Los perdedores resentidos

Hace exactamente una semana se realizó la elección presidencial. Tras siete días de efervescencia electoral, conteos, ruido y, por qué no, cruda política, tras la enorme fiesta democrática llevada a cabo el 2 de junio, el pueblo lo dijo claro y con contundencia en las urnas: es Claudia.

En este espacio lo escribí con profunda convicción: la democracia se fortalece cuando la participación ciudadana se lanza a las calles para expresar su voto, y en estos comicios el pueblo se involucró como nunca. Morena arrasó en todo el país; solo Aguascalientes marcó preferencias por Xóchitl, pero fue marginal en comparación con la avasalladora cantidad de votos que obtuvo el partido del aún presidente López Obrador.

El fracaso de los chalecos amarillos, FRENAAA, la marea rosa, los medios de comunicación corporativos, quienes mantenían una clara preferencia por la oposición, con mesas de análisis cargadas en su mayoría hacia los representantes del viejo régimen, los millones de Claudio X., González -en descarado patrocinio a generar campañas de calumnias- y la evidente incapacidad de los dirigentes del PRI-PAN-PRD por enarbolar una alternativa -con una candidata débil al frente- fueron la fórmula que sentenció su propio debacle.

Que Morena no solo ganara, sino que además aumentara el número de votos que obtuvo en 2018, puede interpretarse como un plebiscito de que la mayoría del pueblo mexicano -aunque algunos las separen e identifiquen como clases proletarias, medias y altas- están conformes con la administración obradorista. Cinco millones de mexicanos más se agregaron al voto de confianza, girando hacia el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Fue una paliza épica para la oposición.

Sin embargo, a pesar del tren que les pasó encima a Mario Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, siguen sosteniendo una actitud de soberbia y arrogancia antes que aceptar la realidad y ser humildes en la derrota. Me parece ridículo de su parte que se atrevieran a pedir el recuento de los votos alegando fraude, cuando el margen fue mayor del 30%, muy superior al margen del 0.57% que apeló Andrés Manuel López Obrador cuando la duda razonable en torno a un fraude electoral provocó un plantón histórico en el Zócalo Capitalino. Quedaron ardidos los perdedores.

Pero no solo los dirigentes partidistas expresaron su rabia incontrolable. Su mal manejo y falta de dirección política, confunde a sus propias bases y les da cuerda para que, en su obstinada falsa superioridad, expresaran su resentimiento a través de regaños a las personas que votaron por Morena. Desde una extraviada Denise Dresser, quien parece creerse su falsa imagen como libertadora de las masas, diciendo que la gente “se puso las cadenas que les quitamos” pasando por un penoso momento de comedia involuntaria por parte de Carlos Alazraki y Laura Zapata, quienes hicieron gala de comentarios totalmente fuera de sí en Atypical TV, hasta un periodista como Ferriz, deslizando fake news que pretendían instalar la narrativa de un fraude con inteligencia artificial, drones y espías cubanos. Esto casi raya en una locura, esperemos temporal.

No se ayudan, no generan autocrítica y mucho menos reconocen que hay un pueblo que votó por Morena porque, de algún modo, les ha transformado la vida para bien, aunque sean evidentes los cambios percibidos en la vida de muchos mexicanos. Mientras que, Aguilar Camín llamó “ciudadanos de baja intensidad” a los mexicanos beneficiarios de un programa social por recibir -según él- “unos cuantos pesos”, del otro lado, Claudia Sheinbaum hablaba de que por el bien de México, primero los pobres, y de prosperidad compartida, en un país donde se generaron índices de desigualdad considerables durante el dominio del periodo neoliberal. Entonces llegamos a tener salarios mínimos más pobres que en Haití, y recuerdo que en aquella época el Estado solo tocaba a la puerta de la ciudadanía para fastidiar. Hay que reconocer que ese paradigma cambió en 2018, con el despliegue de todo un conjunto de programas sociales que, al menos intentaban ayudar la vida de sectores históricamente olvidados. Los salarios mínimos, por ejemplo, fueron mejorados de forma considerable.

Parte de la comentocracia sigue sin explicarse qué pasó el 2 de junio, junto con militantes de la marea rosa que francamente articularon discursos en abstracto que no interpelan más que a ellos mismos en un circuito eterno que se desarrolla en sus propias cámaras; en el eco donde entre ellos mismos se quejan de la 4T, alzando banderas que francamente no le interesan al México profundo. Que “defender la democracia”, “que está en peligro la división de poderes”, “que van a desaparecer el INAI”, “que van a destruir la SCJN”; estas aparentes defensas de lo abstracto, de temas que al mexicano de a pie no le interesan, demuestran su propia deriva en la falta de horizonte. Aunque el peso ha perdido valor, pensamos que, si Claudia es inteligente y no se da la soberbia del grupo ganador, será un retroceso temporal, como en cualquier cambio.

Por ello, en esa tesitura es increíble que todavía en la derrota se atrevan a querer aplicar una política del regaño al joven que obtiene una beca por hacer un oficio, a la señora adulta mayor que recibe su pensión, a la madre soltera que obtiene una beca por seguir estudiando y sacando a sus hijos adelante. La política es para transformar la vida de la gente y en nuestro país. Más allá de los errores, inconsistencias y excesos del presidente López Obrador, es una verdad que 35 millones de mexicanos ratificaron este gobierno y ello merece abordar el asunto desde la solidaridad y no desde el resentimiento. Porque mientras Morena desplegó un discurso de esperanza, el PRIAN azuzó el miedo. En este caso, ganó la esperanza y está en manos de Claudia Sheinbaum seguir adelante con este nuevo bloque histórico con la enorme mayoría parlamentaria con la que cuenta no solo en el Congreso General, sino también en los Congresos Locales. Tiene todas las condiciones necesarias para sacar adelante el Plan C y más le vale al PRI-PAN y PRD… (Ah, no, ellos no, ya perdieron el registro), renovar sus dirigencias con personas capaces, porque la democracia mexicana merece una oposición responsable, respetuosa y propositiva. De lo contrario, que dejen de hacerse los que escuchan a la virgen en seis años, porque en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.

Un mensaje de cautela para el nuevo régimen: también más les vale, por su propio bien, que su plan C no sea diseñado solamente para atacar a sus enemigos políticos y mediáticos en un intento de dominio. La libertad de prensa y la diversidad deben seguir siendo enforzadas el nuevo gobierno a pesar de estar o no de acuerdo con las diferentes opiniones. La soberbia es mala consejera. Recuerden que, gracias a esa libertad, están donde están. En tiempos democráticos, por sí mismos los gobernantes no son nada. Las dictaduras perecen rápido en estas latitudes. Por otro lado, los medios que priorizan la diversidad de opiniones seguirán siendo un activo importante para este país, y para el mundo. En la pluralidad de ideas se construyen los cambios, aunque a veces tome tiempo. Al final, lo más importante para los medios es priorizar su mejor activo: la credibilidad. Especialmente ante el exceso de mentiras que rondan tanto en las redes como en la política. Principios, no personalidades. Jery79912@yahoo.com