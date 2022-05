Los votos de los opositores en la reforma Judicial

La semana pasada (19 de mayo), a propuesta del PAN y Maru, se aprobó una reforma constitucional (artículos 101, 104, 105, 108, 109 y 110) sobre el Poder Judicial, y a pesar de que el PAN sólo tiene 15 diputados y no les alcanza para aprobar nada, han conseguido sumar a los cinco diputados priistas, un diputado de Movimiento Ciudadano y sorpresivamente a una diputada del PT (Deyanira Ozaeta), con lo que han conseguido los 22 votos necesarios para aprobar cualquier cosa que propongan. Una propuesta judicial que no solicitaron los jueces ni las barras y que incluso (a voz callada) la han descalificado por el sometimiento que ven y que afecta la independencia judicial, sometiendo dicho poder al PAN en el Estado, pues la designación correrá a cargo de la gobernadora, el Congreso (de mayoría panista y que han conseguido el control con los 22 votos) y el Poder Judicial (cuya Presidencia es y seguirá siendo afín a la Gobernadora). Esta semana, el 24 de mayo, el Congreso aprobó nuevamente una propuesta enviada por Maru, ahora solamente con los votos panistas y dos votos del PRI (no se necesitaban 22 votos sino sólo 17 por lo que sólo utilizaron esos dos votos del PRI, dándose el lujo de permitir que los otros tres votos del PRI y el de MC no votaran porque no los necesitaban ni tampoco a la del PT), para prácticamente regalar un terreno de 159,823.989 metros cuadrados a una empresa de un empresario que públicamente apoyó a Maru cuando era candidata a gobernadora, e incluso fue fotografiada usando un avión privado de dicho empresario y su empresa American Industries. Dicho terreno va a ser vendido en 3.4 millones de pesos cuando está valuado en más de 137 millones de pesos (lo que reprobaron los diputados de oposición porque mientras se cobran placas muy caras a los chihuahuenses que menos tienen, le regala bienes del Estado a los que más tienen). Por lo anterior es importante saber cómo votaron los que apoyan y los que son opositores, a la gobernadora y al PAN Estatal, perfilando a los que en los hechos están actuando como oposición y los que no y con ellos a sus liderazgos. Viéndose entonces, que por lo qué hace al congreso, aparte de los 15 diputados panistas, se le seguirán sumando (para reformas constitucionales o propuestas donde se requieran la dos terceras partes o 22 votos) los 5 del PRI, 1 de MC (quien es uno de los dos diputados de MC y líder de la bancada) y sorpresivamente 1 del PT (Deyanira Ozaeta que llegó a ser diputada en alianza con Morena y que ahora los traicionó) pero que no sorprende por ser el partido de Rubén Aguilar en Chihuahua y quien lleva varias legislaturas manejándose así. Ellos serán los que apoyarán, cuando se necesite al PAN y a Maru. Los que fungirán como oposición verdadera serán los 10 diputados morenistas que votaron en contra, dirigidos por su coordinador de bancada Cuauhtémoc Estrada quien ha hecho un excelente papel al mantener cohesionado el grupo (postura que ha respaldado Juan Carlos Loera, representante del presidente AMLO y Delegado de los programas de Bienestar) y al parecer la otra diputada de Movimiento Ciudadano Ilse América García Soto, a quien propios y extraños le han admirado y respetado su congruencia, honestidad (por no dejarse convencer) y valor. Ellos ahorita son la oposición en el Congreso. Ahora bien, por lo que hace al Municipio de Chihuahua, controlado por el PAN, la oposición la componen los tres regidores de Morena (Eliel García, América Mayagoitia e Ishtar Ibarra) coordinados, también cohesionadamente por Eliel García, los cuales votaron también en contra de la reforma, junto con la regidora de Movimiento Ciudadano (Monserrat Elvira Villarreal). Y contrario a lo que se pensaría de Ciudad Juárez, donde Morena tiene el bastión del Municipio con el presidente Cruz Pérez Cuéllar y su mayoría de regidores por la coalición juntos haremos historia que llegaron gracias a Morena (11 regidores en conjunto Morena, PT y PANAL), todos ellos votaron a favor de la reforma constitucional del PAN y Maru, con sus 5 regidores de Morena (María Adame, Mayra Castillo, Antonio Domínguez, Ana Estrada, Martha Patricia Mendoza), 3 del PT (Héctor Hugo Avitia, Pedro Alberto Matus y Yolanda Cecilia Reyes) y 3 de Nueva Alianza (Jorge Marcial Bueno, Karla Michaeel Escalante y Vanessa Mora de la O), junto con los del PRI y PAN, es decir ahí fueron juntos Morena, PT, PANAL, PAN y PRI, y sorpresivamente, quienes votaron en contra y entonces pueden ser los opositores a este tipo de reformas, fueron sólo dos regidores: un regidor panista de los seis que son (Enrique Torres quien es corralista) y la única regidora de Movimiento Ciudadano (Tania Maldonado Garduño). Es importante este registro, por las decisiones que vienen para nuestro Estado por el PAN y la gobernadora, y para las siguientes elecciones de 2024 (elección de diputados, senadores y presidente de la República) y 2027 (Gubernatura, presidencisa municipales y diputados de Chihuahua). Vaya usted dándole la lectura que considere.

