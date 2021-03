-Los privilegios de policías sin placas

-De independientes a naranjas... y viceversa

-Pinta atractivo el tercero local

-Tropas militares preparan vacunación

Cuando un vehículo policiaco o militar carece de identificación, la matrícula, las placas, o hasta el básico número económico, los jefes sueltan la justificación del anonimato por seguridad de los agentes.

Cuando un vehículo particular carece de placas, engomado ecológico, tarjeta de circulación y/o hasta polarizado “excesivo”, su conductor es inmediatamente sujeto de detención, atemorizado por el trafitambo en funciones de agente vial, regañado y sancionado sin pero que valga.

El castigo menor es la infracción o un pellizco a la cartera si el “jefe” policiaco acepta el acuerdo con el “jefe” conductor, hombre o mujer; la sanción ruda es el decomiso del vehículo y su traslado al corralón.

Hablamos de situaciones convencionales, no de embriaguez, choques o delitos cometidos en vehículos sin placas o irregulares. Los corralones lucen atestados de unidades propiedad de familias humildísimas.

Ya no hay espacio tampoco en las instalaciones de la Fiscalía Zona Norte donde miles de carros fueron decomisados por su categoría como “chuecos”. Javier Corral, el gobernador, descubrió el agua hervida y ordenó su aseguramiento porque en ellos “se cometen delitos”. Agentes estatales se encargaron del “servicio al jefe”.

Pero los propios policías no predican con el ejemplo. No hay quién les ponga la mano encima. Hacia ellos no aplica el celo por la legalidad presumido por los mandos viales cada que queman a un cristiano con todo y ficha de rostro y unos billetes arrugados. “Promoción de conductas ilícitas” le llaman al intento de mordida. (Imagen en versión digital con ejemplo).

Tenemos también en versión digital de La Columna varias fotos de vehículos correspondientes a policías del estado en una escena de crimen ocurrida el miércoles. Ninguno trae placas.

Y es común observarlos ‘enfierrados’ en las mismas condiciones también por el Malecón, por el Juan Pablo II, por el Libramiento, por el Eje Vial, donde tienen “su casa”.

El miércoles 3 de febrero Vialidad presumió en un comunicado de prensa que casi mil 500 conductores fueron multados por polarizado “irregular”. ¿Y los propios tránsitos? ¿Esos mismos policías estatales de los que hablamos?... ¿Y los municipales qué hora traen? ¿Y los funcionarios de todos niveles cuyos polarizados son más negros que la conciencia de un “pecador”?

La discriminación es evidentemente atroz. Falta algún héroe, alguna heroína, para poner orden.

***

Cargo de conciencia, reflexión, o lo que haya sido, pero solo en horas dos independientes transitaron al Movimiento Ciudadano y apenas pisaron la antesala y volvieron corriendo a la “independencia”.

Rodolfo “El Güerito” Martínez ya tenía juramentados en su equipo por la Presidencia Municipal a Miguel Rojas y Perla Bustamante, de cuna cabadista, pero ayer apelaron a la máxima de que la reversa también es cambio, y con todo y pena, dieron las gracias (aunque algunos dicen que ni eso) y ya están de nuevo en el equipo de Armando.

La bronca ahora para los naranjas es que Miguel y Perla ya formaban parte de la planilla de candidatos a la reelección con “El Güero” y ahora quizá deban desmantelar todo el tinglado y presentar nueva lista.

La nueva realidad para el nuevo equipo liderado por Martínez en Juárez.

***

Pasó algo desapercibida, pero entre el tiburonerío que hizo presencia durante martes y miércoles para inscribirse ante la Asamblea Municipal en distintos cargos de elección popular quedó anotada por el tercer distrito local la panista Itzel Castillo Rivas.

Quedó ella entre los últimos movimientos que hicieron los grupos blanquiazules para acomodar sus posiciones tras la batalla fenomenal por la postulación a la gubernatura entre Maru Campos y Gustavo Madero.

Itzel quedó como un híbrido del equipo de Rocío Reza, del regidor Enrique Torres y particularmente de la regidora Amparo Beltrán, los cuales han tomado prudentísima distancia de un corralismo que rápidamente se ha venido desbaratando... Corralista-corralista ya nomás queda la vicegobernadora Leticia y su “operadora” Evangelina Mercado que ha pasado estos días de exprimir Comunicación Social a dejar sin aire a la Recaudación de Rentas durante los menos de seis meses que le restan a la administración.

