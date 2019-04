• Los traileros quisieron aumentar el desorden





• Se quejan de Salud pero no van a la comparecencia





• Aprietan tuercas al Plan Estratégico





• Todo el peso de la ley a ‘sicario’ fabricado...





Frente a las tremendas adversidades propiciadas por la migración ilegal que golpean con severidad a Ciudad Juárez, lo menos que faltaría sería un Gobierno pusilánime sin autoridad para al menos poner orden.

Muchísimos fueron ayer los incidentes en los que operadores de tráileres y camiones enfilados rumbo a El Paso trataron de llegar a su modo hasta las garitas estadunidenses, provocando extraordinarios embotellamientos en el lado mexicano.

Todos los choferes que actuaron de esa manera y de mala fe fueron sometidos al orden por agentes de la Policía municipal y de Tránsito que han sido colocados en puntos estratégicos precisamente para evitar la anarquía.

Es comprensible la angustia y el estrés de los traileros pero no deben esperar soluciones a las largas horas de espera actuando en contra de los elementos policiacos y afectando a los conductores juarenses que deben transitar prácticamente por las mismas vías.

Los incidentes se han presentado a lo largo del puente Zaragoza y el Córdova Américas –por una importante extensión del bulevar Juan Pablo II–. No contentos solamente con salirse de las filas ordenadas por Tránsito, los operadores de tráileres pelean con los agentes y provocan múltiples incidentes contra quienes deben compartir las mismas calles.

Desafortunadamente es un momento crítico para Ciudad Juárez y sus habitantes. Ni la debían ni la temían los juarenses con el torrente de migrantes ilegales que ha arribado a la frontera y con las medidas en su contra tomadas desde la Casa Blanca por Donald Trump.

Esas decisiones solamente han impedido que los migrantes ingresen en masa a los Estados Unidos, pero han trastocado por completo la vida cotidiana en la frontera.

La situación con lo traileros es una de las grandes afectaciones, y muy plausible que sean metidos al orden por las autoridades locales. No por grave que sea un problema debe ser permitido que se desencadenen otros.





***

Tanto se quejan de la Secretaría de Salud, todos dicen representar a sus ciudadanos en los reclamos a esta dependencia, pero a la hora de la hora ni siquiera asisten a la comparecencia.

Eso pasa con los señores diputados que, luego de estar duro y dale con la ineficiencia, opacidad y corrupción en la dependencia a cargo del doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, cuando lo tuvieron enfrente para ofrecer soluciones a los chihuahuenses, apenas se pararon ocho solitarios chícharos, la mayoría del PAN para servir de comparsa, y unos cuantos de oposición.

Fue grave el panorama que pintó Grajeda Herrera, cuyo principal problema es que mantiene la estructura intacta que le heredó su ineficiente y corrupto antecesor, Ernesto Ávila Valdez.

Más allá de las quejas por la falta de recursos para paliar el déficit financiero, que repercute en abasto de medicamentos, insumos e inversiones, el médico no ofreció propuesta alguna de solución y básicamente dijo que hay que aguantarse y que la problemática de los servicios de salud no es privativa de Chihuahua. Mal de muchos, consuelo de... en fin.

Pero resulta igual de grave que las deficiencias en Salud, la omisión de los legisladores de sus labores de fiscalización y gestoría.

Apenas asistieron los panistas Marisela Terrazas, Patricia Jurado, Luis Aguilar y Miguel LaTorre, siendo este último el único crítico de la gestión azul, aunque sea del mismo PAN.

De Morena acudieron Miguel Colunga, Benjamín Carrera y Lourdes Valle, mientras que del Partido del Trabajo el colmilludo Rubén Aguilar.

Pero todos parecían llevar la consigna de hacerle pasar un día de campo al secretario.

Sospechosamente no hubo más allá de críticas ligeras, pese a que la crisis de abasto tiene semanas agudizándose, bandera que tomaron y luego olvidaron los diputados.

***

El empresario Miguel Fernández Iturriza deberá tener más cuidado con los empleados que tiene en Plan Estratégico de Juárez, una asociación que propugna por las cuentas claras y el chocolate espeso en materia de ejercicio público.

Fernández pasó de estrecho amigo y subordinado del exalcalde Héctor “Teto” Murguía a su más férreo crítico. No se perdía sesión del Cabildo nomás para mantener nervioso al expatrón. Exigía toda la información relacionada con el manejo presupuestal del Ayuntamiento.

Las cosas han cambiado en esa asociación civil o nunca fue genuino su interés por el manejo claro de los recursos. Sus directivos han rechazado con toda su alma contestar a 17 solicitudes oficiales de información que les fueron hechas a través del Instituto de Transparencia del Estado. Sus comisionados (cuatro, faltó uno) acordaron ayer exigir al Plan que sean contestadas las preguntas. Es decir, los están obligando a responder porque no lo hicieron por voluntad propia. Le echaron la culpa a la falta de lineamientos.

Quien o quienes solicitan información al Plan pidieron lo que el Plan siempre pide a los gobiernos: presupuesto anual, donaciones, currículum de todos los que laboran ahí, si ocupan bien inmueble propio o arrendado, gasto realizado durante varios años, viajes y gastos de su director, Sergio Ramón Meza, gastos en posadas navideñas, etc.

“Lamentamos no poder contestar... porque estamos en espera de que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública publique los lineamientos aplicables”.

Ayer los comisionados Alejandro de la Rocha, Alma Armendáriz, Nancy Martínez y Amelia Lucía Martínez ordenaron que sean dadas las respuestas correspondientes.

¿Por qué negarse a la transparencia si el espíritu de su existencia no es la opacidad? Solamente que escondan algo.





***

Una fuerte sacudida viene contra la inamovible titular de Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, María Teresa “Petys” Guerrero Olivares.

Una persona que mantiene protegida con medidas judiciales fue víctima de la violencia por el crimen organizado. Cruz Sánchez Legarda es nada menos que el causante de hechos de violencia del año 2015 en la comunidad de El Manzano, en el serrano municipio de Uruachi.

Informes de la Agencia Estatal de Investigación afirmaron en su momento que el 29 de marzo del 2015 ocurrió una balacera en la comunidad de El Manzano provocada supuestamente por Cesáreo Enríquez Banda, a quien identificaron como líder de una banda de sicarios y posteriormente detuvieron, el pasado 15 de agosto del 2017, en la calle Adolfo López Mateos del municipio de Uruachi.

Pero el imputado Enríquez Banda en realidad no fue detenido en Uruachi, sino en la ciudad de Chihuahua, en la calle Juárez, cuando el supuesto líder de sicarios –que ni disparar una pistola sabe– andaba comprando útiles escolares para sus hijos, acompañado de su esposa.

El exgobernador indígena, excomisariado ejidal y exsíndico de Uruachi, Cruz Sánchez Legarda, protegido por la autoridad estatal, es en realidad el acusado por habitantes de la comunidad de El Manzano de ser el causante de la balacera y otros hechos de violencia ya documentados.

No obstante, la titular de Pueblos Indígenas no sólo no ha tomado en cuenta las quejas de los habitantes de El Manzano, sino que brindó apoyo a Sánchez Legarda, a quien le consiguió recursos económicos del Estado y casa, a cambio de presentarlo como testimonio vivo de los desplazamientos humanos que ocasiona el crimen organizado.

Pero las irregularidades en la detención de un culpable fabricado, guardadas en la oscuridad de los sótanos de la Fiscalía del Estado, están por salir a la luz en un juicio en el que prometen exhibir cómo la autoridad estatal optó por proteger a un grupo delincuencial, en vez de a toda una comunidad.