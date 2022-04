Los dos amigos

PUBLICIDAD

"No vamos a permitir. que utilicen a México como piñata".

Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- Es una pareja dispareja, pero la amistad entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump es clara y abierta. No solo se tienen afecto, sino que se han ayudado políticamente. Ni siquiera la burla afecta esta amistad.

Este 23 de abril el exmandatario estadounidense se refirió en un mitin en Ohio al presidente mexicano de manera poco halagüeña: "Nunca he visto a nadie doblarse así". Narró que un alto funcionario mexicano rechazó su propuesta de que México pusiera a militares a operar como patrulla fronteriza contra los centroamericanos; pero, una vez que amenazó con imponer sanciones comerciales, nuestro país aceptó desplegar "28 mil" militares para detener a los migrantes. México también se dobló, según Trump, al aceptar la política de Quédate en México, que obligaba a quienes querían pedir asilo en la Unión Americana a que lo hicieran desde México.

Trump se refirió a nuestro país como frigging Mexico, expresión que podemos traducir como "pinche México". A pesar de que ayer el presidente López Obrador declaró que los políticos estadounidenses "nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros", la descalificación no le molestó: "Él es así", comentó, sin entrar a más detalles sobre lo que pasó cuando su gobierno "se dobló". "Pues a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista", añadió. "Fue bueno para las dos naciones".

La simpatía es mutua. Trump dijo el sábado pasado que le cae bien López Obrador, aunque sea "socialista". No es la primera vez que ha expresado su afecto por el presidente mexicano. No le ha preocupado que López Obrador, antes de ser electo, haya escrito un libro muy crítico de él, Oye, Trump. Seguro que no lo ha leído. Lo importante es que AMLO lo apoyó no solo con el uso de la Guardia Nacional para detener a migrantes y con el programa Quédate en México, sino que lo visitó durante la campaña de 2020 en un acto de respaldo político. Después, se negó a felicitar al presidente electo Joe Biden hasta casi el momento de la toma de posesión, en 2021, con lo cual validó la mentira de Trump de que había perdido la elección por un fraude.

A Trump siempre hay que tomarle las declaraciones con un grano de sal. La embajadora eminente Martha Bárcena, quien representó a México en Washington en los primeros años de este gobierno, me dijo ayer en entrevista que "México tuvo que bajar los costos del país". Esto es, para lograr la firma del T-MEC, fue importante darle a Trump algunos premios que le permitieran decir a sus electores que le había impuesto condiciones duras a los mexicanos.

Las diferencias entre México y Estados Unidos, dos vecinos distantes, son inevitables, pero no la cercanía personal entre López Obrador y Trump. Es poco relevante que uno se refiera al otro como capitalista y el otro al primero como socialista. Ninguno es realmente socialista ni capitalista. López Obrador no cree en una economía dominada completamente por el gobierno, ni Trump acepta el libre mercado. Los dos son, más bien, nacionalistas, convencidos de que la autosuficiencia genera prosperidad. Los dos son populistas y consideran a los periodistas independientes como los mayores enemigos del pueblo. Los dos acusan de traidores a quienes se oponen a sus posiciones. Los dos son conservadores y rechazan las libertades individuales y los equilibrios de poder que defienden los verdaderos liberales. Son tantos los puntos de coincidencia entre Trump y López Obrador que lo sorprendente sería que no se llevaran bien.

Extremos

Los electores reeligieron a Emmanuel Macron como presidente de Francia, pero la ultraderecha de Marine Le Pen consiguió 41.5 por ciento de los votos en la segunda vuelta y la ultraizquierda de Jean-Luc Mélenchon, el amigo de AMLO, 22 por ciento en la primera. Los extremos se han fortalecido también en Francia.

Twitter: @SergioSarmiento