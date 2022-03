Los fronterizos y la hora del planeta

Desde hace 15 años, el último sábado de marzo se ha convertido en una fecha simbólica debido a la realización de la hora del planeta. Esta iniciativa mundial consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que personas y empresas apagan luces y aparatos eléctricos no indispensables. El propósito de estas acciones es ahorrar energía, reducir emisiones contaminantes y reducir contaminación lumínica.

En general, lo que se pretende es concientizar a la población mundial sobre el impacto que nuestra actividad y hábitos tienen en el agravamiento del cambio climático. Nunca como hoy un proceso no económico como el cambio climático había evidenciado tanto la desigualdad que experimentamos en el mundo. El cambio climático es un fenómeno que algunos aún se resisten a reconocer. Sin embargo, lo que es un hecho es que el frío extremo o el incremento de las temperaturas en diversas regiones del planeta empiezan a ser una amenaza para la realización de la vida cotidiana. Y en algunas partes, para la sobrevivencia.

Indudablemente, la frontera entre México y los Estados Unidos es una de las regiones que más fragilidad y desigualdad presenta en materia ambiental. De acuerdo con el reporte “Climate Change and US/ Mexico Border Communities”, la temperatura promedio anual en una amplia sección de la región fronteriza entre México y los Estados Unidos experimentará un incremento de entre 1.8 grados y 14 grados centígrados en un plazo no mayor a 50 años.

De no cambiar los hábitos cotidianos de consumo energético y mejorar la cultura ambiental, es altamente probable que la población asentada en ambos lados de la frontera experimente serios problemas en un término próximo. Es de esperarse que se presenten sequías y problemas de abasto de agua y de recarga del subsuelo, principalmente para el norte de México. Adicionalmente, dicha situación presionará el desarrollo regional de la frontera y por supuesto su integración a la economía global.

El problema fundamental es que existe una enorme desigualdad en materia de consumo energético entre ambos lados de la frontera. Los hábitos y consumo energético entre el habitante del lado estadounidense y el del lado mexicano son totalmente dispares. Puede argumentarse que esto es producto del nivel de desarrollo de cada país y, sin embargo, ello no es una razón suficientemente válida para justificar el atentado contra un bien que pertenece a todos como lo es el medio ambiente.

Los hábitos de consumo energético, particularmente en materia de electricidad, reflejan claramente lo injusto de la situación sobre un problema compartido en la frontera. Por ejemplo, en 2019, el promedio de uso diario de electricidad por persona en los Estados Unidos fue de 1,387 watts, en tanto que en México fue de 240 watts. Una diferencia enorme entre ambos lados de la frontera que impacta por igual al deterioro ambiental de la región, sin distinguir quién gastó más o menos electricidad.

La verdad es que el desequilibrio en el consumo energético y consecuente agravamiento de la problemática ambiental en la frontera va más allá de lo eléctrico. Por ejemplo, en materia de consumo de gasolina, en 2020 Estados Unidos consumió 337 millones de galones por día. De ese consumo, los estados fronterizos de California y Texas, en conjunto, consumieron el equivalente a la quinta parte (66 millones de galones por día) del total. En tanto que, ese mismo año, México promedió un gasto de 28 millones de galones por día.

Concluyo, no sólo debería haber una hora de la energía en términos eléctricos, sino de suspensión de consumo de productos energéticos. La esencia para reducir el deterioro ambiental pasa por cambiar la mentalidad. Vincular ingreso familiar con el gasto indiscriminado de energéticos es un error porque del uso responsable que hagamos de los energéticos, y no del dinero que tengamos, dependerá en muy corto plazo la sobrevivencia del ser humano en ciertas regiones como pudiera ser la frontera norte de México.