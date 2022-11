-‘Los viejos no podemos usar bicicleta...’

-Prendió la mecha María Antonieta

-La masonería y el comandante Ramos

-Muy lejos, una reforma a la Constitución local

Lo que son las cosas, guardó silencio cual momia el diputado cuando a los juarenses les pasó por encima el Gobierno estatal la maquinaria del autoritarismo para construir la polémica ciclovía y ahora cae en la cuenta que no sirve.

Es una obra que todos los fronterizos pagaron, que nadie pidió y que la inmensa mayoría rechaza porque es impráctica, deforme, mal hecha. Provocó la reducción de movilidad en calles y avenidas donde fue “construida”. Construida entre comillas porque solo fueron colocados vialetones en las calles existentes.

Nos referimos al diputado por Morena, Gustavo de la Rosa, tío favorito del delegado del Gobierno federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa. Ambos formaron parte del equipo político que construyó por sus pistolas la ciclovía, el exgobernador, Javier Corral. Ambos le aplaudían todas sus ocurrencias hasta dejar las palmas de sus manos casi en huesos.

Ayer en la tribuna del Congreso del Estado “El Pichú” de la Rosa fue otro “Pichú”. Los reporteros en sus crónicas narraron que “arremetió” contra la ciclovía, porque “nadie la usa” puesto que fue ubicada en lugares donde no se necesita (¡qué descubrimiento!).

Explicó que en toda esa zona la mayoría de la población está conformada por personas de la tercera edad “y los viejos no podemos usar bicicleta”. Recordó que fue invertida la friolera de 25 millones de pesos prácticamente para nada.

“Pichú” abordó el tema en el contexto de una discusión sobre la otra pesadilla para los conductores juarenses, la ruta troncal.

Hubo propuesta para que de manera temporal sean usados por los automovilistas los carriles del BRT, en tanto no funcione de lleno ese proyecto.

Fue intensa la discusión en ambos temas, pero ninguna determinación definitiva. Serán revisados por alguna comisión de esas que, si llegan a resolver en cualquier sentido, ninguna autoridad les hace caso.

Ojalá en verdad fueran retiradas las ciclovías y recuperados esos valiosos tramos de calles y avenidas. Hasta los corralistas admiten ahora que no sirven. Presentamos en versión digital algunas fotos que prueban aquella calidez entre Corral y “Pichú”. Pisteaban incluso juntos.

***

La solicitud de la morenista, Magdalena Rentería Pérez, para que los gobiernos estatal y municipal autoricen la circulación temporal de automóviles sobre el carril confinado de la Ruta Uno del Juárez Bus, fue la que provocó ese nuevo debate entre guindas y blanquiazules sobre la Troncal y que aprovechó “Pichú” para señalar la ciclovía.

Quien prendió la mecha fue la legisladora de Morena, María Antonieta Pérez. Aventó cacayacas por el abandono que sufre la ciudad, aunque ella ha sido legisladora y funcionaria en otros tiempos.

La respuesta albiazul estuvo a cargo del coordinador parlamentario, Mario Vázquez: que Morena se encargue de sus decisiones, dijo, refiriéndose a que Antonieta es de Morena y también guindas quienes administran la alcaldía.

Recordó las fallas de exalcaldes hoy vinculados a Morena: “Teto” Murguía y su hermano hoy diputado federal, Daniel Murguía; Enrique Serrano y todos los que le han seguido.

Les echó en cara que el peor gobernador en la historia de Chihuahua, Javier Corral, ha estado muy pegadito a Morena para golpetear la actual administración a la que le ha tocado arreglar todo el cochinero cínicamente heredado.

***

Hasta la masonería ha salido a flote con el asesinato calificado como de alto impacto ocurrido hace unos días en el estacionamiento de Costco, en Juárez.

Ahí perdió la vida Octavio Domínguez Mendoza, alias “El Tavis”, considerado por la Fiscalía General del Estado como líder delictivo en la región noroeste de la entidad.

Sucede que antes de ese crimen fue manejado en redes sociales el famoso reto contra Domínguez lanzado por algún grupo contrario a su banda. Involucraron en el texto a un “comandante” Ramos, de la Policía Estatal, que se suponía fuera de las corporaciones desde hace tiempo.

Al dar seguimiento a esa afirmación, desde el interior de la Policía Municipal trascendió que dicho elemento, en efecto, estuvo en la Estatal cuando el jefe en la ciudad era Ricardo Realivázquez, actualmente titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en esta frontera, pero de allá lo echaron por algunos “pecadillos” que le descubrieron.

Ahora, desde la preventiva aseguran que Ramos es jefe de alguna unidad especial de la que poco es conocida entre la tropa. Realizará labores tipo inteligencia o algo por el estilo.

¿Dónde entra la masonería juarense en esto? ¿Por qué resulta agraviada? Pues sucede que la discreción y el secretismo que los caracteriza, la rompió el mismo Ramos, ya que en sus redes sociales, no deja de publicar fotos con su respectivo mandil e insignias propias de los masones.

Ramos presume pertenecer a la logia Leandro C. Millán y frecuentemente participa en sus reuniones, ya no sabemos si convencido de los principios centenarios masónicos o solo por llevar y traer, pues no es nada discreto que digamos.

Fue sacado a flote porque él mismo presume por todas partes su pertenencia a la “hermandad”, la cual tiene mucho qué explicar sobre la calidad de sus integrantes.

***

Ya se olvidaron los diputados locales del anuncio con bombo y platillo del pasado mes de marzo sobre la gran reforma integral a la Constitución Política del Estado, la cual podría llevarse todo este año o algo más, a fin de tener una modernizada norma máxima en la entidad.

El atorón que viene parece que no lo han visto ni tantito los legisladores de la bancada que encabeza el panista Mario Vázquez, pues la mayoría sigue con la idea de realizar foros, conversatorios, análisis y reuniones con el fin de lograr la reforma, pero las condiciones políticas actuales y futuras dificultan cualquier consenso.

El acuerdo que había hecho el líder de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada, era el de avanzar con la reforma durante el tiempo necesario, centrándose en los puntos de acuerdo y no en las marcadas diferencias que existen entre las fuerzas políticas.

Ciertamente, hay entre los veintitantos ejes de análisis para la reforma integral bastantes en los que coinciden todos, pero son los temas en los que, por mero sentido común, ningún chihuahuense podría oponerse.

Sin embargo, hay otros puntos en los que el choque es frontal entre las fracciones, y ya comienza a crecer la idea de que la mayoría panista va por una reforma proderecha a ultranza, que nada cae bien a los progres morenos que quieren un México tan adelantado como el de los países europeos con gobiernos de izquierda.

Además del choque natural por las claves de la reforma, otros asuntos se presentan como obstáculos más duros para que avance el proyecto, como la confrontación surgida por la militarización, la iniciativa federal en materia electoral y el marco de todo esto, la batalla por las elecciones de 2024.

No por nada los morenos ya ven lejos, muy lejos una reforma integral a la Constitución local, al menos no con el aval de la mayor parte de la primera minoría.

Para sacar la mayoría calificada, el albiazul tendría que recurrir a panistas, priistas, petistas y naranjas, así como a provocar una división dentro de la bancada guinda, por lo que los controles de Morena ahora apuntan a mantener la cohesión en caso de que, como es lo más posible, no haya consenso pleno para tan aventurado proyecto.