Los cinco arrepentimientos más comunes antes de morir

Sabemos con certeza cuándo nacemos, pero desconocemos cuándo vamos a morir, que también es una situación segura. A algunos, se les permite llegar a la ancianidad y a otros, la muerte los toma temprano.

Y es en ese tramo, cuando la persona ya está a punto de fallecer, sea joven o muy adulta, que vienen los arrepentimientos o sentimientos de que, durante la vida, se dejaron de hacer cosas importantes o se pudieron hacer distinto.

De acuerdo con Bronnie Ware, quien era trabajadora de cuidados a pacientes en fase terminal y autora del libro “The Top Five Regrets of the the Dying”, y de quien se recuperó una entrevista que dio en el año pasado y dada a conocer por CNBC, son al menos cinco las frases más escuchadas en los moribundos.

La experta prestó atención a los remordimientos y la culpa expresada en el lecho de muerte y con ello destacó lo que más comúnmente decían.

La lista se compone de la siguiente manera:

1.-Me hubiera gustado haber tenido el valor de vivir una vida conforme a mis convicciones y no a lo que otros esperaban de mí.

2.-Me hubiera gustado no haber trabajado tan duro.

3.-Me hubiera gustado expresar más mis sentimientos.

4.-Quisiera haber estado en contacto más seguido con mis amigos.

5.-Desearía haberme permitido ser más feliz.

Cuando las personas se dan cuenta que les queda poco tiempo, entienden que mucho de lo que hicieron, fue porque no tenían otra opción y no se dieron el tiempo para seguir sus sueños o sus propios deseos.

En otras ocasiones, sucede que la persona se ve obligada a hacer cosas que conforme la situación se iba presentando, sorteando los problemas sin detenerse a pensar en sí mismos o en un estilo de vida distinto, simplemente porque no había de otra. Pero cuando pudieron hacerlo, no se daban cuenta o era muy tarde.

A veces, eliges una carrera o un trabajo porque en tu casa lo deseaban para ti, pero en lo profundo de tu ser, deseas algo diferente.

También sacrificamos nuestros deseos de viajar y estar cerca de las personas que amamos, explica Ware.

En cuanto al número dos de la lista, actualmente el 78 por ciento de los trabajadores de Estados Unidos, dejan para después unas buenas vacaciones y deciden dedicar ese tiempo libre a trabajar.

Ware, establece que priorizar el trabajo por encima de lo demás, provoca que las relaciones de amistad y familiares, sean más retadoras, por no llamarlas complicadas.

Invita a dedicar tiempo y atención a amigos y familiares, poner los intereses propios en primer lugar y ser fiel a sí mismo, influye mucho en la felicidad general y la satisfacción con la vida.

“Muchos no se dan cuenta que la felicidad es una elección. Se quedan atrapados en patrones de conducta viejos y con hábitos que no cambian. En lo más profundo de su ser, anhelaban reírse como es debido y tener cosas simples en sus vidas”.

Por otra parte, y agregando a lo que plantea Bronnie Ware, las personas nacen con ciertas características o capacidades, pero en el ambiente donde son educadas, se suelen pasar por alto.

Es muy común que muchos padres de familia, quieran poner un sello propio a la vida de sus hijos, sin considerar las vocaciones y gustos de los mismos. El resultado es que, si bien pueden llevar una vida más o menos acorde a ciertos valores, los descendientes pierden valiosos años de sus vidas al no cultivar dichas vocaciones.

Esto a la postre genera frustración y enojo, que los acompaña por mucho tiempo, hasta que tienen el valor de corregir el rumbo. En otros casos, no se analiza tan a profundidad el tema, y terminan con sus vidas tal y como la plantea Ware, con arrepentimientos y remordimientos en el lecho de muerte.

También es un hecho que muchas personas, no tuvieron más opción que ir tomando decisiones en el camino, por las situaciones difíciles que iban pasando y no tenían tiempo de meditar.

Sin embargo y mientras podamos, debemos darnos el tiempo para pensar en la manera en que nos encaminamos a nuestro inevitable final y corregir todo aquello que aún podemos.