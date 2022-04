Los números dicen mucho, pero no todo

Cuando los datos nos llegan a través de números ciertamente nos dicen mucho, sin embargo detrás de ellos se esconde más de lo que a primera vista se advierte. La semana pasada apunté la importancia del ejercicio que realiza el Plan Estratégico de Juárez cada año y resalté su valor porque junto con los datos actuales también nos da a conocer tendencias y, lamentablemente, al revisarlas no tuve más que expresar que no nos ha ido bien, particularmente en el tema socioeconómico pues, en resumen, aumentó el grupo de quienes perciben menos ingresos aun cuando trabajan en el mercado laboral formal. La pregunta ahora es ¿Y cómo estamos en cuanto a cómo vivimos los juarenses?

El mismo reporte “Así estamos Juárez 2022” nos ofrece información sobre el crecimiento poblacional que experimentó el municipio en el periodo 2010 a 2020 cuando el número de habitantes pasó de 1,332,131 a 1,512,450 registrando, por tanto, un aumento de 180,319 personas, 13.53 por ciento. Un crecimiento significativo, sí, sin embargo no tanto como los registrados antes del año 2000, cuando en el quinquenio de 1990 a 1995 se pasó de 789,522 a 995,770 habitantes con una tasa de crecimiento de 26.12 por ciento, y de 1995 a 2000, cuando en este año se alcanzó una población de 1,187,275 habitantes registrando una tasa de 19.23 por ciento. Años difíciles aquellos en que se recibían caudales de migrantes que llegaban en busca de empleo y la ciudad no tenía manera de acogerlos con vivienda, equipamiento y mucho menos infraestructura. La densidad poblacional en ese entonces, 57.7 habitantes por hectárea era razonablemente baja para una ciudad de tipo media, pero no en extremo como la que hoy tenemos: 43.3 habitantes por hectárea. Detrás de esta baja en la densidad poblacional se esconden varios fenómenos y no solo lo que salta a la vista, como que la ciudad creció de manera horizontal, más “chaparra”, como dirían algunos, sino también que el modelo de crecimiento disperso y desarticulado abrió la puerta a procesos de especulación de suelo de dimensiones mayúsculas que han incidido de manera muy negativa en la calidad y condiciones de vida de todos los juarenses y en una baja en la competitividad de la ciudad que también nos afecta a todos.

PUBLICIDAD

Es allá, lejos de todo, en donde se construyó la vivienda social, precisamente en esos terrenos antes de poco valor que aprovechando la oportunidad de ser juez y parte en el diseño e implementación de los instrumentos normativos finalmente dieron su fruto al revalorizarse sin importar las consecuencias que se desprenderían de esta argucia. Una de ellas, el abandono de la vivienda por lo que los propietarios de aquellas casas optaban, desencantados ante una realidad que se les vino encima y los margina: pagos de 30 por ciento o más de su ingreso familiar que no pudieron sostener, lejanía de las redes familiares, de su lugar de trabajo, carencia de escuelas, de centros de salud, de abastecimiento de alimentos, inseguridad y deterioro… de todo.

Más los números pareciera que en el tema de vivienda nos dan buenas noticias, particularmente en el tema de vivienda deshabitada. Cuando en 2010, con un total de 488,862 se registraron 111,103 viviendas en esa condición, 23 por ciento, en el 2020 el porcentaje se redujo a 56,379, el 11 por ciento, de un parque habitacional total de 520,392 unidades. ¡Es una victoria! Dirán algunos, considerando que solo se produjeron 31,530 viviendas que alcanzarían a alojar a poco más de cien mil habitantes, un número menor al que creció la población. Si solo los números hablaran podríamos llegar hasta a afirmar que hubo un cierto número de viviendas que antes estaban desocupadas, fueron acupadas por la demanda que este crecimiento poblacional pudiera ejercer y los programas gubernamentales de recuperación que se han implementado… pero no serían más de veinte mil.

¿Y las más de treinta mil viviendas restantes? Hay una realidad: si ha sido difícil lidiar con la vivienda desocupada y todos los efectos negativos que podemos adjudicarle, más lo es resolver un problema que subyace detrás de los números que de inicio pudieran parecer triunfales: la vivienda invadida ilegalmente. Solo para dimensionar: el seis por ciento se encuentra en esa condición que no solo implica el uso clandestino de servicios y el desentendimiento del entorno, también la presencia de grupos que como si fueran los dueños legales de los inmuebles, cobran a manera de “cuota por piso” a quienes los ocupan. Siembran temor e implantan otra vertiente de la cultura de la ilegalidad. Grande es el problema en el que estamos inmersos, espinoso el camino si se quiere salir de él… y es solo uno de tantos que se graciosamente se esconden detrás de los números.