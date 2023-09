Los liderazgos de Morena en Chihuahua rumbo a 2024 (II)

En la entrega pasada hablamos de los dos liderazgos más fuertes de Morena en Chihuahua, Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar, ambos con las posiciones políticas más importantes en el Estado por dicho partido, el primero como Delegado de los programas del Bienestar, la oficina federal más importante del Estado de Chihuahua designado desde un principio por el propio presidente de la República, y a la cual volvió después de su campaña por la Gubernatura, y el segundo con la presidencia municipal de Juárez, con todo lo que implica en cuanto a maneja de nómina, presupuesto, proyección política pero sobre todo poder de movilización y convocatoria.

El tercer liderazgo político notable es la diputada federal Andrea Chávez, quien, a diferencia de todos los liderazgos del Estado, ella se ha construido en el centro del país (Juarense egresada de la UACJ), con una notable habilidad política para acceder, siendo prácticamente desconocida en el Estado, a una diputación federal en 2021 por la vía plurinominal, es hoy uno de los liderazgos más importantes de Morena a nivel nacional, partido del cual incluso es titular de la secretaria de comunicación y quien coordinó la campaña de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, en la búsqueda de éste por la candidatura a la Presidencia.

La más joven de los liderazgos reconocidos (26 años), a Andrea Chávez la veremos en 2024 como diputada federal y/o senadora. Es la política chihuahuense guinda más conocida en el país, sobre todo en el centro, a quien incluso el Presidente de la República se ha referido, por nombre y apellido, como parte del relevo generacional y que creemos que será fundamental para 2024. Un perfil profesional (licenciada en Derecho), inteligente, con personalidad y carisma, pero sobre todo fiel a la 4T.

Otra de las mujeres líderes del partido guinda en el Estado sin duda es su dirigente Estatal Brighite Granados de la Rosa. Cercana a la Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, de la cual ha sido operadora en Chihuahua desde antes de 2020, llegó a dicho cargo con méritos propios gracias a su trabajo territorial y político con la referida Secretaria de Estado (hoy por hoy la más importante Secretaría del país después de la Sedena). Responsable de la operación territorial en la campaña a la gubernatura de Morena en 2021 y por lo cual los operadores de cada distrito local y federal le llaman “jefa”, es independiente tanto de Juan Carlos como de Cruz.

Es ella con quien los diputados locales de Morena y cualquier liderazgo político tienen que hablar si se trata de cuestiones partidistas en el Estado o acuerdos en los que se necesite el apoyo político de Ariadna y que carezcan de interlocución directa con ella (son contados los que la tienen). Por eso, ella será fundamental para 2024 en la operación política, territorial y el triunfo de Morena en el Estado.

El cuarto perfil al que ya se le reconoce un liderazgo importante no sólo para su reelección sino para una diputación federal, donde podría ser el coordinador de los diputados federales de Chihuahua es Cuauhtémoc Estrada. Abogado laboralista juarense de los buenos, con prestigio y reconocimiento profesional y ético así como activista social, Cuauhtémoc es desde 2021 el líder y/o coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, trabajo que ha hecho bien pero sobre todo ha demostrado altura. Cercano también a Ariadna y coordinado con Brighite, ha hecho un trabajo importante manteniendo unidos a los diputados, a excepción de Adriana Terrazas (por traer su agenda propia y a quien se le ve más cercana al PAN y a la gobernadora y sus operadores que a los morenistas).

De perfil conciliador, profesional y trato amable, pero firme en sus convicciones y posiciones a la hora de defender las posiciones políticas de la 4T en la tribuna del Congreso, Cuauhtémoc es un perfil necesario en Morena por el nivel que ha demostrado así como operación política.

No son todos los liderazgos políticos en Chihuahua de Morena, pero si son los mencionados quienes gozan de mayor fuerza política, poder de convocatoria, toma de decisiones y sobre todo proyección y conocimiento dentro de dicho partido. Ojalá y su liderazgo sirva para que en 2024 abonen al plan C del Presidente, que es ganar no sólo la Presidencia de la República con Sheinbaum, sino la mayoría absoluta en el Congreso para poder hacer los cambios que necesita el país, sin la resistencia del PRIAN y los grupos de poder oligárquicos que aún quieren conservar sus privilegios.