Los juarenses necesitan niñera

En estos días tuve la oportunidad de salir a pasear por varios puntos de la ciudad. La primera parada que hice fue en un centro comercial ubicado por la zona consular de la ciudad. Al entrar al lugar fueron evidentes los protocolos de sanidad que se estaban aplicando; letreros donde exigían el uso de cubrebocas y guardar una “sana distancia” estaban por todas partes. Por el otro lado, también era notorio que muchas de las personas que visitaba el centro comercial no seguían dichas medidas. Fueron varias las ocasiones en las que observe que los guardias de seguridad les indicaban a las personas utilizar el cubrebocas de la manera correcta, con cara de disgusto las personas seguían la indicación y en cuanto tenían la oportunidad se volvían a descubrir la boca y la nariz.

Posteriormente, me decidí por ver una película en el cine. Formado en la fila de la dulcería observé un letrero que decía “solo una persona por familia”. Pese a lo claro de la indicación dada en el letrero, parejas o familias completas de más de cuatro miembros se encontraban haciendo fila juntos para comprar en dulcería. Con cara de fastidio, un empleado del cine indicaba a los visitantes que por salud solo estaba permitido estar una persona por familia en la fila. De igual modo, con cara de disgusto, algunos se retiraban de la fila, pero otros hacían caso omiso o regresaban a la línea con su familiar al primer descuido.

Una vez dentro de la sala del cine, los anuncios indicaban que el cubrebocas debería utilizarse en todo momento, al menos que estuvieran consumiendo alimentos. Pero las indicaciones fueron ignoradas por muchos de los asistentes que con la justificación de “nadie nos está viendo” se retiraban el cubrebocas e invadían lugares reservados por la sana distancia. Recuerdo que una señora muy molesta dijo “debería de venir (los empleados del cine) a revisar de vez en cuando para decirles que se pongan el cubrebocas y que respeten los lugares”, sin embargo, esto nunca paso.

Lo sucedido en este día me hizo recordar otros sucesos en que los juarenses hemos sido testigos. Por ejemplo, el caso donde se difundieron fotografías exponiendo a algunos visitantes del Parque Central haciendo mal uso de las instalaciones; algunas historias contadas por conocidos donde denunciaban que en las filas para recibir la vacuna contra el Covid-19 hubo muchos que, haciendo mal uso de sus influencias o conocidos, se metían a la fila y que por ello el personal de salud debía estar muy pendiente de cómo se hacían las filas; o las innumerables historias de accidentes viales que se han provocado por exceso de velocidad, a lo cual la única alternativa ha sido poner más vigilancia en las zonas de conflicto.

Sin darle más vueltas al asunto, me entra la duda ¿será que los juarenses no tenemos la capacidad de seguir indicaciones? ¿Es necesario que tengamos a alguien detrás de nosotros diciéndonos qué hacer y cuándo hacerlo? Desde hace algunos días, muchos juarenses han dicho que la Feria Juárez no debería realizarse por cuestiones de salud, pero al paso que vamos, a la forma de ser de muchos juarenses, parece que ni los centros comerciales, ni los cines, ni los parques deberían estar permitidos. El problema central no es que la feria se lleve a cabo, el verdadero problema es que muchos juarenses no tienen la capacidad de cuidarse ni de cuidar a los demás, el problema es que esos juarenses necesitan de una niñera que les diga qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.