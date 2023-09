Los derechos están para garantizarse

El pasado 6 de septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica al promover un amparo en contra de cuatro artículos del Código Penal Federal (CPF), lo que significa la despenalización del aborto en todo el país. Si bien es un buen motivo de festejo para todas las feministas, también es motivo de reflexión sobre las desigualdades estructurales que nos afectan a las mexicanas.

Los cuatro artículos que el Poder Legislativo debe eliminar del Código Penal, no se han modificado desde 1931. En el artículo 329 del CPF, que permanecerá vigente, el aborto está definido como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En el Código Estatal, solo varía al mencionar “en cualquier momento del embarazo”. La última estimación de mujeres en situación de cárcel por actividades relacionadas con el aborto fue de 2021, se calculaba que había alrededor de 200 (afortunadamente disminuyeron, porque en 2016 eran más del triple, alrededor de 700). Es un sinsentido que, por una ley anquilosada y discriminatoria, impregnada de prejuicios de hace casi un siglo, se siga penalizando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

PUBLICIDAD

Aplaudo el esfuerzo de las organizaciones feministas que promovieron este fallo histórico. Sin duda, es un importante avance a favor del derecho de las mujeres. Pero me parece pertinente cuestionar la lentitud de la Suprema Corte para posicionar respecto a este tema. Hace 15 años se aprobó la primera legislación que garantizaba el acceso al aborto seguro y legal. Pero, este órgano judicial tardó más de una década en declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de la interrupción del embarazo.

La penalización no se limita únicamente a las mujeres (para darnos cuenta de lo obsoletos que son estos códigos, en ninguno se habla de “personas gestantes”), también sanciona a las o los médicos, enfermeros, practicantes, comadronas o parteras que las auxilien. No es un hecho menor que, en ambos códigos, solo mencionan a los hombres cuando se habla de profesionistas, en el caso de las parteras y comadronas, por supuesto, aluden sólo a lo femenino, como si esos fuesen los oficios que puede practicar de manera exclusiva una mujer.

No dudo que alguien argumentará que se quiere reflejar la realidad en la norma y que estos oficios son practicados en su gran mayoría por mujeres. Sin embargo, estos códigos penales responden a todo menos a la realidad. De las más de 250 mil abortos voluntarios que se registraron en México entre 2007 y 2022, sólo 73 corresponde al estado de Chihuahua. Por supuesto, la cifra real es mucho más alta, pero al practicarse en la clandestinidad es imposible llevar un conteo. Con estas leyes retrógradas, lo único que se genera son mercados negros que permiten lucrar con la necesidad y ponen en riesgo la salud y la integridad.

Cuando analizamos el articulado prohibitivo es aún más discriminatorio, está lleno de sesgos y estereotipos de género. Por ejemplo, en el artículo 332 del CPF, se disminuye la pena si la mujer no tiene una mala fama, ha logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una relación legítima. Las tres condicionantes carecen de cualquier sustento objetivo, lo cual es condición indispensable de cualquier norma. En ningún lugar se establece un concepto, una categoría o un parámetro al que pueda referirse la persona juzgadora, sólo abre la puerta a la arbitrariedad y al prejuicio.

Aunque no los justifico, entiendo que los legisladores de hace un siglo carecieran de la empatía mínima con más de la mitad de la población del país, porque el machismo estaba aún más marcado. Por eso, hablaban de tener ocultar el embarazo como atenuante. Pero, en pleno siglo XXI era ofensivo mantener esa doble moral.

Hay una realidad que no podemos seguir negando. En Ciudad Juárez, quienes tienen recursos suficientes, cruzaban la frontera para poder abortar de manera segura, quienes no, tenían que practicarlo en la ilegalidad. Curiosamente, muchas de esas clínicas vienen de nuestro lado para comprar los medicamentos que requieren. Aunque no es hora de echar las campanas al vuelo con este amparo, a las feministas nos inyecta muchos ánimos para seguir promoviendo y conquistando más derechos para todas las mujeres.