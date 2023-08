Los libros de texto gratuito y la Santa Inquisición panista II (La distribución)

El pasado 11 de agosto, en estas mismas páginas del Diario, terminaba la primera entrega de este artículo diciendo “Hipocresía y politiquería pura, pues por sexenios se han ido modificando los textos y nunca se cuestionó el contenido ni los cambios, mucho menos los errores que contenían, y ahora según ellos están preocupados por la educación de la niñez…”, y justo esta misma semana Maru Campos salió a declarar ya públicamente que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en Chihuahua, en lo que se resuelve la acción de controversia constitucional planteada ante la Suprema Corte (quiere decir que el máximo tribunal del país apenas va a estudiar los argumentos, pero suspende temporalmente la entrega de los libros en lo que lo hace, no le ha dado la razón a Maru).

Y aunque el Gobierno del Estado de Chihuahua ha promovido dicha acción de controversia constitucional, la misma no tiene asidero y tarde que temprano (lamentablemente en perjuicio de la niñez chihuahuense) será desechada, pues es muy clara la competencia en favor del Ejecutivo federal sobre el tema de la educación, no sólo por el artículo 3 de nuestra Constitución Federal, también por la Ley General de Educación (LGE) la cual señala que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal “Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación (113)”, dejándole únicamente competencia a los Gobiernos Estatales sobre su distribución (art. 114 fracción XII).

Sin embargo, el pretexto del Gobierno del Estado de Chihuahua y de todos los que han interpuesto recursos legales para no distribuir los textos de primaria (todos interpuestos por panistas o gente identificada o aliada a dicho partido y sus políticos) es que en la elaboración de los libros de texto gratuito no se siguió y/o se elaboró los planes y programas de estudio correspondientes, sin embargo, el Gobierno federal ya ha señalado que no es así y lo acreditará ante las autoridades judiciales (como si les hubiera importado antes).

Por todo lo anterior es que se advierte politiquería al señalar errores en los libros que ya se revisaron y no ascienden a más de veinte en el conjunto de libros (errores que siempre han existido en todos los textos y jamás se habían llevado al terreno político), o con señalamientos de comunismo sin atinar a decir por qué son comunistas los libros, basados únicamente en porque el contenido ahora son bajo la dirección del Gobierno de AMLO (contenido que nunca antes cuestionaron y que ahora hacen anclados en su campaña negra y mentirosa desde 2005 de que AMLO nos iba a llevar al comunismo y a convertirnos en Venezuela), una vil campaña política con rumbo a las elecciones de 2024.

O usted a quién le cree más, a ellos que tuvieron en el abandono y sin apoyo a las escuelas y sus alumnos por décadas (los gobiernos estatales siguen sin apoyar a las escuelas) o al gobierno de Andrés Manuel y sus dos programas exitosos de apoyo directo a la educación “La escuela es Nuestra” y las becas a estudiantes, programas que consisten en apoyar directamente con dinero a las escuelas para el mejoramiento de su infraestructura y necesidades que es recibido, administrado y utilizado directamente por los padres de familia, y son ellos los que deciden en qué utilizan ese dinero para la escuela de sus hijos (no como antes que no daban dinero a las escuelas y cuando lo hacían se lo robaban los directivos), y el segundo en entregar apoyo económico para los estudiantes que no sólo permiten que continué con sus estudios todo aquel que no tiene para útiles y/o pasajes, sino hasta para comer. Otra cosa sería México si hubieran existido estos dos programas antes, sin embargo, gobernaban los que ahora dicen que “les preocupa la educación de los niños”.

Para finalizar, quien mejor que usted para que decida sobre el contenido de dichos libros lo cual puede hacer en la página de la SEP (https://www.gob.mx/sep) donde ya están disponibles y puede darse cuenta de lo didáctico y útil de esos textos de apoyo para la educación de sus hijos, una decisión que debe ser suya y no de los políticos prianistas: si recibe o no los libros de texto gratuito destinados como apoyo para la educación de sus hijos.