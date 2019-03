• Maclovio ‘pone orden’ en caso Aristeo





Antes que político, licenciado en Derecho o funcionario público, Maclovio Murillo Chávez es abogado. Es abogado sobre todo penal y constitucionalista. No civilista, no familiar, no laboral...

Ahora sabemos que el exconsejero jurídico del corralismo y actual secretario del Ayuntamiento con Armando Cabada estuvo atrás del exsacerdote Aristeo Baca para que este consiguiera cambiar la prisión preventiva por resguardo domiciliario en los delitos de violación y abuso sexual de los que es acusado contra una menor de edad.

Por razones lógicas aunque no estrictamente objetivas hubo y sigue habiendo una gran controversia sobre el tema. ¿Aristeo debía permanecer en prisión o continuar su proceso en algún domicilio particular? La ley permite ambos escenarios.

El juez Félix Aurelio Guerra primero decretó la prisión como medida cautelar pero luego enfrentó presiones extraordinarias para revertirla por domiciliaria, y una vez resuelta ésta llegó desde Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua la pretensión de mantener al expárroco de Santa María de la Montaña en prisión. Bandos de poder, políticos y sociales echaron mano de todas sus influencias para imponer sus opiniones.

Fue tan evidente la confrontación que Aristeo debió dejar el Cereso desde el 24 de febrero y lo consiguió tres días más tarde por supuestas confusiones entre la determinación del juez, la Fiscalía de Ejecución de Penas y el Instituto de Servicios Previos al Juicio.

Alguna de las instancias incumplió con la orden del propio juzgador y seguramente será objeto de sanción, pues una hermana de Baca interpuso la correspondiente queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La cuestión es que uno de los bandos en Palacio escasamente religioso y algo subjetivo en materia jurídica quiso que Aristeo fuera dejado en prisión. El aún presumible delito no es para menos. Coloquialmente no hay nombre para el sufrimiento de la víctima y su familia.

Maclovio apeló a sus dotes precisamente de abogado, defendió las razones de salud y edad que el propio juez contempló en la revisión de las medidas cautelares pero de pilón sutilmente recordó a sus jefes que en su pecho guarda hasta la última coma de los ‘expedientes X’ integrados contra el duartismo y que si hay necesidad de jugar pelota dura con gusto lo hará. No literal pero algo así, ni directamente; no participó de manera personal en el litigio. No necesitó.

Mucha tinta seguirá corriendo sobre el caso. Tan polémica será como las diferencias entre una persona y otra. Hay quienes desean quemar en leña verde al exsacerdote; otros muchos mantienen su fidelidad y esperanza de que sea una mala pesadilla pero creemos que al final del día son más quienes piden que los fiscales y los jueces decidan libremente. Escenarios de presión como los ocurridos en este etapa del proceso restan credibilidad entre los actores participantes, y es lo menos que espera la sociedad en caso tan particular.





***

Muy institucionales y bien portaditos resultaron los diputados locales al recibir el informe del gobernador Javier Corral ayer en la chihuahuita Torre Legislativa. No enfrentó el mandatario dificultades para dar un micromensaje en el Congreso del Estado y retirarse, sin que hubiera posicionamientos de las bancadas.

La negociación se la acreditan al coordinador panista, Fernando Álvarez Monje, al superdelegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa y al coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, que frenaron cualquier intento del bloque opositor para hacerle circo al mandatario.

Se vio la mano también del secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, sentado junto a Loera en el área de invitados, con la plática de lo lindo, desde el informe oficial y el acto esperado en el Centro de Convenciones, hasta de la planeación de la visita presidencial de hoy.

Así pudo el mandatario caminar tranquilo desde el Palacio de Gobierno a la Torre Legislativa, encontrándose con una protesta poco significativa, cortesía de un grupo tricolor.

Luego, recibido por la comisión especial y flanqueado por el alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada y la presidenta municipal de la capital, María Eugenia Campos, entró al salón de sesiones previamente abarrotado por invitados especiales afines al nuevo amanecer.

Los alcaldes de las dos ciudades más importantes del estado también actuaron institucionalmente. Más allá del reclamo por la seguridad, en la que todos son corresponsables, siguieron el guion de las formas.

Hubo varios momentos en los que Corral y Cabada aparecieron solos platicando (foto en la versión digital). De qué hablaron. Sólo ellos sabrán, pero es obvio que tratan de mostrarse cordiales en público. El alcalde de esta frontera anduvo acompañado por su jefe de gabinete, Víctor Valencia.

Otros personajes de la vida política estatal y empresarial se hicieron presentes: el alcalde independiente de Parral, Alfredo Lozoya; las tres comisionadas del Instituto de Transparencia; el presidente de la Unión Regional Ganadera, Lico Duarte; líderes de las cámaras empresariales y hasta ahí. El cupo es megarreducido en el salón de “plenos” del Congreso.





***

De cara la asamblea estatal que tendrá lugar mañana, los “juniors” albizaules se están dando hasta con la sartén con tal de alcanzar la silla de la Secretaría de Acción Juvenil del Comité Directivo Estatal del PAN.

Uno de los dos contendientes, Carlos Bribiesca Montes y Ricardo Huerta, verá coronado sus esfuerzos este fin de semana, luego de días de campaña y guerra sucia.

Ninguno de los dos está solo. Sus pininos en la vida política están guiados por los grupos que al interior del instituto político buscan ocupar las posiciones necesarias de cara a dos contiendas que están en la agenda y en la mente del panismo ocupado en refrendar la gubernatura del Estado y la alcaldía capitalina.

Moviendo los hilos de Huerta, se encuentra el grupo de los Gaudinis, que se ha dado a la tarea de promover entre los votantes la imagen de que Ricardo cuenta con la confianza y el pleno apoyo de la alcaldesa Maru Campos.

La realidad es que durante las campaña del 2016 Huerta hizo tareas en pro de la hoy aspirante a suceder a Javier Corral.

Bribiesca por el contrario, está respaldado por Nancy Frías Frías, sudirectora de la Juventud del Ayuntamiento, quien ha coordinado las campañas juveniles de Maru.

La moneda está en el aire. La elección será este domingo durante la asamblea que tendrá como sede la Universidad La Salle, la institución sede de múltiples eventos blanquiazules.

Quien resulte elegido habrá de coordinar Acción Juvenil para el período 2019-2021, y es justamente esa la gracia. Desde ahí se moverán las piezas, no para buscar jóvenes que salgan a promover el voto en colonias y cruceros, sino para orientar las grillas en la sociedades de alumnos que son tan necesarias para atrapar a los muchachos electores.