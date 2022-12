¿Los pueblos tienen las ciudades que se merecen?

“Cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”, esta es una frase de Joseph de Maistre (1753-1821). Parafraseando, podríamos plantearnos la pregunta que intitula este artículo. Estas reflexiones me surgen porque durante estos meses he tenido que viajar repetidamente a la ciudad de Chihuahua y en días pasados tuve la fortuna de presentar un libro que coordino y edito en la ciudad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Desafortunadamente, las comparaciones -aunque odiosas- resultan inevitables. Pero ¿tenemos algún criterio objetivo de comparación de las ciudades? Obviamente, debemos tener en cuenta lo que Immanuel Kant sostiene: “No puede haber regla objetiva del gusto que determine por medio de conceptos lo que es bello; porque todo juicio derivado de esta fuente es estético, es decir, que tiene un principio determinante en el sentimiento del sujeto y no en el concepto de un objeto” (Kant, crítica del juicio, 1876).

PUBLICIDAD

Así pues, sin un criterio objetivo de belleza, tendremos que recurrir a otros criterios. Según información de ONU-Hábitat que es el organismo de las Naciones Unidas para la vivienda y el desarrollo urbano, alrededor del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y para el 2030 se espera que este porcentaje aumente al 60%. De aquí nos queda claro que el ser humano prefiere la vida citadina.

Sin embargo, según este mismo organismo “las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.” Además, nos informa que “la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica.” Estos son solo algunos de los muchos problemas que se generan por esa predilección -o necesidad- humana por vivir en ciudades.

La humanidad a través de las Naciones Unidas se ha fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta agenda global es, sin duda alguna, de vital importancia para el futuro de la humanidad en su conjunto. Estos objetivos son: 1. Poner fin a la pobreza; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía asequible y no contaminante; 8. Trabajo decente y crecimiento económico; 9. Industria, innovación e infraestructura; 10. Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 12. Producción y consumo responsable; 13. Acción por el clima; 14. Vida submarina; 15. Vida de ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los objetivos.

¿Cuántos de estos objetivos de desarrollo sostenible podemos ver materializados en nuestro entorno citadino vital (Ciudad Juárez)? Por obvias razones, el Objetivo de Desarrollo Sostenible que quiero enfatizar es el 11. Ciudades y comunidades sostenibles, este objetivo pretende lograr “…que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” Ya que “La desigualdad puede provocar disturbios e inseguridad, la contaminación deteriora la salud de todos y afecta a la productividad de los trabajadores y por tanto a la economía, y los desastres naturales pueden alterar el estilo de vida general.”

Por ello, la planificación urbana y el crecimiento organizado de nuestras ciudades es vital, pues el “costo de una deficiente planificación urbanística puede apreciarse en los enormes barrios marginales, el intricado tráfico, las emisiones de gases de efecto invernadero y los extensos suburbios de todo el mundo. Los barrios marginales son un lastre para el PIB y reducen la esperanza de vida.” (ONU-Hábitat).

En una frase engloba todo lo que se quiere lograr con estos ODS: calidad de vida. El organismo del que hablamos esboza las siguientes preguntas sobre este tema: “¿Hay suficientes puestos de trabajo? ¿Tienes fácil acceso a asistencia sanitaria? ¿Pueden tus hijos ir andando a la escuela de forma segura? ¿Puedes ir a dar un paseo por la noche con tu familia? ¿A qué distancia está el transporte público más cercano? ¿Cómo es la calidad del aire? ¿Cómo son los espacios públicos?” y remata planteando lo siguiente: “Cuanto mejores sean las condiciones que crees en tu comunidad, mayor será el efecto sobre la calidad de vida.”

Definitivamente, la calidad de vida en nuestros entornos citadinos -según hemos visto- no reposa en avenidas, parques y espacios públicos embellecidos por un sin fin de monumentos, espacios verdes, calles sin baches, ni obras inconclusas o mal planeadas y ejecutadas. Pero, seguro, en algo ayudaría. Por último, ¿los juarenses -realmente- nos merecemos que nuestra ciudad se encuentre en las condiciones en que está? De ser así, entonces, no hay nada que podemos hacer al respecto. De no ser así, ONU-Hábitat nos propone una hoja de ruta: “Participar activamente en la gobernanza y la gestión de tu ciudad. Tomar nota de lo que funciona y de lo que no funciona en tu comunidad. Abogar por el tipo de ciudad que, a tu juicio, necesitas. Desarrollar una visión de futuro para tu edificio, calle y vecindario y actuar conforme a la misma.”