Los policías que merece Ciudad Juárez

Cuando se radica en municipios donde prevalecen altas tasas de incidencia delictiva como Juárez, o se vive en entidades violentas e inseguras como lo es el estado de Chihuahua, resulta difícil no cuestionarse qué se puede y debe hacer para contener el problema y mejorar la seguridad de sus habitantes.

Responder a esa pregunta no resulta sencillo, pues la comisión de ilícitos y la reproducción de las violencias ocurren por múltiples factores y, en consecuencia, cada uno de ellos debe ser cuidadosamente atendido para poder incidir y generar cambios positivos.

Uno de esos factores tiene que ver con el personal encargado de la seguridad pública, esos hombres y mujeres policía que laboran con múltiples carencias: bajos salarios, escasas prestaciones, equipamiento insuficiente y mínimo reconocimiento social. Por si eso fuera poco, su función implica en todo momento el enfrentarse a situaciones adversas y que representan un riesgo real a su integridad física, e incluso, ponen en peligro su vida.

En el caso de Chihuahua y con motivo de la imparable ola de homicidios tanto en áreas rurales como urbanas, se ha incrementado el número de elementos que realizan labores de prevención del delito en la entidad, ya sean estos Guardias Nacionales, militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos de la Policía Estatal o de la Policía Municipal, según sea el caso.

No es sencillo conocer la cantidad exacta del personal policial en Chihuahua, principalmente por el alto nivel de rotación de la Guardia Nacional y la escasa información pública sobre el número real de efectivos de la SEDENA que apoyan labores de seguridad en la entidad; sin embargo, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022 y con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, ambos del Inegi, en Chihuahua hay dos mil 395 policías preventivos estatales y cinco 315 policías preventivos municipales. En cuanto a la Guardia Nacional, tomaremos como referencia su Informe Anual de Actividades 2022, en el que se señala que se asignaron tres mil 90 elementos en el estado de Chihuahua.

La mayor cantidad de esos efectivos están desplegados en el municipio de Juárez, pues es el que cuenta con los más altos índices delictivos a nivel estatal, así que para quienes habitamos esta ciudad se ha vuelto común ver pasar algún convoy de militares o policías con vehículos artillados y fuertemente armados; es común observarlos cerca de escuelas, universidades y en áreas habitacionales y comerciales. En sistemas que se precian de ser democráticos y que privilegian los derechos humanos, esto simplemente no debería ocurrir.

Las fuerzas del orden suelen utilizar estrategias como la colocación de retenes o filtros de seguridad en diversas vialidades y colonias; también es frecuente verlos patrullar en zonas que se consideran como de alta incidencia delictiva, en avenidas muy concurridas o en los grandes corredores comerciales de la ciudad, donde hay restaurantes, bares y centros nocturnos, frecuentados principalmente por personas jóvenes.

Es tal la presencia policial por las noches, que como consecuencia se han incrementado las denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos cometidos por policías de todos los niveles mientras realizan revisiones a los y las jóvenes e incluso a adolescentes cuando salen de fiesta. Algunos de ellos sostienen que los detienen sin motivo y que esto suele ocurrir en calles solitarias o poco iluminadas; además relatan que las patrullas tienen las luces apagadas y son posicionadas de tal manera que se dificulta ver el número de unidad para hacer alguna denuncia si fuera el caso.

Las versiones más preocupantes tienen que ver con la incomunicación de menores de edad, el retiro de sus teléfonos celulares o la prohibición de comunicarse con sus padres o tutores, bajo el argumento de que se encuentran en una “intervención policial”. También son gravísimas las revisiones corporales hechas a mujeres por oficiales hombres, lo cual no solo es indebido desde cualquier perspectiva, sino que constituye potenciales casos de abuso sexual, como el de una estudiante universitaria a quien un policía le tocó los senos en dos ocasiones mientras le hacía una revisión física; ella no denunció porque no pudo ver el número de patrulla y, por supuesto, por el temor a represalias, pues afirma que el elemento le tomó fotografía a su identificación.

Los casos de detenciones a jóvenes y adolescentes no son nuevos, sino que ocurren con tal frecuencia que la Red de Experiencias Juveniles Comunitarias “Tira Paro”, el Centro de Investigaciones, Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud (CIDeSES), Educación y Ciudadanía (Educiac) y el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias elaboraron un Protocolo de Actuación Policial para Adolescentes del municipio de Juárez, Chihuahua.

Dicho documento fue presentado y aprobado por el Cabildo en julio de 2022 y su propósito es no solo visibilizar la complicada relación entre las corporaciones policiales y las juventudes, sino establecer criterios de actuación para el personal policial municipal y favorecer el que las detenciones a personas adolescentes se hagan conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Entendemos que la función policial es más que compleja en un municipio como Juárez, en el que la presencia e influencia de las organizaciones delictivas es amplia y peligrosa. Somos empáticos con las muchas necesidades no resueltas del personal policial y desde diferentes espacios hemos abogado por el urgente fortalecimiento a sus instituciones, pues estamos convencidos de que no es posible exigir mejores resultados si no les ofrecemos condiciones óptimas para el desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, también es importante difundir las prácticas indebidas, exigir una mayor y mejor supervisión, así como el estricto cumplimiento a los protocolos correspondientes, lo que permitirá enfrentar con mayor éxito el complejo reto de conformar instituciones de seguridad pública sólidas, confiables y que respondan de manera efectiva a la urgente necesidad de seguridad en esta ciudad. Las autoridades municipales deben poner cuidadosa atención sobre esto y no desestimar el clamor de los jóvenes.

Para mejorar la relación y confianza entre policías y ciudadanos debe apostarse por una selección más cuidadosa, por una formación con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos, que privilegie el conocimiento pleno de los límites legales de la actuación policial y, sobre todo, del uso de la fuerza; también debe acompañarse de una diligente y permanente supervisión a su labor.

Los policías que requiere esta ciudad deben recibir remuneraciones adecuadas, contar con todas las prestaciones posibles y debe dotárseles de mecanismos que les permitan compaginar su vida personal con los difíciles horarios laborales, tales como guarderías, centros de tareas, instancias de apoyo psicológico, así como de identificación y atención a posibles afectaciones de salud mental derivadas de los difíciles sucesos que enfrentan cotidianamente.

Los ciudadanos debemos ser corresponsables en la conformación de instituciones policiales eficientes y efectivas; en la medida en que se rompa el círculo vicioso de la desconfianza mutua y desde todos los espacios sociales, empresariales y educativos se aporte a esto, será posible contar con la buena policía que merece esta noble y lastimada ciudad.