Los juarenses somos más estoicos que resilientes

Hace un par de días desde el ámbito político se retomó el término sobre la resiliencia que tienen las personas que habitan en Ciudad Juárez, sin embargo, espero que después de leer la presente opinión se considere reflexionar sobre considerarnos como una comunidad estoica.

Iniciemos con una definición general sobre la resiliencia, misma que -desde la psicología- es la posibilidad que se tiene para superar circunstancias traumáticas, ¿las y los juarenses somos eso? ¿Esto nos define? Reflexionemos desde lo siguiente:

El estoicismo es una filosofía -más de mil 500 años- de vida que promueve la identificación de las emociones en una dualidad: disruptivas y constructivas, las primeras se identifican como las destructivas, aquellas como el odio, la envidia, el miedo, entre otras. Las segundas -positivas-, como el amor, la alegría, el sentido de justicia, etc.

Al identificar cada una de las emociones humanas, el estoico fija su atención en las emociones positivas y elige basar su vida en ellas, ¿por qué? Porque tiene el control de favorecer unas sobre otras, es decir, se decide cómo reaccionar a la vida.

Hasta aquí, la/el juarense en este sentido no supera las circunstancias desde la pasividad, desde la autocompasión del sujeto que es castigado por el exterior, ¡no somos eso!, los fronterizos salimos a la calle decidiendo vivir, caminar y producir, no tenemos la mínima autocompasión, eso no se refleja, ni se reflejará en la mirada de una juarense.

Un gran ejemplo lo encuentro en los postulados del Doctor Carlos Murillo que ha enunciado cómo nuestra ciudad ha sido castigada sistemáticamente por los gobiernos estatales, federales, por la propia incapacidad de los presidentes municipales, la violencia (en los primeros 10 días de este mes reportaron 52 homicidios), entre otras, aun con ello, el juarense no se detiene a reflexionar sobre su mala suerte o una posible maldición, su actuar diario es, salir a trabajar diariamente porque eso es lo que puede controlar: su actuar.

Es decir, no le irrita el pasado, ni se preocupa por el futuro, no se lo reclama ese tipo de situaciones porque no tiene control sobre ellas, lo único que le corresponde es promover en sí mismo la justicia, la templanza, el valor y la sabiduría.

Estas son reglas del estoico, un ejemplo coloquial sobre esta filosofía es: imagínese que un día conduce su auto y se queda sin gasolina, usted no se autoreclama o voltea al cielo a criticar a Dios sobre el “gran castigo”, el fronterizo tendrá un mínimo de reflexión sobre el valor de tener un vehículo y no centrará su actuar en lo negativo.

Insisto, esta ciudad es un claro reflejo de una sociedad estoica, porque todos (as) nosotros (as) realizamos constantemente el ejercicio mental de la verificación del contexto, esto significa dar el justo valor a las situaciones que vivimos, pero sobre todo de las que tenemos control.

Por ello, nos alejamos de la resiliencia porque no superamos las cuestiones traumáticas, esto, simplemente porque no las evaluamos como tales, no les damos ese valor. Lo existente en la población fronteriza es la gran sabiduría de tener claro qué se controla, esto permite salir a trabajar, reír y producir diariamente.

Algo más que no une a la filosofía estoica es la manera de ver la muerte, los estoicos saben que morirán en cualquier momento porque identifican la fragilidad de vivir. Los juarenses convivimos con la muerte diariamente, salimos a las calles conociendo los riesgos y la incertidumbre que conlleva, sin embargo, no actuamos pasivamente al enclaustrarnos en el miedo, sino reconocemos que tenemos control sobre nuestra vida.

En este sentido, el estoico tiene como premisa -basada en su metafísica y ética- “intentar vivir según nuestra naturaleza”, esta puede ser definida como reconocer que el ser humano es un hombre social y su comportamiento debe estar inclinado a mejorar la comunidad en la que se encuentra.

Ahora bien, no existe persona fronteriza que no intente mejorar la comunidad; el juarense es el sujeto con mayor sentido de solidaridad, amor al prójimo y deseo de ayudar, esta sin duda, es una característica del estoicismo, porque, como seres sociales, sólo prosperamos en sociedad, por lo tanto, una vida vale la pena en cuanto se utilice para usarla para mejorar la sociedad y, por ende, se mejorará a sí mismo.

Por último, no tengo duda que se puede vivir en una filosofía sin saber de ella, los (as) juarenses somos tan estoicos que no necesitamos terapia para los horrores que suceden en nuestro alrededor, practicamos la filosofía estoica a partir de ignorar -conscientemente- lo disruptivo y concentrarnos en lo constructivo: lo que se controla y permite construir felicidad, amor y justicia.