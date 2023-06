Los equilibradores del poder

Ciudad de México.- La pasada jornada electoral nos dejó una valiosa lección: la unidad y su reforzamiento hacia 2024 es el camino por el que debemos transitar y en donde el papel del Partido del Trabajo resulta imprescindible para dar garantías de continuidad. Lo demás, ya más o menos lo sabíamos: el fin del priismo, que si bien se queda con Coahuila, pierde el que por más de 100 años fue su bastión más fuerte.

Coahuila y el Estado de México tomaron dos métodos distintos con un fin último: arrebatarle al PRI o a la coalición pragmática en estos estados las gubernaturas. Solo en un caso se logró y fue en donde fuimos en unidad, con un proyecto y perspectiva de ámbito nacional, no solo regional, ponderando en todo momento sumar a los más de 16, 992, 418 habitantes a la cuarta transformación.

PUBLICIDAD

En este contexto, ¿en qué contribuyen fuerzas políticas como el PT al escenario político nacional? Somos los garantes de la continuidad del proyecto al que nos hemos sumado no hoy, no ayer, sino desde hace 23 años. No se trata de una alianza meramente coyuntural, sino del reforzamiento de la unidad que está llamada a repetir fórmula ganadora en 2024 y terminar de sentar las bases para el cambio que iniciamos hace 5 años.

El Partido del Trabajo nunca ha cambiado su posición política que lo lleve a una declinación o modificación de su ideología, tampoco ha perdido su identidad en manos de otra que la diluya para retomar otra diferente, porque siempre hemos estado en la idea clara de que primero es la gente, no después, no al lado, al frente, siempre al frente.

Gracias a ello no hemos sufrido de un desdibujamiento ideológico como el PRD, que al pretender adaptarse y hacer acorde con las posturas de los nuevos aliados, se distancia de las propuestas originales. El pragmatismo a la orden del día y que obviamente la gente lo cobra caro.

Esta congruencia nos ha permitido ser un factor para reforzar el cambio en el poder que, bajo la batuta del presidente López Obrador, hemos llevado a cabo. La mal llamada “chiquillada” es hoy un factor real del cambio en el poder y así lo hemos demostrado atendiendo al llamado de unidad que se hizo, dejando de lado cualquier interés, y poniendo al frente a las personas.

Nuestro papel hoy consiste en ser un vehículo confiable de los perfiles que contribuirán a la Cuarta Transformación y al mismo tiempo, ser el nodo en el cual se encuentren coincidencias que permitan llevar a todos los rincones del país los beneficios de este proyecto de nación.

Atrás dejamos a un PRI que aunque se niegue a aceptar su fin, este 2024 la gente le dará la estocada final dejándolo sin representación alguna, quedándose solo como un mal recuerdo, y de igual forma, el PAN, aceptando lo que es, un partido conservador y no moderno, comenzará a desvanecerse.

La mesa esta puesta para institutos políticos como el PT que priorizan la unidad por encima de todo y de todos.