Los brazos de la justicia usados como venganzas políticas

El pacto social que las personas realizamos en el que cedemos parte de nuestra libertad para voluntariamente someternos a un poder público por encima del poder individual, tiene un objetivo único, que presenta diferentes tipos de seguridad. Desde luego me refiero a la seguridad pública abordada desde el concepto tradicional, pero también a la seguridad sanitaria, alimentaria, etc.

Cuando ese objetivo se tergiversa, lastima a toda una construcción social que se forma para mantener el orden y la paz pública que es el gobierno; aunque no solo a este elemento del Estado, sino al Estado mismo, pues genera corrupción, desconfianza y desde luego deslegitimidad.

PUBLICIDAD

Ha sido una constante de los diferentes gobiernos el utilizar la fuerza del Estado representada por sus cuerpos policiacos y de administración de justicia, como brazos ejecutores de venganzas políticas. Nada más antidemocrático que utilizar el poder público, que es otorgado por una sociedad mediante una elección, para lastimar a parte de esa misma sociedad, aún y cuando sean de otro partido o ideología política.

Durante el anterior Gobierno del Estado de Chihuahua, se llevaron a cabo diferentes prácticas que iban desde los comentarios que emanaban de quienes ostentaban el poder y que presumían ordenes de aprehensión como si fueran pan caliente que estaba por salir, hasta actos de tortura que sólo han sido denunciados parcialmente, en muchas ocasiones por las graves secuelas emocionales que trajo consigo. El que sea la autoridad, que es la encargada de protegernos, quien infringe ese dolor físico o psicológico, genera un miedo y desesperanza que no es medible.

Creo que quienes hemos pasado, en mayor o menor medida, por este tipo de persecuciones, debemos tener claro que no es algo que le desearíamos a nadie y tenemos la doble responsabilidad de, si nos encontramos en algún momento desde el gobierno, tratar de erradicar esas malas prácticas.

Esa es una de las razones por las que me llamó tanto la atención los hechos que ocurrieron el día de ayer en las oficinas de Ciudad Juárez del delegado de Programas para el Bienestar en el Estado de Chihuahua; pues a pesar de que de forma permanente está instalada una Mesa para la Construcción de la Paz en la que se diseñan estrategias preventivas, también para el combate a la inseguridad y desde luego para la persecución del delito.

Si el mismo delegado es partícipe de esta mesa al igual que la gobernadora del Estado y el resto de las instituciones de los tres órdenes de gobierno ¿no hubiera sido sencillo dar cuenta de posibles denuncias que existiesen sobre la compra y venta de documentos apócrifos en esta mesa intergubernamental? Más aún, cuando se trata de documentos que despiertan un genuino interés en toda la comunidad como lo son los certificados de vacunación.

Hubiera sido sencillo el planteamiento en ese espacio y poder ahorrar así camino colmado recursos públicos que conlleva la expedición de una solicitud de información por parte de un Ministerio Público y el acercamiento de esa solicitud en el modo en que se hizo, con personal armado e irrumpiendo de manera abrupta y temeraria en un domicilio.

Los delegados de Programas para el Bienestar no expiden Certificados de Vacunación, tampoco lo hace la Secretaría de Bienestar. Aun así, la Fiscalía General del Estado decidió enviar unos agentes armados, entrar sin permiso a una oficina, sin importar la cantidad de gente que se encontraba en el lugar, buscando al delegado y pidiendo cuentas de él.

En una persecución política, no importa el actuar de la persona, tampoco si expiden o no certificados. Tal parece que la Fiscalía actuó de una forma intimidatoria con un objetivo específico: una venganza política contra quien representa una ideología diferente a la de quienes ostentan el poder público del Gobierno del Estado. Ya solo queda una interrogante: ¿Será que la gobernadora sabe cómo actúa su Fiscalía? La respuesta, sea un sí o un no, no es alentadora hacia una visión de un Gobierno justo, como el que merecemos las y los chihuahuenses.