, menos un agradecimiento durante el cuarto informe, es Daniel Contreras Henry, quien fue el primer Consejero Jurídico, antes del actual, Jorge Espinoza; y antes de Jorge Espinoza, Maclovio Murillo. Tres cambios, y no le desagradaría al mandatario estatal un cuarto. También Espinoza espera cualquier pretexto para saltar del barco.

Manuel Ovalle Araiza fue jefe de asesores al inicio de la administración. Su esposa, Adriana Bouchot, encabezó la Coordinadora Estatal de Salud y Adicciones, ambos fueron sacados de sus anteriores trabajos en el centro del país y convertidos casi en parte de la familia de Corral. Así como aparecieron así desaparecieron entre 2017 y 2018. Ningún informe de resultados mereció Chihuahua por el gasto en proyectos, salarios y oficinas.

En las mismas condiciones quedó fuera de la Secretaría Particular, José Luévano. Fue llevado a una oficina menor de la Secretaría de Educación. Ahora sabemos que por su implicación en el crimen de al periodista, Miroslava Breach.

La historia en Comunicación Social también es conocida. Estuvo al frente en sus inicios un amigo, socio y posiblemente cómplice de Corral, Jesús Antonio Pinedo, quien ahora goza de completa impunidad por actos de corrupción cometidos en el área. Lo desechó Corral porque se perdió de algo en el manejo financiero que hizo su amigo de la oficina.

Para el relevo ahí fue nombrada con pitos, flautas y serpentinas, María José Valles. La usó Corral para algunas negociaciones con medios de comunicación, para atacar al ejercicio periodístico de El Diario, pero intempestivamente se acabó la gracia. Callaron los mariachis que le dieron la ruidosa bienvenida.

Marijóse se incapacitó por maternidad y no la quiso más Corral encabezando Comunicación Social aunque sí la dejó en la nómina por varios meses como “asesora”.

Hay otras figuras similares: el exconsejero jurídico, Maclovio Murillo, ayudó enormemente con los expedientes del duartismo; Ernesto Ávila armó un entramado de corrupción en la Secretaría de Salud que no pudo ser desmantelado ni por su sucesor, Jesús Enrique Grajeda, quien falleciera luego por Covid; el exsecretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, fue emocionalmente agredido de manera sistemática para no renunciar al cargo, pero una vez fuera del mismo ha sido retirado del círculo próximo... Los etcéteras se alargan por decenas de nombres más tanto en el primero como en segundos y terceros niveles.

TE HACES A UN LADO O TE QUITO A GOLPES. Corral ha descargado toda su furia maniaca contra Andrés Manuel López Obrador, contra el senador Cruz Pérez Cuéllar; varios medios de comunicación nacionales y estatales, en particular sin duda contra El Diario, contra periodistas en particular; tiene todo preparado para emprenderla contra Juan Carlos Loera si no acepta aliarse con el Movimiento Ciudadano y su candidato a gobernador, Alfredo Lozoya...

Ha mostrado en los hechos su distancia por odio contra los obispos de la Iglesia Católica. A cambio, convirtió en nuevos curas oficialistas de Palacio a los sacerdotes de izquierda, Camilo Daniel, Javier Ávila y Dizán Vázquez... Ha descargado hiel y amargura contra los empresarios que no acatan sus sugerencias u órdenes, incluidos los de Juárez.

Armando Cabada, el alcalde independiente de Juárez, probó en carne propia el enfermizo temperamento del gobernador cuando lo obligó a cambiar de director (o secretario) de la Policía Municipal. Traía Corral cargadas las pilas de la prepotencia en aquel 2017. Ha mantenido intimidados al grueso de los 67 presidentes municipales del estado.

Desde luego la joya en la corona de la irracionalidad ha alcanzado a la cuna partidaria de Corral, al PAN. Ha desplegado el gobernador una mente fratricida contra sus hermanos de partido que ciertamente no es de ahora, de siempre. Ha mordisqueado con ferocidad a quien se le ha puesto enfrente.

Hoy la víctima es la posible futura gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván. La ha pretendido sacar de la pista electoral por las buenas y por las malas. Ha usado sin rubor todo el aparato del estado para atacarla y mantiene su amenaza de llevarla a la cárcel.

Sin duda será parte del cuarto informe.

APLAUDAN MI INEPTITUD. Los resultados, o la extraordinaria falta de ellos, saltan a la vista como escalón en una banqueta.

En lugar de apelar al auxilio de auténticos expertos en las distintas materias, Corral se duele por la “incomprensión” del sector empresarial que le cuestiona las ineficaces medidas financieras y económicas adoptadas, como ejemplo. Todo son infundios, mentiras e inventos.

La inseguridad y la violencia han cobrado la vida de más de 10 mil personas a lo largo de la administración. Es evidente la derrota de las políticas llevadas a cabo y sus operadores en la materia.

El sistema de salud está colapsado como nunca; quebrado Pensiones Civiles del Estado. Son de pavor las finanzas generales: la deuda pública ha superado los 60 mil millones de pesos, más de 10 mil millones de la herencia duartista. No hay más obra pública en el estado que alguna prendida con alfileres en Juárez con la ruta troncal.

Esa es la película real en el arribo a los últimos meses de gobierno, consecuencia esencialmente de un pésimo manejo emocional de Corral Jurado. Lo saben los chihuahuenses, suplantó al cerebro por el hígado desde el momento que le fueron conferidas las riendas del estado y henos aquí las consecuencias.