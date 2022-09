Los presidenciables son más de lo mismo

Ciudad de México.- Seguramente el candidato presidencial por Morena será alguien que sea leal y sumiso al presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que tendrá una ventaja sobre cualquier opositor, esto según algunas casas encuestadoras, porque no cabe duda, que el presidente goza de mucha preferencia ante un sector muy considerable del país, lo cual, va a beneficiar a su candidato (a) que se emane de las famosas encuestas “democráticas”.

Sin duda alguna, Morena creció, maduró y llegó al poder gubernamental muy rápido como partido político, gracias a la figura de AMLO. Dicho partido seguramente conservará el Gobierno federal gracias a la popularidad del presidente, pero también, se debe a que los partidos de oposición se han dedicado principalmente a estar vigilante de los errores que comete el mandatario federal o algún funcionario de su gobierno y, dejaron de generar nuevos cuadros políticos con la finalidad de tener candidatos que pudieran tener posibilidades reales de ganarle a Morena, además a esto se le debe sumar, que tanto el PAN como el PRI aún no recuperan su credibilidad (si es que la tienen) y menos la recuperarán yendo en esa alianza perversa que solamente le da la razón al presidente cuando expresa que: “son lo mismo”, aunque en realidad esa alianza es decisión del interés personal de unos cuantos. El partido más favorecido es el PRI que cada vez se hunde más y esta alianza solo lo convierte en un partido satélite que busca sobrevivir a como dé lugar, el PAN definitivamente pierde más de lo que gana, porque hace algunos años era considerado un partido político serio y democrático, esto principalmente por sus procesos de selección de candidatos en donde todos sus miembros activos votaban, ese sistema, sí es democrático para la vida interna y externa de un partido, no como las famosas encuestas de Morena en donde no hay un método de implementación transparente.

Los opositores se han dedicado a denostar al presidente, regularmente, lo hacen comparando al AMLO candidato vs AMLO presidente, o bien dando a conocer lo que un día dice y al otro se contradice, ciertamente, a veces no hay coincidencias en el hacer y el ser, sin embargo, estas acciones no han disminuido mucho su popularidad; la oposición mejor se hubiera dedicado a diseñar y ejecutar estrategias para la construcción de candidatos que estuvieran bien posicionados ante la sociedad y las “corcholatas presidenciales”.

El PAN y el PRI han realizado estrategias que van dirigidas a señalar los errores, actos de corrupción y nepotismo de AMLO y de algunos funcionarios públicos de su administración, que, por cierto, muchos son expriistas empezando por el propio presidente, además de Olga Sánchez, Manuel Bartlett, Alfonso Durazo, Félix Salgado, entre otros tantos, a pesar de eso, el presidente siempre expresa que: “no son los mismos”, pero como dicen: “del dicho al hecho, hay un gran estrecho”.

El PAN es el principal partido opositor de Morena y dentro de sus presidenciables están la exsenadora de Morena Lilly Téllez y el recién destapado por Marko Cortés, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien, por cierto, no está afiliado al PAN, pero su afinidad surge cuando lo avalan como candidato ciudadano a la alcaldía de Corregidora, Querétaro en el 2015; por parte del PRI no hay mucho que decir, no tienen candidatos con una credibilidad ante la sociedad, por eso, mejor le conviene convertirse en un partido satélite del PAN, sin duda alguna, tanto el PAN como el PRI, tienen una crisis de identidad y de ideología gracias a sus dirigentes nacionales.

Los partidos políticos en México están muy distantes de la sociedad, de la democracia y la transparencia y, carecen de prospectos que puedan sacar adelante a este país.