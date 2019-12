Los aceleres del canciller

En un arranque acelerado, bajo el calor de los acontecimientos, cuando en una tienda de El Paso, Texas, Estados Unidos, todavía no se limpiaba la sangre derramada por manos criminales que privaron irracionalmente de la vida a veintidós seres humanos, varios de ellos connacionales mexicanos, Marcelo Ebrard en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores de México calificó ese horrendo crimen como actos que encajan en la hipótesis de terrorismo. Y fue más allá, públicamente declaró que el Gobierno de la República Mexicana abriría carpetas de investigación para indagar lo ocurrido en el extranjero y pediría en su caso, para ser enjuiciados en suelo nacional, la extradición de los culpables de dar muerte a mexicanos en aquel país.

Razones no le faltaban al canciller Ebrard, para estar irritado, pues nadie en su sano juicio puede justificar una acción tan irracional y salvaje como la mencionada.

Sin embargo, no midió correctamente las consecuencias de su acelere: a sólo unos cuantos días posteriores, al ocurrir en suelo mexicano entre los límites de Chihuahua y Sonora precisamente casi lo mismo, en las cercanías de la comunidad de Bavispe, donde se suscitó una masacre semejante en los niveles de violencia utilizados, que dejó sin vida y quemados los cuerpos de varias mujeres y niños indefensos que viajaban en vehículos de motor por un camino vecinal, integrantes todos de la familia LeBaron y con nacionalidad estadounidense, ante el anuncio del presidente Donal Trump en el sentido de que designaría como grupos terroristas a los responsables y a quienes se integran al crimen organizado, el canciller mexicano tuvo que recular y realizar ahora declaraciones francamente incongruentes a lo previamente sustentado respecto a los actos que calificó como terroristas, pues ahora, para evitar una posible autorización de intervención de los norteamericanos en suelo nacional, dijo que lo ocurrido acá se trataba exclusivamente de un crimen común y no de terrorismo.

Sus declaraciones incongruentes sin duda reflejaron un trato diferenciado a situaciones análogas, lo cual sugiere un terrible yerro en la diplomacia internacional y nada abona al principio de no intervención.

Ese yerro garrafal sugiere al menos, que actualmente nuestra política exterior se rige con base exclusiva a las ocurrencias del momento y no con base en los principios fundamentales que resultan del derecho internacional y tratados de México con otras naciones, que impulsan la no intervención.

Si los mexicanos queremos que nos respeten y nadie intervenga en asuntos propios nacionales, tenemos que predicar con el ejemplo y no intervenir en los asuntos de otros países, pues si atendemos la conseja popular en el sentido de que “el que se lleva se aguanta” y que “a puñaladas iguales llorar es cobardía”, entonces había que apechugar, pues no podemos pedir para nosotros lo que no damos a otras naciones.

Ese lamentable incidente de la diplomacia mexicana, da la oportunidad para rectificar en el futuro, y sujetar ahora la política exterior a los principios de la doctrina estrada que durante décadas ha producido muchos frutos para el respeto de la no intervención.