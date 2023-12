Los súper sueldos y pensiones de los rectores y altos directivos de la UACJ

En enero de 2020 fue escándalo estatal el enterarnos que el rector de la UACJ Juan Ignacio Camargo Nassar ganaba 317 mil pesos brutos por mes, revelado por el Congreso del Estado y difundido por todos los medios de comunicación, sin duda el sueldo más alto de un servidor público en todo el Estado, y seguramente de los más altos del país, una cifra que a cuatro años no sólo no se redujo, sino que seguramente ha aumentado. Pero este tema no es nuevo, desde 2016 El Diario de Juárez ya había publicado una nota al respecto sobre los sueldos de los rectores, en esa fecha de más de 200 mil pesos, que a más de siete años de distancia y con un nuevo rector no se ha reformado, a pesar de que no es una universidad privada sino pública que se paga con los impuestos Chihuahuenses y donde los estudiantes batallan para pagar las colegiaturas e inscripciones.

Por eso, y ahora que en el 2024 habrá elección de rector por parte del Consejo, es una exigencia que el nuevo rector entre con un salario diferente, así como los demás directores pues no existe una justificación para esos súper sueldos de los cuales se llevan una muy buena parte en su retiro (dejando el cargo), para que de esta manera sus sueldos no rebasen los cien mil pesos y no como ahora que rebasan los trescientos mil mensualmente (en el caso del rector). No sólo por lo exagerado de dichas cantidades, también porque es grosero para la comunidad universitaria y población en general el pago de esos sueldos con recursos públicos.

Sería muy bueno que el propio rector actual fuera quien promoviera esta reducción de sueldos así como una revisión a las altas pensiones que reciben algunos, para que deje de ser una carga financiera para la Universidad, pues no es verdad que se retiren (que se supone ese es el propósito de una pensión) por lo que es ilógico el pago de un retito con cifras, pues la experiencia ha comprobado que todos los rectores continúan con su vida laboral percibiendo ingresos como docentes y en el servicio público o privado.

Ojalá que el consejo universitario haga lo propicio para que esto cambie y la universidad deje de pagar estas cantidades a rectores y ciertos directivos, muy desproporcionados en comparación con lo que ganan los profesores investigadores de la UACJ, y ni se diga del pago que reciben los profesores por honorarios que no alcanzan ni los 12 mil pesos al mes con una carga completa de cuatro materias. Porque quienes deberían de ganar bien deberían ser los profesores y no la alta burocracia. También hace falta revisar que quienes ingresen, aunque sean de honorarios, sean de calidad (por ejemplo, antes existía candados como no aceptar profesores de egresados de escuelas de Derecho de viernes y sábados con planes de estudio de dos o tres años), lo que impactará sin duda en mejores egresados y profesionistas.

Creo que la universidad y su consejo universitario nos ha quedado a deber a la comunidad en estos temas, mientras profesores e investigadores no perciben lo que deberían, siendo ellos el recurso humano más importante y no sus altos directivos. Ojalá el actual o el próximo consejo haga una revisión de estos altos sueldos de sus directivos, y en caso contrario sea la comunidad universitaria quien presione para hacerlo.

Estoy seguro que de revelarse lo que ganan algunos altos directivos en sueldos y sus pensiones sería un escándalo para los universitarios y la comunidad, más aún en estas fechas con el pago de súper aguinaldos y bonos de fin de año, mientras el grueso de los trabajadores de la UACJ y profesores ganan sueldos normales, como el grueso de la población. Sin duda urge esta revisión administrativa a la universidad pública de Juárez, anteponiendo el interés general y sus finanzas sobre el interés particular de grupos, por el bien de los universitarios y su comunidad. Urge también su democratización, para que la elección de su rector y demás autoridades sea por medio del voto directo de los universitarios y no por medio de representantes, como lo hace el consejo universitario actualmente.