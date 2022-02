Los mexicanos y Herodes

Ciudad de México.- “La población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada; nos quieren hacer aparecer como que somos Herodes casi, que no queremos a las niñas y niños, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido…”, palabras del doctor Hugo López-Gatell. Momentos antes, el encargado de la pandemia en nuestro país afirmó que en las últimas cuatro semanas las noticias han sido tan positivas que, con la suma del avance en la vacunación, nos encontramos prácticamente de salida y que hay, además, una reducción significativa en las defunciones por Covid-19 en nuestro país. En la misma conferencia, anunció que, pronto, los menores de entre 12 y 15 años con comorbilidades podrán acceder a la vacuna. Junto a él, Andrés Manuel López Obrador también informó que México se asomaba a un panorama más alentador, incluso el pase de lista de funcionarios se redujo en el ya tradicional “martes de la salud”: “Está bajando la pandemia, pues ya no consideramos que era necesaria la participación de la maestra Delfina Gómez, porque hay normalidad en las escuelas…”, tampoco hubo llamado para Marcelo Ebrard, quien gestionó la adquisición de vacunas.

No son Herodes, pero aún hay grupos de población que no están en el radar del plan de vacunación. El martes presentamos en Imagen Noticias el caso de Matías, un pequeño de 8 años que esta semana deberá tener fecha y hora de su inmunización, gracias a que su madre tramitó un amparo. No son Herodes, pero sueltan esta declaración con la misma facilidad que argumentan que el desabasto de medicamentos va quedando atrás, aunque, en la realidad, los pacientes, menores o adultos, sigan batallando para surtir sus recetas.

Y ante estas declaraciones, ¿cuál es el estatus de la pandemia en México? En las últimas 24 horas se reportaron más de 18 mil nuevos contagios y más de 700 muertes, y con estas cifras nos aseguran que ya vamos de salida.

Es cierto que la vacunación ha avanzado en nuestro país, pero esto ha sido gracias al trabajo de Marcelo Ebrard, porque fue desde la Cancillería donde se trabajó para que México tuviera un rápido acceso a las dosis, tan pronto como se fueron aprobando en el mundo. Gracias a esto, es que ocho de cada 10 mexicanos con acceso a la vacuna ya cuentan con esquema completo, pero es gracias a la configuración del Plan Nacional de Vacunación que hay población que no está en la mira, y esto ya es materia de la Secretaría de Salud.

No son Herodes, pero los encargados de la pandemia no han sido un ejemplo en el manejo de la emergencia sanitaria. El próximo 11 de marzo se cumplirán dos años de que la pandemia fue declarada por la OMS. Hace 24 meses aún estábamos en la incertidumbre, ya en alerta, pero algo escépticos sobre el alcance que un virus desconocido podría tener en una sociedad del siglo XXI. Hace 24 meses comenzamos una etapa histórica que, en mucho, hemos resistido gracias a que, como sociedad, aprendimos a cuidarnos; porque desde ese entonces el discurso en varios niveles de gobierno ha ido en contra de lo que sugería la ciencia. En Palacio Nacional olvidan que, al inicio de la emergencia sanitaria, sus posturas sugerían evitar la sana distancia, salir en familia para mantener activa la economía y, como hasta este momento, tras casi dos años, desestimar el uso del cubrebocas. Y justo en esto último es en donde la sociedad mexicana dio uno de los mejores ejemplos, a pesar del discurso oficial: somos los mexicanos los terceros en el planeta en seguir esta medida, sólo nos gana Costa Rica y Chile en nuestro continente, según un análisis de la Universidad de Maryland. No son Herodes, pero “la idea del cubrebocas se convirtió en el instrumento con el que las personas egoístas y los grupos sociales egoístas trataban de echarle la culpa a los demás”, dijo alguna vez López-Gatell.

La pandemia nos orilló a soltar nuestro gen paternalista, la mayoría de nosotros ya no esperamos a que el presidente nos dijera que nos quedáramos en casa, que usáramos cubrebocas. Lo hicimos por propia convicción. Esto sí es mérito de todos. Las cifras, esas sí son completa responsabilidad de nuestros funcionarios y por ellas tendrán que rendir cuentas.