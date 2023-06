Los Whatsapp de la presidenta de la Corte II

Ciudad de México.- El pasado viernes 26 de mayo de 2023 en estas mismas páginas de El Diario, en el artículo titulado “Los Whatsapp de la presidenta de la Corte” di cuenta de los mensajes de Whatsapp enviados por la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández al presidente del Senado de la República, el senador Alejandro Armenta, donde entre otras cosas le dijo: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice”, “La vida nos juzgará”, “Y si quiere hacer pública esta conversación yo no tengo problema”, y a las respuesta que le daba el presidente del Senado obtenía burlas de dicha ministra con las ya conocidos emoji de risa que tiene dicho servicio de mensajería.

Y concluía mi artículo señalando lo siguiente: “Con dichos mensajes la ministra presidenta no sólo revela la actitud de opositora al presidente, también revela que no debería seguir desempeñando su cargo de ministra de la Suprema Corte y mucho menos presidenta de la misma pues violenta el propio código de ética de la Suprema Corte así como el artículo 100 de la Constitución Federal que ella está obligada a observar y predicar con el ejemplo… Ha quedado en evidencia pues su papel como opositora al presidente y a Morena, lo que ya dejará en entre dicho todas sus decisiones sobre el presidente de la República y del Congreso Federal que es de mayoría morenista…”.

Lo curioso de ese asunto es que ningún medio de comunicación nacional le dio importancia y seguimiento al tema, ninguno fue para buscar una entrevista de la ministra después de que ella aceptó en una carta que se hizo pública, no tuvo eco por ningún actor político del PRIAN manifestándose sobre dicho acto a pesar de que no sólo fue penoso el actuar de dicha presidenta de la Corte sino grave. Y en un acto de benevolencia política y también para no convertir en mártir a la Ministra, el presidente de la República AMLO le pidió al senador Alejandro Armenta, quien es de Morena que no denunciara a la Ministra, como lo había anunciado dicho senador.

Sin embargo, lo ocurrido tiene implicaciones más allá de las inmediatas y más allá de la propia Corte, tanto para la Corte como para AMLO, para el prianismo, para Morena y para el Congreso Federal. Para la propia Corte porque pierde legitimidad en sus decisiones que tome contra Morena y que solicite su intervención los opositores para echar abajo decretos y reformas de AMLO, pues ya no se considera objetiva ni profesional a la presidenta de la Corte. Para el presidente AMLO esto lo fortalece rumbo al cierre de su sexenio ya que le da respaldo y validez a su discurso de una Corte opositora a su gobierno y que debería ser imparcial, haciéndole el juego sucio a los partidos de oposición, que lo que pierde en el Congreso (Reformas legales) lo gana en la Corte.

El prianismo pierde pues la presidenta de la Corte solita se exhibió como aliada de ellos, y con ello pierde legitimidad la propia Suprema Corte para hacerles el juego sucio, pero sobre todo pierden porque cobra más fuerza el discurso de Morena y el presidente sobre una oposición refugiada en la Suprema Corte como último reducto de poder, y que hay que reformarla por eso. Tiene implicaciones para el Congreso Federal pues quedó demostrado que la propia Corte más que velar por la constitucionalidad de sus decisiones ha tomado una posición política, aliada de los opositores al presidente y contraria al morenismo, por lo cual todas las reformas que vengan y se impugnen estarán en entre dicho, fortaleciéndose de esta manera el Congreso Federal de mayoría morenista frente a la Suprema Corte.

Pero las implicaciones más importantes y benéficas son para Morena rumbo a 2024, pues el discurso de una Corte como poder que se resiste al cambio y a los nuevos tiempos, aliada del PRI, PAN, PRD y MC ha quedado probado, y que es necesaria una reforma que limite sus excesos, sus abusos, su corrupción, su nepotismo, pero sobre todo el dispendio, sus altos sueldos y derroche del dinero público. Gana AMLO junto con Morena y pierde la Corte y la oposición rumbo al 2024.