Los ‘otros datos’ del apagón

Ciudad de México.- Lo que nos faltaba. Fallas eléctricas que no son frecuentes en México. El gobierno atribuye esta situación de emergencia a las nevadas que congelaron Texas y lo obligaron a suspender las exportaciones de gas a nuestro país.

El problema no está resuelto. Tan no lo está, que el presidente se vio obligado a pedir a los mexicanos que ahorren luz en los horarios de mayor consumo.

“Lo que llaman los picos, que pueden ir de las 6 de la tarde a 10, 11 de la noche, que nos ayuden consumiendo menos”, pidió el mandatario.

* Ese fue el tema estelar de la mañanera. Con eso inició. Hasta Manuel Bartlett anduvo por Palacio Nacional. Ocasión para atacar a los críticos que cuestionan a la CFE, por un problema que, dice, se origina en Estados Unidos.

Ya encarrerado, se quejó de la presión de “los traficantes de influencia” que aprovechan la contingencia para atacar al gobierno y, sobre todo, al proceso de transformación porque, insistió, extrañan la corrupción.

* ¿Propaganda? Nos pusimos a averiguar sobre el tema con los especialistas. Gas hay. Somos el sexto país en reservas de gas natural. El problema es que no se aprovecha. Se quema o lo dejan donde está. Tampoco hay capacidad de almacenamiento. López Obrador dijo el martes que en los últimos tiempos no hubo un plan para extraer gas en México. “Busquen ustedes, no van a encontrar nada, porque se apostó a comprarlo”, retó.

Falso. Él mismo canceló programas, licitaciones para aprovechar las reservas de gas. Le apostó al petróleo.

No se ha reforzado la red de transmisión que, según especialistas consultados por este reportero, es muy débil. No siguió con el plan de construir instalaciones para el almacenamiento que se ideó en el sexenio de Peña.

Canceló la cobertura para contingencias extraordinarias.

No hay dinero para inversión. La CFE opera con pérdidas enormes. Basta con revisar los resultados 2018-2020. El dinero que le da la SHCP es para compensar esas pérdidas.

* El Clúster de Energía Coahuila dio respuesta inmediata a los señalamientos del mandatario. Hizo público un comunicado para desmentir las afirmaciones del mandatario.

“Sí había un plan para la extracción de gas. El Plan Quinquenal 2015-2019 preveía la licitación de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos, incluidas áreas de yacimientos no convencionales ricos en gas natural, localizados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas.

“Este gobierno suspendió las licitaciones y canceló las asociaciones de Pemex con empresas privadas, lo que ha comprometido seriamente la producción futura de gas”.

Para el caso de Coahuila, añadió, Pemex suscribió en 2018 un contrato de servicios por cinco años con una empresa privada, para la exploración y extracción de gas natural en el campo Olmos, municipio de Hidalgo.

El gobierno suspendió la ejecución de este contrato, lo que impidió la operación de pozos que en este momento estarían produciendo 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en sólo uno de los cuatro campos asignados a Pemex en la región norte del estado.

Y dice más: ni la refinería de Dos Bocas ni la rehabilitación de las existentes, suplen la producción de gas. La función principal de estos complejos es la producción de gasolinas.

“Por lo anterior, reiteramos que la política energética de este gobierno lleva un rumbo equivocado. No asegura la soberanía energética”, remata el comunicado del Clúster de Energía de Coahuila.

A todo eso hay que sumar la embestida en contra de los desarrolladores privados de energías renovables que ha caracterizado a este gobierno.

* La industria automotriz, que pasa por un mal momento a causa de la pandemia, reaccionó con preocupación ante la falta de energía eléctrica y la inminente escasez de gas.

Las diversas asociaciones del ramo le enviaron una carta al Presidente en la que le piden el abasto pleno de gas y energía eléctrica y le recuerdan que esa industria emplea a millones de mexicanos que depende del “sector manufacturero más importante”.

“Solicitamos su apoyo para garantizar el suministro de energía eléctrica y gas industrial, sin reducción en el suministro ni en el consumo, con el fin de seguir trabajando juntos para fortalecer la economía de nuestro México”, remata la misiva.