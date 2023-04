Los influencers

Desde la década de los 90, el acceso a internet por parte de grandes sectores de la población vino a democratizar el acceso a la información, poniéndola al alcance de la mayoría a tan solo un click de distancia. El navegar por internet, el uso del correo electrónico, el e-commerce, así como la consulta a bibliotecas electrónicas, vino a facilitar la vida de todo mundo. El mensaje que antes tardaba semanas en llegar a su destinatario, vino a suplirse por el intercambio inmediato de información. En este sentido, el mundo no puede dar marcha atrás después del invento revolucionario que es el internet.

Posteriormente, el internet fue desarrollándose, estableciendo portales de noticias que transmitían los eventos novedosos en tiempo real, a diferencia de las cadenas televisivas o los medios de comunicación impresos que se regían por estrictos horarios y frecuencias. El día de hoy, podemos enterarnos de cualquier evento noticioso de prácticamente cualquier parte del mundo casi al momento que está aconteciendo.

En su momento Yahoo! y ahora Google, son los buscadores más usados por todos los internautas para encontrar cualquier género de información. Después apareció el smartphone, facilitando la búsqueda de toda esta información que existe en el mundo, ubicada en un dispositivo del tamaño de una cartera, y al cual la mayoría de la población tiene acceso.

Sin importar el estrato social al que cada uno pertenezca, hoy tanto el internet como el smartphone son herramientas a las que prácticamente toda la población tiene acceso.

Hoy, a pesar de que el ciudadano promedio tiene acceso a cúmulos inagotables de información, esto no implica que la sociedad esté más educada o informada. Esto en virtud de que a veces al internet se le ha dado un uso ocioso.

Después vinieron las redes sociales, esa increíble herramienta que se ha convertido en foros de encuentro o reencuentro, en las que simplemente con buscar un nombre conocido en sus plataformas, nos conecta con diversas personas. Los algoritmos facilitan y reducen las posibilidades de homonimias tomando en consideración información única de cada persona.

Dijo el escritor italiano Umberto Eco que “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.

Si bien creo que las redes sociales se han convertido en una magnífica herramienta de difusión de información, mismas que han incidido en eventos históricos como la elección del primer presidente afroamericano en Estados Unidos, o la Primavera Árabe, lo cierto es que en ocasiones, se han convertido en un espejo aspiracionista de gran parte de la población.

Con la llegada de las redes sociales llegaron también los “influencers”. Estos personajes se han convertido en los artistas de la era digital. A diferencia de un artista tradicional que puede destacar en la actuación, el canto, la literatura o la pintura, los influencers son personas un poco más comunes. Es decir, es gente que no tiene habilidad alguna comparada con los artistas, pero que se especializan en determinadas ramas.

Por ejemplo, hay influencers que se especializan en alimentación sana, en el “fitness”, en cocina, en viajes, en política o en otros temas de interés diverso. En relación con ellos, no puedo hacer nada más que aplaudir su labor de difusión al público en general de sus respectivas áreas de conocimiento. Sin embargo, existen otros influencers que se dedican nada más a difundir banalidades. Estos son a los que aludí cuando me referí al “espejo aspiracionista” del que hablaba líneas arriba.

Por ejemplo, uno de los influencers más conocidos en las redes sociales es Juanpa Zurita. A pesar de ser usuario de prácticamente todas las redes sociales, sigo sin entender por qué razón Juanpa Zurita es tan conocido. Al momento de escribir esta colaboración editorial, entré nuevamente a su perfil para ver si lograba entender qué difunde y no me queda claro. Fiestas, viajes, y reuniones con amigos y familiares es el resumen del contenido que difunde. ¿Por qué le interesa tanto a la gente conocer la vida de un desconocido?

Otro ejemplo es la primera dama del Estado de Nuevo León, Mariana Rodríguez. Mucho se dijo que Mariana había sido un elemento preponderante en la elección de Samuel García como gobernador de su Estado. Igualmente, entro a su perfil y no encuentro nada interesante. El episodio donde, en plena campaña de su esposo, y ante la emoción del mismo de anunciar por dónde haría gira proselitista, la influencer lo interrumpe y muestra sus tenis “fosfo fosfo”. Esto viene a reflejar el enorme grado de frivolidad en que incurren Mariana y sus seguidores.

Ella naturalmente le habla a su público, pero la pregunta es, ¿por qué le interesa a un sector de los internautas conocer las zapatillas de Mariana?

Luisito Comunica es otro ejemplo de lo que hablo. Si bien viaja y en ocasiones hace entrevistas, esto es quizá la mínima parte del contenido que difunde en sus redes sociales. No entiendo cómo puede haber tanta gente que lo siga, sin que aporte nada en concreto.

Yuya es otra influencer que no comprendo. Lo mismo da una receta de cocina, que un consejo decorativo o anuncia algún cosmético. Y esto último es el resumen de lo que estos influencers se han convertido.

Al tener cautiva a una audiencia tan amplia, las grandes marcas comerciales empezaron a buscar a los influencers para que promovieran sus productos. El caso es que ahora, la mayoría de ellos se dedican a producir, la mayor parte del tiempo, comerciales para las empresas que les patrocinan. Y el público cautivo sigue consumiendo comerciales. Es decir, es como si prendiéramos la televisión (o el Netflix) y nos dedicáramos a ver comerciales todo el tiempo, sin que hubiera una película o serie de por medio. En eso se han convertido los influencers.

Los influencers no nada más se dedican a vender productos, sino también candidatos. Además de Mariana Rodríguez, tenemos el ejemplo del Partido Verde Ecologista de México que, en 2021 y en plena veda electoral, contrató a decenas de influencers para que promovieran a sus candidatos a pesar de la prohibición expresa para ello. El PVEM fue sancionado, pero al final se salió con la suya.

Estos influencers también han trascendido al terreno político, en su vertiente de funcionarios, legisladores, o analistas en programas de debate. Si bien hay funcionarios o analistas que, por este hecho, son seguidos en redes sociales (lo que me parecería el camino lógico) tenemos ejemplos como Gibrán Ramírez o algunos legisladores que, siguiendo el camino inverso, llegaron a ser considerados como analistas o políticos por la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales.

Regularmente, estos personajes suelen ser tendenciosos en sus participaciones políticas y mediáticas; sin embargo, no se les pide ecuanimidad como a cualquier actor político, pues son influencers, una especie de “outsiders” de la política en la que ahora participan.

Quizás no entiendo el mundo de ahora. Pero lo que haga un joven como Juanpa Zurita o lo que haga Mariana Rodríguez me tiene sin cuidado. No entiendo por qué le importa a tanta gente.