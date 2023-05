Los motivos de… ‘ni aunque me la ofrezcan’

Hoy haremos énfasis, más que en la detección de los diversos sucesos políticos que se han generado en el marco político, en abordar los posibles motivos que llevaron a la gobernadora a abandonar un proyecto personal, como lo es la candidatura presidencial, tan largamente anhelado y que pese a tanto esfuerzo puesto en él, se terminó con sólo cinco palabras: “Ni aunque me la ofrezcan”.

La crisis política de la oposición prianista debido a múltiples circunstancias, es muy visible. Entre otros motivos se debe a que carece de un proyecto “aceptable” para el electorado y carecer de políticos medianamente idóneos que puedan ser competitivos en la sucesión presidencial. En el entendido de que esa “idoneidad” estaría determinada por tener buena imagen en la percepción de los electores.

En el contexto de la decisión de no seguir buscando la presidencial, se dieron las visitas de los precandidatos de Morena, Claudia Scheinbaum y Ebrard, los cuales, especialmente ella, mostraron una fuerza de apoyo político excepcional en Chihuahua, lo cual denota, aún más, las circunstancias críticas en las que se encuentra el PRIAN local y con cuya base parcialmente, suponemos, se tomó la decisión que seguramente ya se había venía meditando de no continuar la búsqueda de la presidencial por parte de la gobernadora.

Pero como la política es como la guerra, plagada de ardides, algunos piensan que la decisión de abandonar el proyecto es engañosa. Sin embargo, decisiones tan importantes y con muchas consecuencias en la unidad de la “alianza va por México”, definitivamente se debe entender que es genuina y definitiva.

Habida cuenta de que los políticos no toman decisiones como los zombies. La decisión de obtener los grandes proyectos, como lo es una candidatura presidencial, se va planeando y construyendo con base en muchos cálculos y con mucha anticipación. En ello no sólo interviene la meditación y planeación del protagonista principal, sino un equipo especializado en el análisis de la viabilidad de obtener la meta. Las decisiones anteceden a los fines. Es cierto que el análisis de viabilidad de la meta sí se debe a un equipo que cuantifica e investiga la probabilidad de lograrla. Pero la decisión de seguir o no, pertenece única y exclusivamente al protagonista principal.

En este caso la gobernadora, decidió, seguramente con base en información fidedigna, que carecía a nivel nacional y quizás dentro de la misma alianza, del respaldo político a su proyecto y debido a la crisis que envuelve a la alianza conservadora.

Esa decisión de abandonar un proyecto tan importante como lo es la candidatura presidencial, se asume teniendo a la vista, el examen de condiciones que determinan si es posible o no lograr ese objetivo. La decisión le pertenece única y exclusivamente a ella. Y por supuesto, que no se puede pensar, que fueron otras personas las que aconsejaron abandonar la meta, pues es la realidad político-electoral la que determina a hacerlo.

También es cierto es que la renuncia a la precandidatura constituye un golpe a la unidad de la alianza “Va por México”, ya que evidencia la crisis en que se encuentra, debido y principalmente por la fortaleza de la imagen presidencial y sus políticas públicas y al vigoroso impulso de la conciencia pública, la cual se percibe muy decidida a seguir apoyando los cambios en la vida nacional, lo cual no les deja a los conservadores la oportunidad de lograr muchos votos en el 24.

Es tan grave la crisis que se vive en la oposición conservadora, que se han dado a la tarea de, no solamente tratar de inyectar el “divide y vencerás” dentro de los precandidatos de Morena, sino que hasta tratan de tener a Ebrard como su candidato, con el argumento de que “tiene una ideología más cercana a las instituciones neoliberales”. La crisis en que se encuentra el conservadurismo por la poca fuerza de sus presidenciables es tan evidente, que públicamente dubitan en designar como su candidato al canciller de la 4T.

Obviamente, el hecho de que, si la gobernadora decidió no seguir buscando la presidencial, implica concentrarse de lleno en la conservación del poder localmente y a no seguir buscándolo externamente.; optó por conservar y/o recuperar fuerza al interior del estado, ya que los índices de aceptación a su gestión continúan en los niveles del 50%. Luego es lógico tomar decisiones de tal magnitud conforme a la realidad, púes si no se tiene el apoyo local, menos se va a poder conseguir a nivel nacional.

Es con base en las encuestas, que estuvieron midiendo el apoyo interno y externo al proyecto de la candidatura presidencial lo que los inclinó, suponemos, a decidir abandonarla. Y obviamente, se opta por mejor conservar los espacios de poder que le quedan al conservadurismo local, antes que seguir la aventura por un objetivo que está perdido y que además de persistir en esa candidatura, expone los pocos reductos de poder que aún tiene en el norte el conservadurismo y que siguen vigorosamente buscados por la 4T.

Para que los proyectos políticos sean viables deben ir en sintonía con la realidad. Y eso determina el cambio de planes.