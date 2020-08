Los chilangos vienen, ven y se van; Juárez sigue en el olvido

Los burócratas chilangos son los dueños de México por seis años. Cuando están en sus oficinas en la CDMX se dan a desear sin límites y sin pudor. Son como reyes. Un municipio que va a pedir recursos debe entrar en esa turbia dinámica del Señor Feudal y el ciervo. Lo mismo pasa con los chihuahuitas en la capital del estado.

Cegados por el poder, los funcionarios de finanzas, en todos los niveles, inducen lentas antesalas que son como el ablandador para la carne asada. El trato despótico sirve para marcar una raya entre el rey y el vasallo, pero también asegura el desgaste emocional de quien hace antesala. Después de tres o cuatro horas de espera, quien entra a la oficina ya está derrotado.

Así, los burócratas de la Federación -y del Estado- suelen poner de rodillas a quien toque la puerta. A partir de esa postura que acentúa una desventaja, comienza una negociación asimétrica donde peso por peso se tiene que litigar hasta lograr acumular suficientes recursos para tapar uno de cientos de hoyos que se hacen mientras la indolencia de los contadores solamente se dedica a ver números donde hay vidas que luchan por sobrevivir entre la miseria.

La visita del secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, es una burla para los juarenses. ¿Qué viene a verificar? No hace falta una visita para confirmar la tragedia presupuestal que sufrimos. La frontera es víctima, desde hace décadas, de la peor versión del federalismo. Aquí se produce riqueza y en pago recibimos desigualdad. Esto se ve reflejado en el desorden urbano, el déficit social y la violencia.

Por lo tanto, esto no es federalismo, en México vivimos un centralismo disfrazado, donde los dueños del presupuesto parten el pastel con criterios políticos; a los amigos les dan mucho y a los enemigos poco. Así de fácil.

Esta vez, la visita del secretario de Hacienda se convirtió en un tour por las ruinas de Juárez que duró un poco más de lo común. Fueron dos días de lloradera oficial. Herrera fue acompañado por el gobernador Corral que ruega presupuesto para salir con dignidad después de cutro años de tortuguismo y parálisis administrativa, provocada por su afición desmedida por las vacaciones y el descanso. La escena demuestra una vez más la hipocresía total, porque aparece un Corral diligente que se encorba para hacerle caravana al secretario de Hacienda, pero todos conocen su doble cara, es un león en las entrevistas de los noticieros nacionales lanzando los dardos contra la 4T y es un pollito frente a los secretarios de Estado cuando lo visitan. Para muestra, la visita de AMLO a Juárez, cuando Corral hasta rayadas le horneó en su casa.

El secretario Herrera llegó el viernes. La visita bien pudo titularse “crónica de un fracaso anunciado”, el tour de la ignominia continuó el sábado y siguió con el teatrito itinerante por toda la ciudad. Los boletines de prensa rezan textualmente “el secretario de Hacienda pudo constatar personalmente el avance de las obras en las que el Gobierno federal ha invertido presupuesto”, el eufemismo burdo que oculta la realidad: no vino a nada.

El enviado de AMLO trae la consigna de simular que presta atención a las demandas del gobernador Javier Corral y del alcalde Armando Cabada, para seguir el juego de la política y apaciguar a los gobiernos locales. Es una boba estrategia política para ganar tiempo.

En realidad, el juego es absurdo, porque los gobernantes locales no van a decir nada que no hayan dicho en las reuniones en la CDMX, ni el secretario de Hacienda escuchará nada que no haya escuchado anteriormente en su oficina. Es el juego de pantomima que intenta mostrar la misma gata pero revolcada.

La terrible realidad de Ciudad Juárez, es que, mientras juegan a las “visitas oficiales”, nuestra frontera tiene un grave problema de violencia que va en aumento desde que comenzó la administración de Javier Corral, combinado con un sistema de salud desbordado desde hace 20 años que ahora es presa de la pandemia y que ha impactado en el tratamiento de otras enfermedades como el cáncer; una economía del sector comercial colapsada por el pésimo manejo de la pandemia y, por si este coctel del caos no fuera suficiente, la ciudad tiene un rezago de 40 años en infraestructura urbana que se pretende ocultar detrás de unas cuantas obras que urgían hace dos décadas y que, ahora, no responden a una realidad que ha sobrepasado a los gobiernos.

Ese es el diagnóstico, lo que digan en las reuniones es palabrería. Juárez requiere de justicia presupuestaria, no para un paquetito de 10 obras prioritarias que son como un mejoral para un enfermo terminal, se requieren 10 veces de presupuesto para saldar la cuenta con Juárez.

Las obras que están litigando con la Federación son minucias comparadas con el rezago de la ciudad. Se están autoengañando y pretenden que la gente se crea ese cuento de que van a rescatar a Juárez con obras públicas de relumbrón para sacarse una foto.

No señores, debería darles vergüenza venir a supervisar el crecimiento de una flor en medio de la nada. Ni un aplauso para esas promesas incumplidas. Mejor ni vengan, si se trata de hacer un show mediático para simular una supuesta atención de las necesidades.

Luego vendrán los cortes de listón y los actos políticos para dar el banderazo, para seguir simulando y poner una placa de cobre o para anunciar la apertura de una calle y que, en muchas ocasiones, cuestan más que la obra misma. Esas prácticas deben acabarse, porque no hay nada que celebrar cuando se hace lo que debió construirse hace 20 años. Son obras públicas que llegan tan tarde que ya se nos olvidó que las necesitábamos.

La inversión pública tiene un retraso y es responsabilidad de los gobiernos que han preferido la imagen, el marketing, la foto que sirva para obtener un resultado electoral y, con ello, abandonaron la posibilidad de resolver los problemas con proyectos de largo plazo. En ese sentido, no, un puente no resolverá el problema del tráfico, ni una ruta troncal de transporte semimasivo la crisis del transporte público, son sólo paliativos.

Entonces ¿de qué sirve que venga el secretario de Hacienda? Exacto, de nada. Porque antes vino el presidente y antes los otros secretarios, subsecretarios, delegados, todos recorrieron el mismo camino. Esta vez el resultado no será diferente. Los chilangos del Gobierno federal han venido cientos de veces y siempre es lo mismo, vienen, ven y se van. Mientras, Juárez sigue en el olvido.