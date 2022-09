Los otros datos

Ciudad de México.— Si algo quedó claro en el intercambio de cifras de ayer entre López Obrador y el periodista Jorge Ramos es que el presidente no tiene otros datos, sino que presenta la información de forma que genere una visión positiva de su desempeño.

"Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México -le expresó Ramos--. Estas son las cifras de su propio gobierno. Las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos [muertos], más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón". Son datos, dijo, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Te muestro mis datos", le respondió el presidente y exhibió una lámina, que ya ha utilizado en otras ocasiones. Con Calderón, dijo, hubo un incremento de "192.8 por ciento" en el número de homicidios, "con Peña, 59 por ciento de incremento. Aquí entramos nosotros. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos, de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20, hace unos días, de menos 10.6. comparado con 19".

El problema es que las cifras no cuadran. En 2019 hubo 34,711 homicidios dolosos, según Ramos, y en 2021 el total fue 33,320. "Ese no es 10 por ciento", dijo el periodista: efectivamente, es una baja de 4 por ciento. El presidente trató de corregir: "No es el sexenio, o en lo que llevamos de gobierno, el 10.6 por ciento, pero con relación al último año de Peña Nieto. Mínimo es una disminución del 2 por ciento". A lo que Ramos respondió: "Eso sí, 2 por ciento, no 10 por ciento". Y pese a que unos segundos antes había afirmado que "no es en el sexenio o en lo que llevamos de gobierno el 10.6 por ciento", afirmó: "Pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado".

La verdad es que al presidente no se le dan las matemáticas. Si se comparan los tres años, nueve meses y 22 días del sexenio de López Obrador, con cualquiera de los gobiernos anteriores, el resultado es un aumento muy importante en el número de homicidios. Edu Rivera, @edusax79, un fanático de las cifras que sigo en Twitter, a quien sí se le dan las matemáticas, afirmaba ayer que Ramos "no se presentó con los números correctos, pero eso no quita que su argumento sea verdadero. Este es el sexenio más violento, con más homicidios, con el [mayor] promedio diario de homicidios". Según Rivera, en el sexenio de Fox se registraban 28 homicidios diarios, en el de Calderón 55, en el de Peña Nieto 71 y en el de López Obrador 97". No es una disminución ni de 10.6 ni de 2 por ciento, sino un aumento de 36.6 por ciento. Y no son tampoco otros datos, son las cifras oficiales.

El presidente, sin embargo, vive en su mundo. Piensa que si dedica mucho tiempo a sus juntas de seguridad está teniendo éxito. "Estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar a un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en reunión de todo el gabinete de seguridad, para atender esto", le dijo a Ramos. No parece entender que el número de horas en reuniones no tiene nada que ver con los resultados.

"Estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país", afirmó. Y quizá tenga razón. Solo que eso no garantiza nada. Tarde o temprano hay que estudiar los datos. Y estos sugieren que la violencia está en niveles históricos.

Acuerdo

Al parecer el PRI en el Senado ha llegado a un acuerdo con Morena para aprobar la enmienda al quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. ¿Mi opinión? Creo que la política es el arte de conciliar diferencias y no el de establecer moratorias legislativas. Pero el diablo está en los detalles. Habrá que verlos.