Magistraturas del Poder Judicial en Chihuahua

Los representantes de los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, se pondrán de acuerdo para integrar las siete ternas para igual número de magistraturas, 4 para mujeres y 3 para hombres siendo las siguientes:

La Primera Sala Civil Regional en Distrito Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, la Segunda Sala Penal Regional también del Distrito Bravos, así como la Quinta Sala Penal del Distrito Morelos, serán ocupadas por mujeres externas al Poder judicial y solamente la primera sala familiar del Distrito Morelos, será ocupada por una mujer interna; es decir que esté prestando sus servicios en el Poder Judicial.

En cuanto a la Octava Sala Civil del Distrito Morelos, la Cuarta Sala Penal Regional del Distrito Bravos, serán ocupadas por hombres internos, que están trabajando en el Poder Judicial y solamente un hombre externo, podrá ser nombrado como titular de la Sala Civil y Familiar del distrito Hidalgo, con cabecera en Parral.

El registro para los que deseen participar en este proceso, se abrirá a partir de este viernes 17 a partir de las 9:00 hasta las 17:00, hasta el miércoles 22 del presente mes de noviembre.

Dentro de los requisitos se establece no tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, ser licenciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal por más de un año, no haber ocupado alguna secretaría de estado, fiscalía, senaduría, diputación federal o local, durante el año previo al día de su nombramiento, no ser ministro de culto, y no estar inscrito en el registro estatal de personas deudores alimentarias morosas de Chihuahua.

Respecto de la integración de las ternas correspondientes a personas que presten sus servicios en el Poder Judicial, será compuesta por aquellas que sean merecedoras por su eficiencia y probidad en la administración de justicia.

Mientras que para las ternas correspondientes a personas externas al Poder Judicial, serán compuestas por aquellas que sean merecedoras por su honorabilidad, competencia y antecedentes en la profesión jurídica.

El marco constitucional con el que se está llevando a cabo esta convocatoria para ocupar las 7 magistraturas, tiene una controversia constitucional pendiente de resolverse ante la SCJN, por el grupo parlamentario de Morena, que básicamente establece la falta de examen de conocimientos.

En lo que se puede considerar como discriminatorio para las mujeres internas, es que de las 7 magistraturas vacantes, 4 son para personas externas, solo una penal para internas y debe ser para un hombre; es decir no se privilegia la carrera judicial.

El TSJ, había presentado una iniciativa para corregir la inconstitucionalidad del proceso, pero en el Congreso consideraron que había que correr el riesgo de que nuevamente la SCJN les vuelva a corregir la plana con una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la reforma.

Es la primera vez que el magistrado José Alfredo Fierro Beltrán, tiene oportunidad de operar una situación difícil dentro del Poder Judicial, pero cuenta con las tablas suficientes para cumplir con el encargo, pero además en colaboración con la secretaria de gobierno, que encabeza el joven de la Peña; por cierto el cargo desde donde el magistrado de la primera sala civil, saltó al tribunal, fue el de la presidencia de la FECHCA, cargo que le ganó por amplio margen a Santiago de la Peña padre, de haber ganado de la Peña, podría haber sido otra la historia que se contara.

Cuando se pensaba que el proceso de renovación pasaría el año, el mal ejemplo del presidente al nominar a incondicionales en la terna para cubrir la vacante de Zaldívar, en ese irresistible deseo de meter la mano en el resto de los poderes, Maru Campos ordenó se llevara a cabo el proceso para que fueran ocupadas 7 de las magistraturas, con algunos vericuetos que eventualmente podrán obstaculizar el acceso a quienes contando con el conocimiento jurídico, no son bien vistos por los de casa y los de enfrente.

Finalmente, el Poder Judicial ha servido para que la gobernadora cumpla a cabalidad los compromisos de campaña.

Cunde el mal ejemplo

La terna enviada al Senado por parte de AMLO, será la quinta que haya realizado durante su mandato, siendo atípica esta acción, ya que la Constitución establece que debe ser escalonada, para evitar que la corte se oriente por cuestiones ideológicas, que domine la dinámica de la corte, ya que cada presidente puede nominar a tres ministros y no como ha acontecido, con las renuncias de Medina Mora y Zaldívar Lelo de Larrea.

Empoderada la magistrada presidenta Myriam Hernández Acosta, con el proceso que le asegura casi un sexenio más al frente del Poder Judicial, hará todo lo posible por corresponder a la confianza de la gobernadora, de sus pares magistrados, y no escatimara esfuerzo alguno para que su paso por el Poder Judicial, sea el mejor que se haya tenido desde su fundación, y además de ser la primera presidencia encabezada por una mujer.

Ojalá que además de la pasión y arrojo que le son propias a la magistrada, le prevalezca la prudencia y sensatez para hacer lo que tenga que hacer para mejorar también la calidad de la justicia que se imparte...ojalá.