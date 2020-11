Los 7 errores de los gobiernos frente al Covid-19

La pandemia por el Covid-19 se está administrando sola en Chihuahua. Los gobiernos son simples espectadores que tratan de combatir el fuego de un bosque con dos pequeñas cubetas: una trae agua y otra gasolina.

Hay una gran pregunta que no podemos contestar todavía: ¿Cómo se contagia tanta gente? ¿En la casa, en el trabajo, en la rutera o en una fiesta? Mi hipótesis es que la gente se contagia en los hospitales. Cada quien tiene una creencia distinta sobre esto, pero casi todas son por mera intuición, incluyendo la opinión de las autoridades.

Aquí está el problema. Alguien tiene la razón cuando cuenta con los datos verificados, porque esto significa conocer la verdad y, ese, es el fin de la ciencia; entonces, en una pandemia como la que vivimos, es necesario evitar las creencias y los prejuicios, ya que fácilmente se confunden con la razón.

Sin embargo, los políticos están acostumbrados a decir mentiras creíbles, usan la retórica para retorcer la realidad y aparentar tener la razón en las decisiones que toman. En ese sentido, el problema de los gobiernos, es que usan una mentira disfrazada de razón para lograr sus objetivos. Creen que su legitimidad moral -obtenida en las urnas-, en automático les da la razón como si fuera un cheque en blanco. Esto evidentemente es falso. Y, aunque no podemos pedirle a las autoridades la perfección, sí debemos exigirles un mínimo de razón.

Vayamos entonces con los errores del gobierno, donde no han demostrado tener un mínimo de razón para tomar esas decisiones.

Primer error. El Gobierno federal le cedió la responsabilidad de la administración de la pandemia a los estados. Esto es ilógico, puesto que la cobertura de salud está en manos de la Federación; en el caso de Chihuahua, el 80 por ciento de la capacidad hospitalaria es administrada por el IMSS, el otro 20 por ciento lo tiene el Gobierno estatal.

Por lo tanto, la decisión -de delegarle la responsabilidad a las entidades-, fue para anticiparse al desastre de salud y tener a quién echarle la culpa del fracaso. Los gobernadores son el chivo expiatorio de la Federación. Ahora los gobiernos locales son responsables, pero no tienen el control de la política de salud contra la pandemia. Se los chamaquearon.

En su momento, los gobiernos estatales se fueron la finta y creyeron que había una coyuntura para salir en los medios de comunicación todos los días y convertirse en estrellas de rock como Gatell.

Ahora, tras el enfrentamiento de 10 gobernadores con el presidente López Obrador, el escenario es caótico. En resumen, la Federación debió mantener el control absoluto de la política de salud frente al Covid y no lavarse las manos como Poncio Pilatos.

Segundo error. Limitar el transporte público es la respuesta boba de un médico burócrata. Las autoridades creen que así se logrará reducir el riesgo de contagio, pero se equivocaron. Ordenar que las escuelas y las oficinas de gobierno se vayan a trabajar en casa es fácil. Pero el resto de la población que debe ganarse la vida tiene que salir a la calle.

Pedirle a un comerciante, un jornalero o un obrero de maquila que no trabaje es una aberración. Es profundamente ignorante de la realidad quien se burla de los comerciantes que venden en los mercados ambulantes o en los cruceros. Hay un riesgo de morir por Covid-19 si alguien sale de su casa, pero, en la decisión de una persona, pesará más la certeza de morir de hambre si no sale a trabajar. En esa tensión siempre gana la necesidad de sobrevivir.

Y esa gente tiene derecho a ir de su casa a su lugar de trabajo. Se trata de la libertad de tránsito consagrada en la Constitución. Mientras tanto, la respuesta del gobierno fue limitar el aforo en los camiones del transporte público. Otro error táctico en la pandemia.

¿Cómo puede funcionar el transporte una tercera parte y llevar al mismo número de personas? Entonces, los perjudicados son los sectores más vulnerables de la sociedad, porque ahora deben esperar tres veces más tiempo a que pase una rutera, esto provoca la aglomeración en las paradas de camión. ¡Evitan los grupos grandes adentro de la rutera y provocan afuera los mismos grupos grandes durante mayor tiempo de espera del camión!

