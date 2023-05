Los que suenan por Morena para la alcaldía en el 2024

A pesar de que en las próximas elecciones locales del 2024, los indicadores de muchos sondeos y encuestas favorecen con mucho al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar del partido Morena, claro está que no será un día de campo para el partido guinda. No se puede ignorar que el Partido Acción Nacional puede tener posibilidades en los próximos comicios. Sin embargo, hasta este momento las preferencias a nivel nacional le siguen dando al partido del Movimiento de Regeneración Nacional una seria ventaja en municipios como el de Juárez.

En esta frontera los partidos PAN-PRI-PRD pudieran tener posibilidades de ganar en las urnas solo si desde este momento empiezan a perfilar a un candidato o candidata fuerte.

Pero tendría que ser cuanto antes sin perder un solo día. Se tendría además que capitalizar los constantes yerros del presidente de la República y en específico la crisis de los migrantes que ha golpeado y seguirá perjudicando a los juarenses por tiempo indefinido. Si quieren el triunfo tienen que apurar el paso, ya que no les queda mucho tiempo y la maquinaria morenista le lleva mucha delantera. En ese sentido, el mejor posicionado es el alcalde Cruz Pérez Cuéllar que busca reelegirse y lo puede lograr holgadamente. Tiene buena imagen ante los electores que le pueden refrendar el triunfo obtenido en el 2021.

Pérez Cuéllar ha sabido lidiar de una manera adecuada la serie de situaciones que se han presentado durante su gestión. Ha salido airoso de la crisis migrante a pesar de los constantes intentos por perjudicarlo. Ha sabido enfrentar el tema de la inseguridad y tiene en muchos sentidos el apoyo ciudadano. Sus relaciones con los dirigentes morenistas son buenas y procura mantenerlas en buen estado. Las posibilidades de Cruz son amplias y solo tiene que mantener el ritmo.

El delegado federal de la Secretaría del Bienestar. Juan Carlos Loera de la Rosa también busca ser candidato a la Presidencia Municipal. Y está dispuesto a todo con tal de conseguirlo, no importa que perjudique con ello a su propio partido. No la tiene tan fácil en estos momentos, debido a que se dice que su principal apoyo en el centro del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no está muy contento con lo ocurrido aquel 27 de marzo. Una de las peores tragedias en el sexenio del actual presidente de México sucedió en territorio donde Juan Carlos Loera de la Rosa es responsable oficial y políticamente, y por eso la molestia presidencial no es minúscula. También los nombres de la diputada federal Andrea Chávez y del diputado local Benjamín Carrera se escuchan en los sondeos de opinión que se vienen realizando, pero no tan frecuentemente como el de Cruz Pérez Cuéllar. El reto del edil juarense será conservar esa delantera hasta el proceso electoral del próximo año.