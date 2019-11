Lucha libre, terrorismo y espacio público

La lucha libre, espectáculo que cuenta con millones de seguidores y con no pocos detractores, fue reconocido en el mes de julio de 2018, como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Conocido también como el arte del pancracio, como evocación de las prácticas deportivas de origen griego que se incorporaron en el año 648 a.C. en los Juegos Olímpicos, es un deporte de entretenimiento que en la actualidad goza de buena salud, con diversas organizaciones que lo patrocinan y compañías televisoras que lo difunden y promueven.

En la filmografía mexicana son célebres las películas protagonizadas por Santo, el Enmascarado de Plata, al que emularon entre otros Blue Demon y Huracán Ramírez y al que en ocasiones acompañaron como coprotagonistas otros reconocidos luchadores como Cavernario Galindo, Médico Asesino y Mil Máscaras.

El guion que se desarrolla en el transcurso de cada contienda enfrenta a dos bandos: los técnicos y los rudos, como encarnación de la batalla entre el bien y el mal. Y sí, ambos bandos tienen fieles seguidores que se manifiestan tanto con gritos como con la apropiación de la vestimenta y/o el maquillaje, con carteles o con la portación de las máscaras respectivas.

Como simulación de la vida cotidiana, existen otros protagonistas en el desarrollo de un encuentro entre estas fuerzas, entre ellas el árbitro o réferi, que usualmente suele ser parcial y favorecer al bando de los rudos, siendo estos generalmente abucheados por las y los asistentes, hombres y mujeres de todas las edades y variados sectores sociales, así hayan realizado una maniobra pulcra y eficiente al enfrentar a sus contrincantes.

Los técnicos suelen ser ovacionados, estimulados y defendidos por la mayoría, celebrándoles sus lances y sus no infrecuentes violaciones al reglamento.

Tanto en el bando de los rudos como en el de los técnicos participan hombres y mujeres. Otros bandos, miniestrellas y exóticos, han logrado ser reconocidos y aceptados por el público.

No es extraño estimular la rivalidad apelando al nacionalismo al enfrentar a luchadores y luchadoras provenientes de los Estados Unidos o Japón, entre otras nacionalidades.

Después de los actos multitudinarios de catarsis que se expresan en la arena, gimnasio o salón donde se desarrollan los encuentros, hombres y mujeres se dispersan para reintegrarse a sus actividades cotidianas, quizás recordando las acrobacias, el físico o la indumentaria, la decisión del réferi, la falta al reglamento que permitió a los rudos ganar o las expresiones más chuscas u ofensivas que algún aficionado expresó al calor de los encuentros.

Volver a lo cotidiano, implica exponerse a los riesgos que implican otras luchas, otros enfrentamientos, donde la clara distinción entre rudos y técnicos parece ser insuficiente para identificar los bandos en disputa. Como en la lucha libre, se habla de cambios de bando, de árbitros que no necesariamente aplican las leyes de manera justa y de la constante violación a los reglamentos que establecen los criterios de lo que es permitido, lo que no lo es y cómo debe ser sancionado. La impunidad, se ha reiterado múltiples ocasiones, es una constante que se expresa, indirectamente, en la no denuncia de los delitos sufridos.

Los días recientes, en los que se han realizado diversos actos que podrían encuadrar en los términos del concepto de terrorismo, entendido en una de sus acepciones por el Diccionario de la Lengua Española como la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, se sumaron al incremento de la pérdida de vidas que se ha registrado desde el año 2016, revirtiendo la tendencia iniciada en 2011.

A diferencia de los aciagos años de 2009 y 2010, con más de dos mil víctimas de la violencia por año, cuando el espacio público se convirtió en escenario de una lucha atroz, cuando se dejó de asistir a restaurantes y cines, cuando múltiples negocios cerraron y otros se mudaron al país vecino, ahora se sigue asistiendo a las plazas comerciales, a los cines, restaurantes y eventos diversos, como al espectáculo, deporte entretenimiento, que es la lucha libre.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía. Como ciudadanía tenemos la responsabilidad de realizar nuestra propia contribución. No basta, como en la lucha libre, la catarsis. Como hasta ahora, no renunciemos al espacio público. Este país, este Estado y este Municipio son nuestros.