Los retos para 2022

En estas fechas decembrinas, cuando el calendario está por expirar, regularmente hacemos un ejercicio de evaluación respecto a las acciones que adoptamos y los resultados que obtuvimos en el año que está por terminar. En este ejercicio de autocrítica, la gente regularmente se compromete consigo misma en adoptar ciertos hábitos y conductas para el año que sigue. No siempre se cumplen estos propósitos, mas la reiterada intención de seguirlos haciendo cada diciembre son prueba inequívoca de la fe que cada uno tiene en sí mismo.

Los gobiernos no están exentos de este ejercicio, aunque a diferencia de las personas, tienen por mandato constitucional el deber de delinear planes de desarrollo, presupuestos que aprobar para lograrlo, y métricas que seguir para medir la eficacia de su gestión. Esta es la única manera de darle orden a un gobierno entre tanta política y politiquería.

Al margen de la atención a la pandemia y a las campañas de vacunación (que son el reto no solamente para México, sino para el mundo) existen diversos pendientes de los distintos niveles de gobierno que no deben dejarse de lado con el pretexto de la pandemia.

A nivel federal, considero que el principal reto que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es restablecer el Estado de Derecho en el país. El poder que han adquirido las organizaciones criminales que se dedican a distintas actividades criminales (principalmente el trasiego de droga) es cada vez mayor. Hay zonas del país donde el Estado es el mismo crimen organizado. Lo que sucede en zonas de Jalisco y Michoacán (e incluso en algunas zonas de Chihuahua) es inaudito.

Es más que obvio que la funesta política adoptada por el gobierno de la 4T de combatir al crimen “mediante abrazos y no balazos” es una burla para quienes creemos que la ley está hecha para respetarse. La inmovilidad del gobierno en este rubro (junto con la liberación de criminales ya aprehendidos) ha prendido focos rojos en el hemisferio, principalmente en Estados Unidos quien recientemente anunció una serie de recompensas que conduzcan a la aprehensión de fugitivos liberados por el gobierno de López Obrador. Si el gobierno de México no hace cumplir la ley, habrá represalias exteriores en contra del país.

Quizá si el presidente dejara de lado tanto grilla, y de jugar peleas de gallos con sus delfines (Sheinbaum, Ebrard y Monreal) pudiera poner atención a lo inmediato y urgente.

En el caso de la entidad, y después del gobierno más inepto de la historia, encabezado por Javier Corral, la gobernadora Maru Campos recibió un Estado quebrado financieramente, con un rezago en materia de obra pública y salud, y con una deuda histórica (no solo financiera) para con los chihuahuenses.

En materia estatal, el gobierno de Corral no hizo obra, y la obra que empezó no la terminó. Prueba de ello es el sistema de transporte semimasivo en Juárez que tiene partida la ciudad, con un caos vial sin precedentes.

Considero que el principal reto que enfrenta el Gobierno del Estado en Juárez es dar solución a dicho proyecto, sea concluyéndolo y echándolo a andar, o bien cancelándolo con las respectivas sanciones a quienes lo hubieren arrancado.

A nivel local, son muchos los retos que le toca enfrentar al Gobierno municipal. En este caso, si bien puede no ser el más importante (en una ciudad con tanta tendencia a la violencia), lo cierto es que se debe poner atención al mantenimiento de vías públicas. Desde que tengo memoria, el problema de Juárez han sido los baches. Durante el gobierno de Armando Cabada se hizo la promesa de que no quedaría ningún bache en la ciudad. La promesa precisamente quedó en eso, pues el mantenimiento a las vías públicas no parece haber sido el adecuado.

Aprovecho el espacio para desear a mis lectores todo género de parabienes. Que el año que viene sea mejor que el que se va. ¡Feliz Año Nuevo!