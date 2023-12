Los jinetes tricoazules de Morena

Se supone que los seres humanos no nos desenvolvemos en la vida, y sobre todo en la vida social, de un modo arbitrario, caprichoso, mudable. Cada uno tiene un código con el que arregla su conducta. Esos valores o principios guías nos hacen no solo personas, sino personas honorables, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero de quienes sabemos qué se puede esperar, y eso es respetable, independientemente de cuáles sean esos principios.

Se supone que eso tendría que pasar también, y quizá especialmente, con los líderes que aspiran a gobernarnos. Personas se conducen por un ideal que moldee la vida en sociedad, que esperan contagiarnos y dejarnos llevar hacia allá, arrastrados por su ejemplo. Suponemos que, si hay diversidad de partidos, es porque cada uno tiene una aspiración diferente, ofrece un sueño distinto y distintos modos de realizarlos, fruto de reflexiones intelectuales. Algunos ponen más énfasis en el ideal de la libertad humana, otros en el de la igualdad; unos en el de la solidaridad, otros en el esfuerzo personal. Y se supone que los líderes que han bebido en esos profundos hontanares interiorizaron esos ideales y son los que los mueven.

Pero con tristeza constantemente vemos ejemplos de que no es así. Se atribuye al comediante de la primera mitad del siglo pasado, Groucho Marx, una frase que dice “estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros”. La expresión, crítica mordaz de convenencieros y acomodaticios, queda como saco mandado a hacer con sastre de alta costura para muchos de los que ahora se nos aparecen como aspirantes a candidaturas del partido Morena, ese que ostenta vía su accionista mayoritario, que se conduce con principios. Veamos que no es así.

La lista de todos los que han mudado repentinamente de principios como si se tratase de calzones, y ostentan una mirífica conversión espiritual, falsa como llanta cuadrada, se nutre de personas como Miguel Latorre, Marco Adán Quezada, Miguel Riggs, hasta ahora. Pero hay en lista muchos más, que se suman a las adquisiciones de la temporada pasada.

¿De verdad Morena, un supuesto partido de izquierda no tiene más líderes que estos priístas y panistas falsamente conversos? ¿De verdad que no tienen nada más presentable que esta horda de filibusteros para ofrecer a los ciudadanos de Chihuahua? ¿No hay entre sus filas líderes medianamente presentables y representativos de las ideas que dicen enarbolar? ¿En tanto tiempo no han podido formar cuadros atractivos y ahora necesitan alquilarlos en el mercado negro de los desechos partidarios?

Tomemos el ejemplo de Miguel Latorre. En nota publicada en la edición digital de nuestro periódico, El Diario, el miércoles 29 de noviembre, declaró que los principios del PAN pueden llevarse a Morena y que “muchas de las cosas que había en el PAN puedo seguirlas haciendo acá”. O sea, ya ni siquiera la burla perdonó, quiere llevar el panismo a Morena. Son sus declaraciones. Y claro que se entiende, hasta la fecha sigue siendo militante del PAN, no ha renunciado. ¿De verdad no tienen alguien más morenista que él para competir? ¿O en realidad no les interesa competir sino solamente, como lo hizo en su primera aparición, golpear a los líderes de su aun partido? Y dejar en claro que, como sucede en realidad, ese no es el tema, sino que los nuevos principios que lo mueven son en realidad los portafolios que le regala el líder estatal real de ese nuevo morenismo, que es el alcalde juarense Pérez Cuéllar, para quien el partido es hotel de paso, morada transitoria con el cual alcanzar sus propósitos personales, como lo han sido ya antes otros.

Caso semejante los que siguen en la lista, Marco Adán Quezada, cartucho percutido, cola larga, que ahora presentarán como un nuevo valor de la transformación de cuarta. Pero lo mejor, ya quisiera verlos aplaudiendo a rabiar, embelesados, a Miguel Riggs, ayer y hoy el más enjundioso coralista, el más feroz antagónico del presidente López Obrador (decenas de audios a disposición), como su más preclaro, puro, inteligente, carismático, abanderado a diputado. Total, que importa la congruencia, esos aspirantes son confesión pragmatismo. Una candidatura del partido de ocasión y la generosidad de Cruz bien pagan esa vergüenza de mudar de convicciones.

Han abierto así una fractura que los hace quedar bufones del pueblo, el payaso de las cachetadas. Y es que, a la vista de todos hay morenistas huarachudos que son los que le atizan al horno, y morenistas perfumados, que son los que se comen el pan. Rebaño apacentado por pastores tricoazules, y ni siquiera los mejorcitos. Y no hablamos de oídas, los conocemos muy bien, mejor que quienes se los han echado a la espalda creyendo que luego podrán bajarlos.

Son las cartas que han mostrado en su pasarela de frente al próximo proceso electoral. No una alternativa, no una propuesta de mejora, no una convicción. Lo único que les interesa es abrirle paso a encumbrar a su nuevo líder, una rendija en el 2024 para la elección de 2027, allanarle el camino ofendiendo, difamando, ensuciando. Nada más que ofrecer. La pobreza de su realidad.