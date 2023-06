-Los niños expulsados por pelea entre Cárteles

-Sin dinero para estación migratoria

-Anapra debe agradecer a Biden

-Con remiendos pero tapa hoyos Coprofusa

Son duras, fuertes, estrujantes, las fotos de decenas de niños indígenas y adultos, seguramente sus padres, custodiados en fila por policías ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Aparece un agente de cada lado, de espaldas.

Es posible observar la extrema pobreza y el desamparo de esas familias sin necesidad de ir más allá de las imágenes. Hablan por sí mismas. Algunos hermanitos “mayores” abrazan en señal de protección a los más pequeños. Fotos en versión digital.

Todos ellos, arriba de 30, fueron rescatados por los agentes ministeriales (AEI) y militares del Ejército Mexicano, cuando huían de sus viviendas en una comunidad llamada San Gerónimo, localizada a 35 kilómetros por terracería de la cabecera municipal, Guadalupe y Calvo, allá en lo más alto de la sierra chihuahuense.

Los indígenas fueron expulsados tras la sorpresiva llegada sicarios de un grupo delictivo a confrontar a otro. Quemaron algunas viviendas, vehículos; ejecutaron a una persona, levantaron a otros dos y obligaron a la huida de los indígenas de la etnia mayoritaria en aquella región la Tepehuana.

Según investigadores ministeriales y policías estatales, alguna facción del Cártel de Juárez que opera en la región centro del estado sigue tratando de obtener el control de aquella ruta hacia Badiraguato, Sinaloa (limítrofes con Guadalupe y Calvo), pero han sido impedidos por el grupo Gente Nueva-Chapos, del Cártel de Sinaloa, con al menos una década de dominio allá.

En medio de la refriega han quedado miles de familias indígenas y mestizos pacíficos que, o huyen, o mueren.

Esta vez fueron auxiliados por fuerzas de seguridad.

Esperemos tener pronto nuevas imágenes de ellos, pero con los policías restituyéndolos de sus chozas, parcelas y animales; de su vida en su comunidad.

***

Mientras la Secretaría de Gobernación -que está por dejar Adán Augusto López para buscar la candidatura presidencial de Morena- no defina una asignación presupuestal, la nueva estación migratoria prometida por el Gobierno federal seguirá en el limbo.

Así, básicamente, les han dicho a los preguntones agentes del Instituto Nacional de Migración que han debido hacer uso de los albergues instalados en Juárez, cuando deben ayudar o remitir a extranjeros que se encuentra en la frontera, a la espera de una oportunidad para cruzar a Estados Unidos.

Después de la tragedia del 27 de marzo, el INM, bajo la dirección del comisionado Nacional, Francisco Garduño Yáñez, comenzó a buscar espacios para la nueva estación migratoria provisional, por instrucciones de la misma Segob.

Mientras el escándalo estaba vigente, fueron vistos al menos tres posibles ubicaciones para suplir a la indigna estación donde murieron 40 migrantes que quedaron encerrados bajo llave durante el incendio intencional por el que ahora hay una decena de procesados.

Garduño anunció la nueva instalación hasta el mes de mayo, en el puente Zaragoza, donde el INM y el Gobierno federal tienen pleno dominio de grandes extensiones, al menos suficientes para construir una estación con mayor capacidad y mejores condiciones físicas.

Sin embargo, desde entonces el trámite burocrático aguarda en Gobernación. No ha pasado del anuncio, entre las versiones de que no tiene dinero el INM para hacerlo y no encuentran cómo hacer una reasignación presupuestal urgente, de entre todas las ramas de gasto que tiene la oficina encargada de la política interior del país.

Desde luego que hay preocupación de que López Hernández, en papel de corcholata, se vaya a la campaña anticipada y no resuelva el lío, que menos va a poder resolver el único funcionario (Garduño Yáñez) sometido a proceso penal, que sigue en el cargo tan campante, como si nada hubiera ocurrido.

