Los derechos humanos son para los humanos

Actualmente la violencia en Ciudad Juárez ha estado a la orden del día. Tan solo en lo que va del año se han acumulado 250 homicidios, 30 registrados en el mes de abril, entre los que destacan la ejecución de Alejandro Domínguez, Gil Manuel y Emmanuel Ezequiel, todos miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El tema de los derechos humanos y la pena de muerte han sido tabú entre los juarenses. No obstante, en estos tiempos donde la violencia ha superado a las autoridades, donde el crimen organizado ha comenzado a equipararse al Estado, ¿qué tan necesario es replantear la aplicación de los derechos humanos?

Fue hasta 2005, bajo la presidencia de Vicente Fox Quezada que la pena de muerte, así como cualquier tipo de tortura, quedaron vetadas de la legislación mexicana. En aquel entonces, muchos aplaudieron la decisión, se tenía la idea de que México se integraría a un cúmulo de países que respetan la vida como derecho.

La violencia que comenzó en Ciudad Juárez a partir de 2008, y que no ha tenido disminución ni control, ha puesto en cuestión si la prohibición de la pena de muerte y el reconocimiento de los derechos humanos de forma universal sigue siendo buena idea.

La abolición de la pena de muerte en 2005 no se dio porque Vicente Fox haya sido un ferviente derecho-humanista, sino porque de no hacerlo, México no tendría acceso a los recursos económicos internacionales que proporcionan organismos como el Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dicho de otro modo, la eliminación de la muerte como una pena, no se dio según la realidad política y social de México, sino de los indicadores y requisitos creados en otros países.

En los últimos años, los derechos humanos se han colocado en un alto pedestal, siendo la base y la finalidad, el alfa y el omega del derecho en nuestra región. Sin embargo, se debe cuestionar la teoría en torno a estos derechos, ¿deben ser aplicados a todos por igual? La respuesta que hacen los expertos es un rotundo “sí”, y es cuando se observa que la fortaleza de los derechos humanos también es la debilidad de estos.

De lo anterior se explica: las leyes mercantiles se aplican a aquellos que realizan actos de comercio; las leyes fiscales se aplican a aquellos que caen en el supuesto específico para pagar tributos al Estado; las leyes laborales se aplican a las relaciones de trabajo; por ende, los derechos humanos deberían aplicarse a aquellos que, no solo tienen la condición de humanos, sino que también su comportamiento encuadra en el actuar humano.

Existe un dicho que reza “los deberes se imponen, y los derechos se ganan”, bajo esa idea, ¿cómo es posible que se le den derechos humanos a aquellas personas que hacen tanto daño a los humanos? Violadores, secuestradores, sicarios, extorsionadores, asesinos. ¿Son merecedores de tener garantizados todos los derechos? ¿Cómo respetar el derecho a la vida a una persona ha generado dolor a otros asesinando? ¿Cómo respetarle el derecho a la vida a una persona que ha destrozado la inocencia de otros violentándolos sexualmente?

Con lo anterior no se sugiere que los derechos humanos sean abolidos o sobajados, sino que se medite su aplicación. Los derechos humanos son para los humanos, para aquellos que cumplen con los propósitos y efectúan actos de humanidad; amor, respeto, civilidad, integridad, empatía, generosidad, compasión, entre otros. Aquellos que van en contra de la humanidad no pueden ser acreedores de derechos, es decir, los derechos humanos, no pueden ser entregados a aquellos que han decidido cometer actos inhumanos.

