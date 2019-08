Los buenos lugares y la vida pública

En uno de los cursos que imparto en la universidad, cada inicio de semestre los estudiantes realizan una serie de ejercicios para el conocimiento de una zona de la ciudad, basados en los conceptos de “Placemaking”, una metodología que plantea que, para generar buenos lugares en la ciudad, se requiere poner atención a cuatro aspectos: la imagen y el confort, la accesibilidad y conectividad, la sociabilidad, y los usos y actividades. Para ello deben recopilar información documental, pero también, y lo más importante es que deben realizar observación directa en el espacio, desde cómo las personas usan el espacio, hasta cómo son esos espacios. Uno de los aspectos que más genera impacto en los estudiantes, es cuando analizan la conectividad y el grado de bienvenida de una zona y lo plasman gráficamente en un plano. Resalta la gran cantidad de zonas sin conectividad, es decir, con un solo acceso y salida, además de la gran cantidad de muros ciegos, bardas perimetrales y rejas.

A la par, esta semana, una buena amiga académica me platicaba al acabar de llegar de una estancia de un mes fuera del país, que al llegar a Cd. Juárez, su hija pequeña le había preguntado que por qué aquí no había gente en las calles (en comparación con la que veía en las calles de la ciudad donde había estado viviendo un mes). Esta inocente pero aguda observación de un niño nos confronta con una realidad acerca de nuestra ciudad: ¿por qué no hay gente en las calles? Es un cuestionamiento que todos, políticos, administradores de la ciudad, planificadores, arquitectos, ingenieros y ciudadanos en general deberíamos plantearnos seriamente, pues las respuestas, aunque atañen seguramente a más de una variable, incuestionablemente se relacionan con la ciudad que hemos estado construyendo durante décadas.

¿La ciudad nos ofrece buenos lugares en donde deseemos permanecer, o sólo espacios de los que uno quiere salir lo más pronto posible? ¿Cuando realizamos una caminata por la ciudad, la disfrutamos o vamos más preocupados por no caernos,por esquivar obstáculos, por estar alertas, por cubrirnos del sol o por cuidarnos de los carros al cruzar la calle? Más aun, ¿hace cuántas semanas, meses o años hace que no caminamos más de dos cuadras por nuestra ciudad?

Montgomery habla de la importancia de la vitalidad o vida pública como “lo que distingue a las áreas urbanas exitosas de las demás (…) se refiere al número de personas en y alrededor de la calle durante diferentes momentos del día y de la noche, la incorporación de equipamiento, el número de eventos culturales y celebraciones durante el año, la presencia de una vida activa en la calle, y en general el grado en que un lugar se siente vivo o animado”. ¿Por qué es importante la existencia de vitalidad en una ciudad? Porque “los encuentros cara a cara son el tipo de intercambio más importante de una ciudad”, porque es con esos encuentros que se propicia el diálogo entre diferentes y por tanto promueve el fortalecimiento de la democracia, porque es en el espacio público dónde se da el encuentro de todos como iguales.

Más adelante, durante el curso, luego de analizar las condiciones del espacio público: esas zonas sin vida, llenas de muros ciegos, rejas, sin conectividad, se analiza cada uno de esos “bordes” ciegos, carentes de vida, los cuales necesariamente son generados por una edificación, una industria, un negocio, una vivienda, una institución educativa, etc., pues cada espacio privado, y la forma en que se posiciona frente al espacio público, tiene gran repercusión en términos de la vida pública que fomenta y favorece o que inhibe y aniquila. Ahí reside la complejidad de lo urbano, pero también ahí reside la gran oportunidad: en la adecuación las normativas, y en hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos todos frente al espacio público, que es de todos y que a todos nos compete.