“Estamos listos para trabajar por el tercer distrito para generar el cambio que se merece”, dijo Itzel al salir del registro en compañía de su suplente, Michelle Silerio González, de la presidenta de su partido, Rocío Reza y un buen de seguidores.

Actualmente ese distrito está representado en el Congreso del Estado por la petista, Claudia Elena Lastra. Obtuvo el espacio por la alianza Morena-PT del 2018. Es prácticamente imposible que PT lo gane solo.

De hecho ahora quien es mencionado como posible abanderado por los guindas es el dirigente estatal de ese partido, Martín Chaparro, quien haría obvia mancuerna con el candidato a la Alcaldía, Cruz Pérez Cuéllar y el postulado por la gubernatura, Juan Carlos Loera.

Ayer por la mañana sonaba para el tercer distrito el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, pero más tarde se registró como suplente de Cruz Pérez Cuéllar por la alcaldía de Juárez, quienes forman bloque con el postulado por la gubernatura, Juan Carlos Loera.

Sería ese un trabuco pesado, pero con Itzel va superMocken por la Alcaldía y nada menos que Maru por la gubernatura, así que las apuestas quedarían parejas y por ende más atractivas.

***

Desde la V Zona Militar asentada en la capital del estado comenzó a prepararse un operativo que incluye al Ejército y a la Guardia Nacional (son prácticamente un mismo cuerpo) para el reparto de la vacuna contra el Covid en Juárez y Chihuahua.

Ayer el general Miguel Ángel Hernández, comandante de las bases militares que abarcan del centro al norte de la entidad, reportó a sus superiores todo listo para en cuanto se concreten los envíos del biológico a las dos principales ciudades del estado.

Entre las dos zonas militares con base en Chihuahua (la V en Chihuahua y la 42 en Parral), han cubierto más de 20 municipios. Son los que reportan al 100 por ciento de sus adultos mayores vacunados.

Falta el reto principal: más de 170 mil personas mayores de 60 años en la capital y más de 220 mil en la frontera. Esos son los que comprende la siguiente fase, luego de haber abarcado los municipios pequeños y medianos de la entidad.

Para ello, el personal militar, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar han estimado que deberán instalarse en los próximos días entre 30 y 35 módulos de vacunación en Chihuahua y más de 50 en Ciudad Juárez, para lograr una cobertura apegada a los ejes de la estrategia nacional.

De fechas no hay nada, por el momento. Lo que se ha reportado al Ejército por parte de las autoridades sanitarias es que es cuestión de días para el embarque, movilización y aplicación en estas plazas.

El anuncio oficial se hará hasta que se confirme la disponibilidad de las vacunas a fin de no generar tumultos, porque una cosa es reportar al 100 por ciento Batopilas, Urique, Uruachi, etctétera, y otra muy distinta entrarle a las dos urbes que concentran a la mayoría de la población.

Lo que sí es que serán las autoridades militares las que se encarguen de controlar el entorno ante la previsión de riesgos graves.

***

Otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación le enmendó la plana al Congreso del Estado, al declarar inconstitucional un artículo de la relativamente nueva Ley de Alcoholes, que entró en vigor en enero de 2018.

La pasada Legislatura, compuesta por muchos de los diputados que se reeligieron para el actual período, fue la que aprobó la norma al conjuntar propuestas de reforma de legisladores panistas y morenistas.

Por unanimidad el Congreso derogó la Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos en los que se Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas y en su lugar expidió la Ley de Alcoholes. Pero en el artículo 25, relacionado con el traspaso de licencias y permisos, se metieron en terrenos de la Cámara de Diputados y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en tiempos todavía de Enrique Peña Nieto, demandó mediante controversia constitucional la normativa local, la que acaba de resolverse en contra del Estado en el pleno del máximo tribunal del país.

Los ministros no invalidaron la ley entera, únicamente un artículo que en el supuesto afán de combatir el alcoholismo, trata de regular aspectos que ya se norman en disposiciones federales; eso les pasó por alto a los diputados locales y al Ejecutivo Estatal, que tal cual aplicaron desde hace tres años lo aprobado.

Con el nuevo coscorrón que manda la Corte a Chihuahua vendrá la obligación de reformar la ley en un plazo de unas cuantas semanas, para cumplir con la sentencia dictada.