El Estado, para garantizar la movilidad urbana con la sana distancia, debió crear una estrategia para aumentar temporalmente el número de camiones en las principales rutas o no hacer nada. Porque mucho ayuda el que no estorba.

Tercer error. La prohibición de la cerveza es un error garrafal. Lo único que provoca la ley seca es el aumento de consumo y el florecimiento del mercado negro. Después del aviso del gobernador Corral, sobre la venta de cerveza únicamente de lunes a miércoles, en dos días se acabó la cerveza de los anaqueles en los centros comerciales y en las tiendas.

Al entrar en vigor la prohibición comenzó la venta clandestina de cerveza en todo el estado. Por otro lado, el cierre de bares y restaurantes provocó que la gente siguiera reuniéndose, pero ahora sin ninguna limitante en sus casas. Un error de novatos.

Cuarto error. Los gobiernos están usando la pandemia del Covid-19 con fines político-electorales, no están pensando en la salud de los chihuahuenses, se mantienen en su trinchera con un discurso combativo de enfrentamiento. Están en pie de guerra. Hace una semana, vino a Juárez el director del IMSS, Zoé Robledo y anunció 247 camas adicionales para atender a pacientes por Covid-19 y un hospital móvil, ni un funcionario estatal o municipal fue invitado a recorrer los hospitales del IMSS; unos días antes, Corral anunciaba 40 camas para el estado. La batalla electoral por el 2021 se está sorteando en el escenario de la pandemia y ha provocado la falta de la coordinación entre gobiernos.

Quinto error. Culpar a una parte de la sociedad es una estrategia fallida gubernamental. Poner en contra a los hermanos, diciendo que la gente es responsable de la pandemia ha creado un ambiente hostil en las calles. Con el encono que sembró el gobierno, se desató una psicosis social que tiende a discriminar a los más vulnerables.

La gente ve a una mujer que pide dinero en la calle con un niño en brazos y se escandaliza, ¡por qué se expone!¡Por qué expone a su hijo! Pues por hambre, por esa razón que es más poderosa que el Covid-19. Otras personas van en su auto y ven a decenas de personas esperando el camión, afuera del hospital o afuera del banco y dicen ¡qué hacen ahí, por qué no se cuidan! Esta falta completa de empatía fue sembrada por el mismo gobierno que romantizó el encierro y lo volvió ético. Pero esto es falso, no es bueno el que se queda en casa y no es malo el que sale a trabajar.

Sexto error. El doble discurso de las autoridades. Son cientos los casos en que las autoridades dicen algo y hacen lo contrario. Para muestra un botón, en las oficinas de gobierno de Juárez, todos los días hay cientos de personas esperando que les den oportunidad de realizar un trámite. Adentro de las oficinas se cumplen las reglas de seguridad para evitar los contagios, pero en la puerta hay cien personas sin cuidarse. La incongruencia total.

Séptimo error. Un profundo desconocimiento de la realidad social y de la economía. Los políticos, al estar desconectados del mundo, creen que es fácil dejar de salir de casa unos días, lo han hecho cientos de veces, es hasta divertido quedarse en casa a disfrutar de la familia con juegos de mesa y chocolate caliente. Y creen que esa vida de aristócratas es la correcta, por lo que convocan a todos los chihuahuenses a no salir de casa. Pero se equivocan, la gran mayoría tiene que ir a trabajar para llevar el pan a su mesa. Ese profundo desconocimiento de la sociedad es producto del divorcio que hay entre los políticos y el pueblo.

En resumen, la gente no cree en el gobierno porque, en lugar de reducir riesgos, ha provocado más muertes, la población duda de la errática estrategia de los políticos que solamente se dedican a generar más caos y, por otro lado, la gente cree que el Covid-19 es mortal, pero es más mortal la miseria y pues, si ya salen a trabajar, entonces reunirse en una casa no es más riesgo del que ya pasaron. Por eso la gente no responde al llamado del distanciamiento social.

No hay de otra, tenemos que seguir con estos gobiernos que andan como canica en caja grande. Terminaré con una estrofa de un poema escrito durante la pandemia de la peste en 1800, que por cierto compartió Willy Campbell en el Whatsapp, del autor 𝐊.𝐎'𝐌𝐞𝐚𝐫𝐚: “Y entonces recordaremos, todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos, todo lo que no aprendimos”.