Luchar por separado vs la delincuencia

Sigue el problema de seguridad. El clamor corre por todo el país. Ha dado ya pie para una especie de confrontación entre el presidente y grupos religiosos, y es su flanco más débil, por el momento, aunque constituye una grieta que se sigue abriendo.

Pero de modo egoísta, o realista, o sensato, según el color del cristal que se elija para verlo, digamos que nos salimos de la esfera nacional y nos concentramos en nuestro estado y nuestros municipios de Chihuahua, y ponemos foco en proteger a los ciudadanos de los delincuentes.

PUBLICIDAD

El indicador más observado, que no necesariamente es el de mayor impacto, es el número de homicidios. De acuerdo, es un indicador inaceptable, una sola persona fallecida, así sea la persona más nociva, debe ser asumido como una gran tragedia. Y más si ello nos acarrea que, en cifras elevadas, nos hacen sentirnos vulnerables, con miedo. Y esta cifra es alta, como estado y en varios municipios como Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

Podría ocurrir que se trate de un fenómeno transitorio, pues aún no ha pasado suficiente tiempo para evaluar el nivel en que esto se encuentra. Quizá sea solo un pico en la regularidad estadística y esto regrese a su promedio luego de unos días. Desde luego hay la esperanza de que sea el caso, pero desde el punto de vista de la autoridad, ese no es el procedimiento adecuado, pues equivale a sentarse a esperar “a ver que pasa”.

Lo sensato y responsable es presumir que pueden estar ocurriendo fenómenos en el submundo delincuencial, por definición ocultos a la vista de los ciudadanos y las autoridades, que estén causando como efecto aumento de crímenes. Es responsabilidad averiguarlo y detenerlo. Pero es responsabilidad de todos.

Los eventos más recientes, y que han causado hondo impacto en la percepción, muestran algunos patrones preocupantes. Ha concurrido el accionar de armas de uso exclusivo del Ejército, ejecuciones de modo profesional, con equipo sofisticado y procedimientos sigilosos, a altas horas de la noche, en lugares donde se supone son expendios de drogas. Digo esto no para aventar por delante la típica excusa de que “se están matando entre ellos”, o “es problema entre delincuentes”, sino para describir dónde hay que buscar el origen de los episodios, y por tanto tener a la vista el posible modo de enfrentarlos.

También hemos sabido que la cifra hoy podría ser mucho mayor de no haber ocurrido la detención de dos grupos listos para ejecutar instrucciones evidentemente perversas. Pero abruma el saber que se trata de jóvenes, adolescentes, en torno de los 17 años. Literalmente, objetos desechables para quienes los reclutan con el único fin de llenarse las manos de dinero rápido, sin aprecio por su persona, valoración de sus sentimientos o aspiraciones, el desarrollo de su joven vida, y que avientan por delante como primera línea de batalla de quienes jalan los hilos que los ponen en las calles con armas de alto poder que apenas saben usar. Seres humanos fallidos, cerrados a cualquier tipo de trascendencia que no saben más opción que una vida corta, intensa de emociones.

Es correcta la demanda ciudadana de actuar para cortar de raíz este aumento y evitar que se instale de modo permanente. Nada debería preocupar más a ninguna autoridad que concentrar los esfuerzos en conseguirlo. Entendemos que cada orden de gobierno tiene diferentes capacidades y atribuciones en la materia, pero el ciudadano de a pie no hace distinciones, esas son cosas de los códigos. Él lo que quiere es seguridad. Y espera que haya colaboración para conseguirlo.

Y el esfuerzo vale la pena. La gobernadora Maru Campos una y otra vez nos recuerda aquella expresión de Manuel Gómez Morín, en el ensayo titulado “1915”, que el objeto de un gobierno es “evitar el dolor evitable”. Y los crímenes desde luego que son evitables. Y desde luego es indispensable que todos los gobiernos concentremos esfuerzos para actuar juntos y que no nos preocupe más cosa que ayudarle al ciudadano a vivir en paz, a salvaguardar su persona y sus bienes. Y una colaboración activa, con inteligencia, con capacidades.

Insisto, no sabemos si es un episodio pasajero o podría ser el inicio de una escalada. En cualquier caso, lo único sensato es atajar el problema ahora que aún es relativamente pequeño, concentrar todos los esfuerzos en dejarlo así. Y no mezclar nada que no sea el interés superior de la gente. Como dice una vieja frase, que no he podido averiguar de quien es, pero aparentemente proviene de círculos de las revoluciones comunistas, “nada ganamos peleando por separado para caer derrotados juntos”. Y sí. Si perdemos la batalla contra la delincuencia, la vamos a perder todos, no habrá a quien echarle la culpa. No vamos a permitir que eso ocurra.