***

No es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté especialmente preocupado o al pendiente de Ciudad Juárez, sino que su administración no dio el visto bueno al Gobierno federal mexicano para la construcción de otro cruce internacional en algún punto de la extensa frontera entre ambos países, salvo por Sunland Park.

Por eso fue algo sorpresivo el anuncio dado a conocer el fin de semana pasada sobre el acuerdo binacional del nuevo puente entre las dos naciones, que por el lado mexicano quedaría en la entrada de la zona de Anapra, en lo que es conocido como “monumento al cigarro”.

Resulta, según los conocedores de la dinámica política y económica fronteriza, que la administración de Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de un nuevo cruce, pero en el estado de Sonora, cerca del actual paso de Nogales, que también tiene altos los indicadores de saturación.

Sin embargo, tras meses de evaluación, la administración Biden consideró inapropiado e inviable el proyecto de la nueva puerta de entrada a su país, solicitándole a México otras opciones.

Dicen que Juárez fue en lo último que pensó el gobierno mexicano, pero en la búsqueda de alternativas y el impulso de iniciativas de Nuevo México para agilizar el transporte binacional –donde gobierna la demócrata Michelle Lujan Grisham, orientó el proyecto a Sunland Park-Anapra.

Queda para la anécdota la definición de dicho cruce futuro, pero es evidente que la planeación estratégica estadounidense también obedece a factores políticos; aunque del lado mexicano ni siquiera parece haber planeación, por eso la negativa a ver la problemática de saturación de puentes en Chihuahua.

***

La actual directiva del Club Campestre que preside el doctor, Hugo Venzor Crabtree, quiso dar cerrojazo definitivo, final, al tema de su logo Tarahumara, mediante un sentido “comunicado oficial” que hizo circular este martes entre cientos de asociados, pero a los que pidió manejar los asuntos domésticos con prudencia, privacidad y hasta confidencialidad.

Eso quiere la mesa directiva, buscan discreción y reserva, pero una buena cantidad de integrantes del Club no han encontrado otra forma de hacerse escuchar en sus reclamos que a través de los medios de información. Hoy son unos los que “filtran”, mañana serán otros, y así sucesivamente.

Gran parte de las quejas abanderadas por los inconformes sigue centrada en el cada vez más famoso logo Tarahumara que fue sello legal distintivo del Campestre hasta que llegó la mesa directiva anterior a la de Venzor, encabezada por Marko Otero, le dio patadón al Tarahumara y lo suplieron por el también famoso logo elaborado, con pago de por medio, por una empresa de los hermanos Fuentes Téllez.

En el comunicado de este martes, Venzor Crabtree, informa a sus asociados que su “consejo de directores” logró “dilucidar (sic) el tema que controvertía a uno u otro logo y decidieron el uso futuro de los dos logos....sin mencionar si tal decisión fue sometida a votación de la asamblea general de asociados. Así nomás a las fáciles.

Ese y otros muchos detalles contenidos en el “comunicado oficial” de dos cuartillas encendió más los ánimos de los quejosos. Concluyeron que les pretenden dorar la píldora solo para lavar nombres y apellidos de los responsables en la bochornosa controversia que, por cierto, no es la primera que golpea a la resistente imagen del Club, ya son varias durante varias etapas e igual de sonadas que la actual.

Deben echar memoria los que elaboraron el apurado boletín.

***

Según las imágenes que nos hicieron llegar ayer al mediodía, las autoridades gubernamentales correspondientes, quizá las municipales, regañaron a los directivos de la empresa constructora Coprofusa y estos acudieron a parchar el hoyerío que dejaron el lunes de la semana pasada entre la avenida Juan Pablo II y Paseo del Nogal, allá por la Cerrada de Senecú y Hacienda del Nogal.

El martes publicamos en este espacio que trabajadores de Coprofusa hicieron zanjas y varios agujeros en el pavimento de ese lugar, desconocemos con qué objetivo. Pasaron los días y la semana completa y ahí quedó el tiradero sin nadie que asumiera la responsabilidad. Hasta después de la publicación aquí llegaron los remiendos, malos parches según las imágenes, pero al final de cuentas mejor que nada.

Ahí quedó la lección.