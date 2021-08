Los chuecos, otra vez, siempre los chuecos

En su más reciente visita por esta frontera, la sexta por cierto desde que es presidente electo y luego en funciones, Andrés Manuel López Obrador se refirió a un tema harto sensible de nuestra región y que ha sido permanente dolor de cabeza para autoridades y ciudadanos desde hace por lo menos 10 años: los autos chuecos, o “chocolates” como también se les conoce.

Un tema que toca muchas aristas de la problemática binacional y fronteriza, pero también de las enormes carencias en movilidad social que tenemos, ante la falta de un transporte urbano eficiente, seguro y digno, que compromete seriamente el escaso patrimonio de quienes más necesidades tienen y, por tanto, tiene fuertes implicaciones sociales, humanas y de calidad de vida de los juarenses.

A ese asunto se refirió el presidente y cito textual: “Sí, lo estamos ya analizando, ya hice el compromiso en Tijuana, va a haber regularización de estos carros porque son dos cosas, primero la seguridad, porque si no se tiene un registro estos carros se utilizan para cometer delitos y hay que tener control, y lo segundo también hay que considerarlo, hay mucha gente que, este, no tiene, no le alcanza, para tener un carro nuevo de agencia y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela, y es pues un medio necesario entonces vamos a buscar un acuerdo también para que no se afecten las agencias, pero sí vamos a llevar a cabo un plan de regularización de estos vehículos”, respondió López Obrador a pregunta expresa de un reportero juarense, durante la mañanera del lunes 9 de agosto realizada en la guarnición militar de esta frontera.

Y finalizó el primer mandatario: “Si les parece, va a ser antes de que concluya el año, vamos a empezar en Baja California el mes próximo (septiembre), la regularización, y va a ser en toda la frontera, de los autos irregulares -corrigió a una reportera que cuestionaba sobre los chuecos-, muy bien, gracias, nos vemos”.

Así fue, como decimos por acá, que el presidente nos dejó “la víbora chillando” y se fue, sin más información, sin una fecha aproximada, sin un mecanismo propuesto, sin una claridad en el alcance mismo de la regularización, pero lo más importante sin un costo estimado del trámite, lo que ha impactado de manera muy negativa en el ya de por sí bastante afectado mercado de los autos usados provenientes de EU.

Soltar así esa declaración, sin mayores precisiones, incluso le ha acarreado al mismo presidente los reclamos y fuertes presiones de la mal llamada industria automotriz nacional, quienes se dicen afectados en gran medida por el ingreso a suelo mexicano de vehículos importados.

Pero el presidente tiene mucha razón en algo de lo que dijo aquí: “…hay mucha gente que, este, no tiene, no le alcanza, para tener un carro nuevo de agencia…” esa es una enorme verdad, tamaño del Monte Everest, a la que nadie puede rehuir, como también lo es que decenas de miles de juarenses requieren de un vehículo para resolver su problema de movilidad.

Llevar a los hijos a la escuela, a las esposas por las compras del súper, al trabajo y en general a cualquier otra parte de la ciudad, requiere, por fuerza, de un vehículo ¿por qué? Ah pues porque en Juárez tenemos el peor transporte público de todo el país, porque el gobierno, ni hoy ni nunca, se ha preocupado de exigir y aplicar la Ley a los Concesionarios del Transporte Público, convertidos en verdaderos abusones de los usuarios y burlándose a sus anchas de la autoridad.

Autobuses que son verdaderas tumbas rodantes, en pésimas condiciones mecánicas y de uso, rutas mal planeadas que no cubren las necesidades de los usuarios, ni en logística, ni en tiempos de recorrido, ni en cobertura de territorio, lo que hace completamente inviable el uso de este transporte para las necesidades más esenciales de movilidad. Por eso los juarenses requieren de un automóvil familiar.

Por eso, y a duras penas, haciendo un enorme esfuerzo en la economía familiar los juarenses se hacen de un carrito que resuelva sus problemas de transporte, cuyo precio puede oscilar entre los 1 mil y 3 mil dólares pero que, al ser modelos anteriores a 2010, importarlos legalmente puede llegar a costar otros 2,500 dólares. Eso es una verdadera burla a los ciudadanos que desean tener sus autos en regla y que sí desean importarlos legalmente, pero las condiciones que pone la autoridad aduanal hacen virtualmente imposible esta legalización.

Pagar por la importación hasta cuatro veces el valor del vehículo es un verdadero abuso que perjudica a los que más necesitan, pero además la afectación es aún mayor porque, al no poder importar su auto, la misma autoridad que impide una importación accesible, es la misma autoridad que se los decomisa, sí, que se los quita generando un quebranto importante al patrimonio de esas familias.

En efecto, es un contrasentido difícil de entender, pero así están las cosas. El SAT, a través de un decreto que tiene más de 10 años vigente, ignorando las condiciones del TLC, fija un arancel del 50 por ciento para autos modelo 2010 y anteriores, más un 16 por ciento de IVA, es decir, una persona que compra un vehículo 2010 cuyo precio en EU haya sido de dos mil dólares, debe pagar el 66 por ciento de impuesto para legalizarlo, o sea, mil 200 dólares más. Absolutamente prohibitivo el impuesto, además de ilegal.

En otras palabras, un juarense paga 15 mil pesos para importar un vehículo 2016 o 2017, mientras que para importar uno 2010 o 2009 debe pagar hasta 30 mil pesos, ¿verdad que es por demás injusto y arbitrario? Pero, además, si no los paga siempre corre el riesgo de que le quiten su único y más caro patrimonio, que le decomisen su auto. ¿Esos son los objetivos de la 4T? ¿Afectar y perjudicar a los que menos tienen?

Resulta por demás extraño y sorprendente que el jefe del Ejecutivo federal preste oídos a los reclamos de los directivos de la mal llamada industria automotriz, quienes siempre han vivido a la zaga y bajo la protección del sistema neoliberal que tanto critica y señala el presidente, sobre todo porque han gozado de un excesivo proteccionismo que a nada bueno nos ha llevado.

Impedir la libre importación de vehículos, de acuerdo con el TLC, no beneficia a nadie, y sí perjudica a quienes menos tienen. Las personas que compran vehículos con valores entre 1 mil y 3 mil dólares, nunca van a adquirir un auto nuevo de agencia, por tanto, no son el mercado de esa industria, es decir, no hay tal afectación para ellos.

Las agencias de autos nuevos se han encargado de mantener precios prohibitivos de sus unidades, esquemas de crédito inaccesibles, vehículos que no resuelven las necesidades de la población, por lo tanto, sus deficiencias o desventajas en lo comercial corresponden a malas decisiones en la planeación y ejecución de las mismas, pero no a que México esté inundado de autos chuecos o importados.

De cualquier forma, existe un mercado al que nunca van a llegar, tan solo por capacidad económica, pero que no por eso deja de ser un amplio sector de la población que también requiere de un auto, y ese el mercado que cubren los autos extranjeros importados, ¿por qué se niegan a entender eso los señores de la mal llamada industria automotriz nacional?

En todo caso, la regulación y resolución de conflictos entre grupos sociales corresponde al gobierno, y en ese caso esperaríamos una intervención clara, contundente, firme y decidida del Gobierno federal, que haga justicia a todos esos fronterizos que requieren de un auto a bajo costo, y que desean importarlo legalmente pagando impuestos justos y accesibles ¿qué no es esa una de las divisas de la Cuarta Transformación? ¿Entonces?