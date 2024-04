Los migrantes son seres humanos

Desde 2018 nuestra ciudad ha sido escenario para la llegada de miles y miles de migrantes extranjeros y también con nacionales, porque hay que decirlo la migración no es un fenómeno solamente enfocado a los extranjeros, en nuestro país en muy diversas ciudades y estados, hay miles de desplazados por la violencia, por la inseguridad, por la falta de oportunidades y otros temas similares.

Esta situación por supuesto que agrava la problemática natural de Juárez, una ciudad con un impresionante rezago en muy diversos temas, desde hace décadas, tal es como infraestructura urbana, bienestar social, pobreza, servicios de salud, seguridad, y otros muchos más que no han sido resueltos en su momento ni por autoridades municipales, ni estatales, ni federales.

Esta frontera, tan sólo por su posición geográfica es territorio natural para diversos fenómenos como la migración, el tráfico de drogas, o bien, la logística de distribución de productos y exportaciones diversas al mundo entero, y eso es algo con lo que no podemos lidiar, porque es implícito a la ubicación geográfica de nuestra.

Pero desde hace cinco años, y derivado de la incierta política migratoria tanto de Estados Unidos como de nuestro propio país, ha generado una oleada nunca antes vista de migrantes en nuestra ciudad.

Los cambios sustanciales que ha realizado el país vecino en cuanto a la política migratoria, han sido el vértice fundamental que ha impulsado a migrantes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Cuba, y de otros países centro y sudamericanos e incluso de países europeos y africanos, en su intención de migrar hacia los Estados Unidos, siendo nuestra ciudad uno de los principales puntos de paso hacia ese país.

Ese fenómeno se ha agudizado en los últimos 5 años de manera exponencial, lo que ha generado ya una crisis no solo migratoria en México y en nuestra ciudad particularmente, sino también humanitaria porque el estado de vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad, como se les llama ahora a los migrantes, es tal que ha incidido en su integridad y seguridad personal, ya no solo por Ese tema, sino porque ahora son víctimas de la delincuencia organizada, de los grupos criminales de la droga, de los carteles que operan a los largo de todo el país no solamente en Ciudad Juárez.

Hoy, en la ciudad, según estimaciones de diversas agrupaciones sociales hay más de 25 mil migrantes, entre los que llegan para cruzar y los que deportan de EU, porque ese es un tema fundamental… No existe una política pública migratoria bien aplicada.

El tema le corresponde completamente al gobierno federal, específicamente a la secretaria de gobernación y al Instituto Nacional de Migración, pero, al menos en Chihuahua, ambas instancias están más que ausentes.

Nuestro país debería saber cuántos migrantes entran, en dónde están físicamente y cuál es su estatus migratorio, pero esa información no está disponible, porque simplemente no existe, y eso es grave.

La indefinición permanente del tema migratorio, ha ocasionado serios problemas a los gobiernos estatales y municipales, porque son quienes finalmente tienen que entrarle al quite a la problemática que representa este fenómeno, y lo han hecho muy bien, hay que decirlo.

Hoy por hoy lo que podemos decir, es que en la ciudad nuestra ciudad, está seriamente afectada por el problema migratorio, miles de migrantes miles, están en ciudad Juárez, y nos vemos todos los días en las calles, en las tiendas de conveniencia, en todos lados, y convivimos con ellos y les ofrecemos la solidaridad que es posible ofrecerles, pero el gobierno federal ha sido completamente omiso en ese tema.

Necesitamos, urgentemente, una política pública del gobierno federal, que además le corresponde completamente por mandato constitucional, que se encargue de la seguridad, bienestar, integridad, de los migrantes, porque no podemos seguir subsidiando como estado y como ciudad un problema que le compete completamente al gobierno federal.

En Ciudad Juárez todos los Juarenses) hemos sido víctimas en algún sentido, desde el problema migratorio, sin embargo, me parece a mí en lo personal, que los cuarentas no hemos dimensionado o no hemos entendido que es un tema del gobierno federal, y seguimos creyendo o pensando que es una situación del ámbito local cuando no lo es.

Y por esa razón en este proceso electoral, la oposición no ha sabido cómo posicionar el tema y cómo manejarlo adecuadamente, Porque se puede malinterpretar con una situación de negociación o aspecto político electoral de una situación que no lo es sin embargo, si es un tema importante para que los cuarentas reflexionen y piensen detenidamente su voto, en ese sentido porque se trata simple sencillamente de una situación que ha ocasionado el gobierno federal, ante una inactividad absoluta en ese tema, en ese rubro, pero además se trata de una competencia exclusiva del gobierno federal el tema de la migración y no lo han hecho.

Por esa razón, los cuales debemos estar muy atentos a lo que ocurre con el tema migratorio, porque nos afecta directamente, en cuestión de seguridad de bienestar social, en muchos otros temas, y por esa razón los Juarenses) tendremos que evaluar detenida y concienzudamente lo que hace el gobierno federal en el ámbito de su competencia absolutamente de su competencia, o lo que no hace, porque en este caso está claro que hay una omisión absoluta de responsabilidad.

En ese sentido, nuestra constitución y las leyes respectivas, son muy claras, le corresponde completamente al gobierno federal la responsabilidad y la facultad de manejar el tema migratorio, y eso implica la llegada o entrada de extranjeros a nuestro país en cualquier punto del territorio mexicano, el estatus migratorio de cada uno de quienes ingresan, su legalidad su viabilidad, y sobretodo su integridad como personas y seres humanos, si este gobierno federal se dice humanista, como lo ha repetido en miles de ocasiones, entonces deberíamos saber a ciencia cierta no con estimaciones ni cálculos, ni aproximaciones realizadas por organizaciones civiles no, deberíamos de saber por parte del gobierno federal, específicamente por parte del Instituto nacional de migración en México, cuántos migrantes hay en México, cuantos migrantes hay en cada entidad República, cuántos migrantes están en tránsito, cuántos están en situación de trabajo, cuántos están en situación de vulnerabilidad vulnerabilidad, en fin deberíamos de tener toda la información completa al respecto.

Pero no lo tenemos hoy, y eso significa solamente una cosa que el gobierno federal no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo con su función, no está acatando la constitución tal y cual se le indica en este tema en particular, el gobierno federal no está apegándose a los tratados internacionales en este gobierno, y eso es lo grave, Porque al final de cuentas quienes quedamos mal evaluados como un país somos todos los mexicanos y quien tiene a su cargo por mandato constitucional este tema es el gobierno federal, y ha sido completamente omiso.

Y ese, particularmente es un tema que hoy, en plenos procesos electorales tanto a nivel federal como estatal, todos deberíamos tener muy claros la oposición no has sabido, no encontrado la manera de sacar a lucir ese tema sin que se le afecte por una situación de conveniencia político electoral, es un tema delicado y por eso no han sabido cómo manejarlo.

Hoy pero más allá de la YouTube electoral la crisis humanitaria por los migrantes existe, y ahí está, Y todos y todos, somos responsables de atenderla adecuadamente porque lo que está de por medio no es solamente una situación de política o de partidos, no es una situación de seres humanos en situación de vulnerabilidad y eso, hay que entenderlo perfectamente.