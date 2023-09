Los liderazgos de Morena en Chihuahua rumbo a 2024 (I)

Con la designación de Claudia Sheinbaum como la virtual candidata presidencial de Morena rumbo a 2024 es indudable que el tablero del ajedrez político en Chihuahua comenzó a moverse. Por ello y porque se proyecta, según las encuestas, que también en nuestro Estado obtenga más votos que la oposición del PRIAN unida en el frente, es importante revisar los diversos liderazgos afianzados, que sin duda serán claves para el triunfo del partido guinda en 2024, ya que también serán actores en la postulación a los principales cargos de elección popular.

De esta manera en primer lugar tenemos a Juan Carlos Loera de la Rosa, quien de todos los liderazgos de Chihuahua es el más visible, excandidato a Gobernador lo que le da un nivel de conocimiento en todo el Estado y el único al que Andrés Manuel López Obrador conoce por nombre y apellido, de los liderazgos de Chihuahua que se mencionarán en esta lista, por haber sido de los fundadores junto con el Presidente y desde antes con el movimiento (2012), además del único que le ha coordinado sus giras en nuestro Estado y por lo mismo el más cercano a AMLO (lo confirmó el día de ayer en una reunión que tuvo con El Presidente de la República junto a gobernadores y demás Delegados de Bienestar del país)..

Es el único también con historial de trabajo partidista y por lo cual llegó a ser funcionario público de la 4T, como diputado federal primero en 2018, cargo al que pidió licencia por ser nombrado por el Presidente de la República como Delegado de los Programas de Desarrollo del Bienestar de Chihuahua y después candidato a Gobernador en 2021 por Morena.

Por todo ello tiene los méritos suficientes para ser candidato a Presidente Municipal, cargo por el que ya manifestó interés, por lo que contenderá contra Cruz Pérez Cuellar por dicha candidatura, y en caso de no obtener dicha postulación será seguro candidato a Senador y/o diputado federal, no sólo por lo afianzado que está en el Estado por su nivel de conocimiento (lo que contribuiría a sumar votos para Morena y Sheinbaum en 2024), también porque se necesita su liderazgo para la elección presidencial por ser uno de sus fundadores en el Estado y que ha acompañado y representado al Presidente en Chihuahua, para que continúe defendiendo a la 4T en Chihuahua contra la oposición y la Gobernadora como lo ha hecho.

En segundo lugar tenemos a Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal de Ciudad Juárez desde 2021 por el partido guinda y antes Senador de la República electo en 2018, cuyo mandato debió haber terminado en 2024 y que no concluyó por la licencia que obtuvo para ser candidato en 2021 por Chihuahua, ya que buscaba ser Gobernador pero al no obtener la candidatura le fue concedido competir por la Presidencia Municipal. A diferencia de Juan Carlos Loera de la Rosa que desde 2012 perteneció a Morena (primero como movimiento), Cruz llegó a Morena junto con otros políticos del PRI y PAN en 2017, ante las preferencias en las encuestas por dicho partido que vaticinaban su triunfo en 2018.

De origen panista del cual llegó a ser dirigente estatal, diputado federal (donde era opositor a AMLO y el PRD) y diputado local así como candidato a Presidente Municipal de Ciudad Juárez allá por 2004 cuando contendió contra Teto Murguía y con el cual perdió (y por lo cual muchos Morenos no lo consideran auténtico defensor de la 4T, además de que lo ven obsequioso con Maru por sus posiciones tibias frente a ella aun cuando se trate de defender a la 4T), a Cruz no se le reconoce auténtica vocación guinda, sin embargo si se le reconoce ya un gran liderazgo en el partido al ser el Presidente Municipal de Juárez. Otra virtud que se le reconoce es la habilidad que tiene para conseguir objetivos políticos como lo ha demostrado, así como operación política que lo ha llevado a poder relacionarse con los liderazgos de Morena nacionales pero también Chihuahuenses, entre los que se cuentan el dirigente estatal de Morena Mario Delgado al que en 2021 culpó de no ser candidato a Gobernador y por lo cual, con el apoyo de Ricardo Monreal (con el que hizo buena relación en su paso por el Senado) consiguió obtener la candidatura a la residencia municipal de Juárez.

Y aunque a Cruz no se le ha visto nunca cercano al Presidente de la República y por lo cual AMLO no lo tiene como referente en Chihuahua, por ser Presidente Municipal tiene muchas posibilidades de obtener la nominación y su reelección, en caso de que Juan Carlos no logré imponer su liderazgo para dicha posición o que decida postularse para Senador o Diputado Federal. Mucho dependerá su reelección de lo que decidan Claudia y su equipo para Juárez y el Estado, en el cual se incluye a la Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, pero también de lo que decidan Claudia Sheinbaum, Morena Nacional y el Presidente de la República para Juan Carlos Loera de la Rosa.